Enfinity Global clôture un financement à long terme de 195 millions de dollars pour une centrale solaire opérationnelle de 70 MW au Japon

TOKYO et MIAMI, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., un leader dans le domaine des énergies renouvelables, a obtenu 195 millions de dollars (29,2 milliards de dollars) en financement à long terme pour une centrale solaire de 70 MW au Japon. Nomura Securities International Inc., une institution financière mondiale, a agi en tant que premier arrangeur/teneur de livres unique et Aozora Bank, l'une des principales banques commerciales japonaises, a agi en tant qu'arrangeur/agent principal.

Enfinity Global’s Aomori 70 MW solar power plant in Japan

Située dans la préfecture d'Aomori, dans le nord du Japon, cette centrale solaire récemment achevée devrait produire plus de 75 GWh d'énergie propre par an, suffisamment pour répondre à 11 % de la demande énergétique résidentielle de la ville d'Aomori, soit environ 15 600 ménages, et compenser 35 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. La centrale solaire d'Aomori se distingue comme un exemple de réussite de l'utilisation efficace des panneaux solaires bifaciaux dans l'une des villes les plus enneigées au monde.

Cette nouvelle centrale solaire fait partie du portefeuille photovoltaïque solaire de 250 MW détenu par Enfinity Global au Japon, où la société est positionnée comme l'un des leaders de l'industrie.

« Nous nous engageons à soutenir le plan du Japon pour devenir neutre en carbone d'ici 2050 en tirant parti de nos capacités mondiales et en étant un investisseur à long terme. « Nous apprécions la confiance de nos partenaires financiers, Nomura et Aozora », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Le Japon est à un point d'inflexion où l'énergie propre est devenue une nécessité concurrentielle. »

« Nomura est enthousiaste à l'idée de fournir une solution de financement sur mesure pour soutenir Enfinity Global dans son objectif d'aider le Japon à atteindre la neutralité carbone », a déclaré Vinod Mukani, responsable de l'infrastructure et de l'énergie (IPB) de Nomura. « Nomura est ravie de soutenir et de fournir des liquidités à ses clients, en particulier ceux comme Enfinity Global, qui ont des équipes expérimentées et talentueuses et une stratégie commerciale attrayante qui contribue à la transition vers une économie d'énergie propre. »

« Aozora est heureuse d'avoir l'occasion de soutenir les projets solaires d'Enfinity Global au Japon », a déclaré Hiroki Nakazato, directeur exécutif et responsable du groupe Environment Business. « Aozora continuera de se concentrer sur le financement qui soutient les initiatives de nos clients pour développer l'énergie renouvelable et la transition énergétique pour une économie sans carbone. »