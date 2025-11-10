Enghouse adquiere la división de telecomunicaciones de Sixbell

La adquisición amplía la presencia de Enghouse en América Latina

MARKHAM, Ontario y SANTIAGO de Chile, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunció que adquirió, a través de sus subsidiarias de propiedad total, la división de telecomunicaciones ("Sixbell Telco") de Sixbell, un proveedor de soluciones de software de telecomunicaciones y de interacción con el cliente en América Latina con sede en Santiago de Chile.

Sixbell Telco ofrece un conjunto integral de plataformas de software que permiten a los proveedores de servicios modernizar y transformar sus redes. Su cartera de productos contempla soluciones de carga convergente, enrutamiento inteligente, gestión de señalización e interacción por voz; cada una diseñada para ayudar a los operadores a evolucionar hacia arquitecturas nativas de la nube y preparadas para 5G. Sixbell Telco posee una extensa trayectoria en la región y cuenta con la confianza de los principales operadores de telecomunicaciones de nivel 1 y nivel 2 en toda América Latina.

"La venta de la división Telco de Sixbell a Enghouse brinda a nuestros clientes de telecomunicaciones los recursos y el alcance global necesarios para acelerar la innovación", afirmó Pablo Pumarino, director ejecutivo de Sixbell. "Esta desinversión estratégica garantiza la continuidad de las iniciativas de transformación de redes de nuestros clientes, a la vez que les permite beneficiarse de la escala y la experiencia de Enghouse para prestar servicios de última generación".

"Las soluciones de Sixbell Telco complementan nuestra cartera de sistemas de soporte a las operaciones (OSS) y sistemas de soporte empresarial (BSS), así como de transformación de redes, y ofrecen capacidades adicionales a nuestro creciente negocio en América Latina, donde vemos una fuerte demanda de capacidades de próxima generación", señaló Steve Sadler, presidente y director ejecutivo de Enghouse. "En Enghouse, nos complace dar la bienvenida a los clientes, socios y empleados de telecomunicaciones de Sixbell".

Acerca de Sixbell

Sixbell, fundada en 1988 y con sede en Santiago de Chile, se ha forjado una sólida reputación como socio tecnológico de confianza gracias al desarrollo e integración de soluciones de software para proveedores de servicios de telecomunicaciones y de interacción con el cliente en toda América Latina.

Esta adquisición se refiere exclusivamente a la división de Telecomunicaciones de Sixbell. La división de Experiencia del cliente (CX) queda excluida de la transacción y seguirá funcionando como una entidad independiente.

Para obtener más información, visite https://sixbell.com.

Acerca de Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. es una empresa canadiense de cotización oficial (TSX:ENGH) que proporciona soluciones de software empresarial enfocadas verticalmente en centros de contacto, comunicaciones por video, atención médica, telecomunicaciones, seguridad pública y el mercado del transporte. Enghouse aplica una estrategia doble de crecimiento centrada en el desarrollo interno y las adquisiciones, los que son financiados a través de flujos de caja operativos. La empresa no cuenta con financiamiento de deuda externa y está organizada en torno a dos sectores comerciales: el grupo de gestión interactiva y el grupo de gestión de activos. Para conocer más detalles sobre Enghouse, visite el sitio web de la empresa: www.enghouse.com.

Información de contacto

Sam Anidjar

Vicepresidente, Desarrollo Corporattivo

Enghouse Systems Limited

[email protected]

