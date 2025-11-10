Enghouse neemt de telecomdivisie van Sixbell over

Overname breidt Enghouse's Latijns-Amerikaanse aanwezigheid uit

MARKHAM, ON en SANTIAGO, Chili, 10 november 2025 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) kondigde vandaag aan dat het via zijn volle dochterondernemingen, de telecommunicatiedivisie ("Sixbell Telco") heeft overgenomen van Sixbell. Het gaat hier om een leverancier van softwareoplossingen voor telecommunicatie en klantenbetrokkenheid in Latijns-Amerika met hoofdkwartier in Santiago, Chili.

Sixbell Telco biedt een uitgebreide suite van softwareplatforms waarmee serviceproviders hun netwerken kunnen moderniseren en transformeren. Het portfolio omvat geconvergeerde oplossingen voor opladen, intelligente routing, signaleringsbeheer en spraakinteractie, elk ontworpen om operators te helpen evolueren naar cloud-native, 5G-ready architecturen. Sixbell Telco is al lang aanwezig in de regio en geniet het vertrouwen van toonaangevende Tier-1 en Tier-2 telecomoperatoren in heel Latijns-Amerika.

"De verkoop van de Telco-divisie van Sixbell aan Enghouse biedt onze telecommunicatieklanten de middelen en het wereldwijde bereik om innovatie te versnellen," zegt Pablo Pumarino, CEO van Sixbell. "Dankzij deze strategische afstoting kunnen onze klanten continu initiatieven nemen op het gebied van netwerktransformatie en profiteren van de schaalgrootte en expertise van Enghouse in het leveren van diensten van de volgende generatie."

"De oplossingen van Sixbell Telco vormen een aanvulling op onze OSS/BSS- en netwerktransformatieportefeuille en bieden bijkomende mogelijkheden voor onze groeiende Latijns-Amerikaanse activiteiten, waar we een sterke vraag zien naar next-generation mogelijkheden," zegt Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "We zijn zeer enthousiast om de telecomklanten, partners en medewerkers van Sixbell te verwelkomen bij Enghouse."

Over Sixbell

Sixbell is opgericht in 1988 en heeft zijn hoofdkantoor in Santiago, Chili. Het bedrijf heeft een sterke reputatie opgebouwd als betrouwbare technologiepartner met de ontwikkeling en integratie van softwareoplossingen voor telecommunicatieserviceproviders en klantbetrokkenheid in heel Latijns-Amerika.

Deze overname heeft uitsluitend betrekking op de telecommunicatiedivisie van Sixbell. De Customer Experience (CX) divisie is uitgesloten van de transactie en blijft een onafhankelijke entiteit.

Ga voor meer informatie naar https://sixbell.com.

Over Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. is een beursgenoteerd Canadees bedrijf (TSX:ENGH) dat verticaal gerichte softwareoplossingen voor bedrijven levert, met nadruk op contactcenters, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en openbaar vervoer. Enghouse hanteert een tweeledige groeistrategie, gericht op interne groei en overnames, gefinancierd door middel van operationele cashflows. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfsonderdelen: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Meer informatie over Enghouse is te vinden op de website van het bedrijf: www.enghouse.com.

Contact informatie

Sam Anidjar

Vice President, Corporate Development

Enghouse Systems Limited

[email protected]