Equativ aprimora oferta de curadoria em mídia programática para potencializar publicidade direcionada em um cenário sem cookies

PARIS e NOVA IORQUE, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Equativ , empresa global independente de Adtech, anuncia as mais recentes melhorias no Equativ Buyer Connect (EBC), plataforma de curadoria de self-service idealizada para o melhor controle e simplicidade no planejamento das campanhas. A EBC fornece às agências de mídia, provedores de dados e editores (Publishers) um kit completo de funcionalidades para criar, enriquecer e escalar campanhas de mídia que ajudam a ampliar o desempenho e expandir os negócios.

Com um investimento significativo no ano passado e a importância crescente das soluções de compra de mídia controlada, devido à desvalorização dos cookies de terceiros, a plataforma agora oferece opções ampliadas de endereçamento (addressability), facilitando transações mais diretas, eficientes e transparentes para compradores e vendedores de mídia.

A plataforma também apresenta uma série de recursos que impulsionam a inovação em escala e desbloqueiam a diferenciação competitiva usando produtos de mídia personalizados. Isto inclui fomentar a criação simplificada de deals enriquecidos em dados entre vários publishers com alcance substancial.

Os compradores de mídia obtêm acesso direto ao inventário de alta qualidade no marketplace da Equativ, enquanto os publishers que disponibilizam seu inventário para curadoria podem obter demanda incremental, gerando valor equitativo em todo o ecossistema.

Os benefícios adicionais da plataforma incluem:

Versatilidade Criativa: segmentação diversificada de público-alvo em inventário de alta qualidade e formatos criativos impactantes, abrangendo TV conectada (CTV), vídeo on-line e display.

segmentação diversificada de público-alvo em inventário de alta qualidade e formatos criativos impactantes, abrangendo TV conectada (CTV), vídeo on-line e display. Gestão eficiente de deals: capacidade de agrupar várias ofertas de campanhas em um único ID para construir estratégias em torno de palavras-chave como CTV e sustentabilidade, com maior transparência ao longo das etapas.

capacidade de agrupar várias ofertas de campanhas em um único ID para construir estratégias em torno de palavras-chave como CTV e sustentabilidade, com maior transparência ao longo das etapas. Compra de mídia preparada para o futuro: soluções que priorizam a privacidade, como a segmentação contextual, potencializam o endereçamento seguro em escala, enquanto as parcerias da Equativ com as principais Data Clean Room permitem a ativação segura e contínua de dados de audiência próprios ( First Party Data ).

soluções que priorizam a privacidade, como a segmentação contextual, potencializam o endereçamento seguro em escala, enquanto as parcerias da Equativ com as principais Data Clean Room permitem a ativação segura e contínua de dados de audiência próprios ( ). Abordagem de identidade agnóstica: fornecimento de casos de uso de publicidade (integração de dados, limite de frequência) usando IDs alternativos em qualquer plataforma de demanda (DSP), facilitando a entrega e medição aprimoradas das principais métricas de desempenho.

O Omnicom Media Group está entre as principais agências de mídia e marketing que utilizam as ferramentas de curadoria da EBC para construir marketplaces que maximizam o desempenho em relação aos seus objetivos globais de publicidade.

Destacando o sucesso recente de suas campanhas, Carlos Aguilar, Head de programática da Omnicom Media Group, compartilha: "Em 2023, o SSP da Equativ conduziu com sucesso 50% de nossas campanhas com foco em inventário selecionado, garantindo que nossos anúncios sejam de alta qualidade e custo-benefício. Esta abordagem também está alinhada com os princípios-chave da Omnicom: transparência em todas as etapas das campanhas, seleção de inventário premium, proteção ao cliente e segurança da marca de qualidade e otimização de custos competitivos."

Audigent é um dos provedores de dados voltados para o futuro que explora o potencial criado pela curadoria para impulsionar o uso de dados centrado na privacidade, transparência e sustentabilidade. Comentando sobre a colaboração de longa data da empresa com a Equativ, Chris Meredith , Gerente Geral de Parcerias da Audigent ressalta que: "Parceiros como a Equativ demonstram liderança na curation por meio de seus investimentos significativos em integração e infraestrutura, que estão servindo para desbloquear todo o potencial da curadoria para seus parceiros e clientes".

"A adição de recursos adicionais de curadoria à plataforma EBC ajuda a impulsionar nosso objetivo de agilizar a cadeia de suprimentos de publicidade programática, facilitando a criação de negócios claros, diretos e flexíveis, bem como a segmentação inteligente baseada em dados", explica Parag Vohra Chief Revenue Officer da Equativ. "Num futuro próximo, o desenvolvimento de capacidades imediatas de ativação de campanhas fará com que o Equativ se torne a única plataforma de curadoria de ponta a ponta", complementa.

Sobre Equativ

Equativ é uma plataforma líder de tecnologia de publicidade independente, construída para atender aos interesses de anunciantes e editores. A Equativ fornece soluções seguras de marca e privacidade que capacitam seus clientes a alcançar o máximo impacto, respeitando ao mesmo tempo os direitos dos consumidores, e combina a experiência do cliente e a excelência em engenharia para atender aos interesses tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda com igual profissionalismo e técnica. sofisticação.

Com sede em Paris e Nova Iorque, a Equativ opera globalmente com uma equipe de mais de 550 funcionários em 16 escritórios. A Equativ oferece ao mercado seu próprio servidor de anúncios independente, SSP, ferramentas de comprador e serviços de mídia para cumprir a promessa da tecnologia de publicidade.

