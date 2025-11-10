Enghouse acquiert la division télécoms de Sixbell

L'acquisition renforce la présence d'Enghouse en Amérique latine

MARKHAM, Ontario et SANTIAGO, Chili, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH) annonce avoir acquis, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, la division des télécommunications (« Sixbell Telco ») de Sixbell, un fournisseur de solutions logicielles pour les télécommunications et l'engagement des clients en Amérique latine, dont le siège se trouve à Santiago du Chili.

Sixbell Telco fournit une suite complète de plateformes logicielles qui permettent aux fournisseurs de services de moderniser et de transformer leurs réseaux. Son portefeuille comprend des solutions de charge convergente, de routage intelligent, de gestion des signaux et d'interaction vocale, toutes conçues pour aider les opérateurs à évoluer vers des architectures natives cloud prêtes pour la 5G. Sixbell Telco a une présence de longue date dans la région et bénéficie de la confiance des principaux opérateurs de télécommunications de niveau 1 et 2 dans toute l'Amérique latine.

« La vente de la division Telco de Sixbell à Enghouse offre à nos clients du secteur des télécommunications les ressources et la portée mondiale nécessaires pour accélérer l'innovation »,edéclaré Pablo Pumarino, CEO de Sixbell. « Cette cession stratégique assure la continuité des initiatives de transformation des réseaux de nos clients tout en leur permettant de bénéficier de l'envergure et de l'expertise d'Enghouse dans la fourniture de services de nouvelle génération. »

« Les solutions de Sixbell Telco complètent notre portefeuille OSS/BSS et de transformation du réseau et fournissent des capacités supplémentaires à notre activité croissante en Amérique latine, où nous constatons une forte demande pour des capacités de nouvelle génération », déclare Steve Sadler, président et CEO d'Enghouse. « Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les partenaires et les employés de Sixbell dans le secteur des télécommunications au sein d'Enghouse. »

À propos de Sixbell

Créé en 1988 et basé à Santiago du Chili, Sixbell s'est forgé une solide réputation de partenaire technologique de confiance, développant et intégrant des solutions logicielles pour les fournisseurs de services de télécommunications et l'engagement des clients dans toute l'Amérique latine.

Cette acquisition concerne exclusivement la division télécoms de Sixbell. La division d'expérience client (CX) est exclue de la transaction et restera une entité indépendante.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://sixbell.com.

À propos d'Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX : ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise verticalement ciblées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse a une stratégie de croissance à deux volets qui se concentre sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. L'entreprise n'a pas de financement externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion des actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site de la société : www.enghouse.com.

