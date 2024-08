Enfinity Global schließt eine richtungsweisende Investition in Höhe von 500 Millionen Euro für den Bau, Besitz und Betrieb von 1,5 GW Solarkraftwerken in Italien ab

MIAMI, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Euro bekannt, die zusammen mit einer Projektfinanzierung die Entwicklung und den Bau von 1,5 GW an Solaranlagen in Italien finanzieren wird. Die Finanzierung wurde durch eine innovative Club-Deal-Struktur in Partnerschaft mit führenden Investoren wie Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management und QIC (Queensland Investment Corporation) bereitgestellt. Die Finanzierung beinhaltet auch eine Akkordeonfunktion, die es Enfinity ermöglichen würde, den Betrag auf 800 Millionen Euro aufzustocken.

Enfinity besitzt derzeit ein Portfolio von 4,8 GW an Solar- und Energiespeicherprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in Italien, was das Unternehmen als einen der führenden unabhängigen Stromerzeuger für Endkunden in Italien positioniert.

"Wir sind Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management und QIC für ihre Investitionen und ihre Partnerschaft beim Aufbau dieses einzigartig positionierten 1,5-GW-Portfolios dankbar", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global . "Die Energiewende hin zu einer nachhaltigen, kohlenstoffneutralen Wirtschaft, die die Zukunft sichert, erfordert erhebliche Investitionen. Wir bei Enfinity sehen uns langfristig als verantwortungsvoller Asset Owner und schaffen Werte, indem wir Kunden, Investoren und Partnern eine Lösung aus einer Hand bieten."

Enfinity baut derzeit 416 MW in 17 Projekten, für die langfristige PPAs mit investitionswürdigen Kunden bestehen.

"Während Enfinity sein bestehendes globales Portfolio von 25,1 GW weiterentwickelt und ausbaut, spielt die Kapitalbildung eine entscheidende Rolle. Wir konzentrieren uns darauf, tiefe Energiemärkte mit den richtigen Fundamentaldaten zu bedienen und Partnerschaften mit strategischen Investoren und führenden Finanzinstituten einzugehen", sagte Ricardo Diaz, Americas CEO und Global Head of Capital bei Enfinity Global . "Die Kapitalbildung von Enfinity konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen, die effizient skalieren und einen Mehrwert für die gesamte Wertschöpfungskette schaffen, während wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen."

" Infranity ist ein sehr engagierter und sehr erfahrener Investor im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa. Wir freuen uns daher sehr, das Wachstum unseres Partners Enfinity durch die Bereitstellung einer umfangreichen Finanzierung für sein Portfolio an PV-Anlagen in Italien unterstützen zu können. Der künftige Kapitalbedarf zur Finanzierung der weiteren Energiewende ist sehr hoch und Infranity wird ihn weiterhin aktiv unterstützen " kommentierte Garbiñe Unda Barturen, Investment Director bei Infranity.

Akereos agierte als alleiniger Bookrunner, Strukturierer und exklusiver Kreditberater für Enfinity Global. Milbank fungierte als Rechtsberater von Enfinity Global und Ashurst als Rechtsberater des Investorenclubs.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. ist ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 25,1 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen und in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien will das Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen CO2-neutralen Wirtschaft leisten. Das Führungsteam von Enfinity verfügt über mehr als 37 Milliarden US-Dollar an Finanzierungserfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien.

