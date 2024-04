Equativ erweitert das Kurationsangebot und erhöht so die Adressierbarkeit in einer sich verändernden Identitätslandschaft

Die Plattform Equativ Buyer Connect(EBC) steigert die programmatische Effizienz, indem sie innovative Tools für Kurationsangebote mit First-Party-Daten kombiniert und so die Schaffung einzigartiger Angebote optimiert.

PARIS und NEW YORK, 15. April 2024 /PRNewswire/ -- Equativ , das globale, unabhängige Adtech-Unternehmen, gab heute die neuesten Optimierungen des Equativ Buyer Connect (EBC) bekannt, einer Self-Service-Kurationsplattform, die auf Kontrolle und Einfachheit ausgelegt ist. EBC bietet Agenturen, Datenanbietern und Publishern ein umfassendes Toolkit für die Erstellung, Anreicherung und Skalierung von Mediaprodukten.Nach erheblichen Investitionen im vergangenen Jahr und angesichts der zunehmenden Bedeutung kontrollierter Media-Buying-Lösungen aufgrund des Wegfalls von 3rd-Party--Cookies bietet die Plattform nun erweiterte Optionen für Zielgruppenansprachen , die direktere, effizientere und transparentere Transaktionen für Käufer und Verkäufer ermöglichen.

Equativ Curation Marketplace

Darüber hinaus bietet das erweiterte Angebot eine Vielzahl von Funktionen, die Innovationen in großem Umfang vorantreiben und durch maßgeschneiderte Mediaprodukte eine differenzierte Wettbewerbspositionierung ermöglichen. Dazu gehört auch die vereinfachte Erstellung von datenangereicherten Deals über mehrere Publisher mit großer Reichweite. Käufer erhalten direkten Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten vom Equativ-Marktplatz während Publisher, die ihr Inventar für Kurationsangebote zur Verfügung stellen, zusätzliche Nachfrage generieren können, um einen fairen Wert im gesamten Ökosystem zu schaffen.

Weitere Vorteile der Plattform:

Vielseitigkeit der Formate: Vielfältige Zielgruppenansprache über ein hochwertiges Inventar und wirkungsvolle kreative Formate, die Connected TV (CTV), Online-Video und Display abdecken.

Vielfältige Zielgruppenansprache über ein hochwertiges Inventar und wirkungsvolle kreative Formate, die Connected TV (CTV), Online-Video und Display abdecken. Effizientes Dea l-Management: Die Möglichkeit, mehrere Deals in einer einzigen Deal-ID zu bündeln, um strategische Marktplätze rund um Schlüsselstrategien wie CTV und Nachhaltigkeit mit einer größeren Transparenz der Lieferwege aufzubauen.

Die Möglichkeit, mehrere Deals in einer einzigen Deal-ID zu bündeln, um strategische Marktplätze rund um Schlüsselstrategien wie CTV und Nachhaltigkeit mit einer größeren Transparenz der Lieferwege aufzubauen. Zukunftssicherer Mediaeinkauf: Datenschutzorientierte Lösungen wie kontextuelles Targeting ermöglichen eine sichere Ansprechbarkeit in großem Umfang, während Equativs Partnerschaften mit führenden Clean Rooms eine sichere und nahtlose Aktivierung von First-Party-Daten ermöglichen.

Datenschutzorientierte Lösungen wie kontextuelles Targeting ermöglichen eine sichere Ansprechbarkeit in großem Umfang, während Equativs Partnerschaften mit führenden Clean Rooms eine sichere und nahtlose Aktivierung von First-Party-Daten ermöglichen. Agnostischer Identitätsansatz: Bereitstellung von Werbeanwendungen (Data Onboarding, Frequency Capping) unter Verwendung alternativer IDs über beliebige Demand-Side--Plattformen (DSP), für die verbesserte Auslieferung und Messung der wichtigsten Leistungskennzahlen.

Omnicom Media Group gehört zu den führenden Medien- und Marketingagenturen, die EBC-Tools für Kurationsangebote nutzen, um Marktplätze aufzubauen, die die Leistung im Hinblick auf ihre globalen Werbeziele maximieren. Bei der Hervorhebung ihrer jüngsten Kampagnenerfolge sagt Carlos Aguilar , Leiter der Programmatic-Abteilung der Omnicom Media Group: „Im Jahr 2023 hat die SSP von Equativ 50 % unserer Kampagnen erfolgreich gesteuert, da sie sich auf kuratiertes Inventar konzentriert und so sicherstellt, dass unsere Werbemaßnahmen qualitativ hochwertig und kosteneffizient sind. Dieser Ansatz steht auch im Einklang mit den wichtigsten Grundsätzen von Omnicom: Transparenz in der Lieferkette, erstklassige Bestandsauswahl, Kundenschutz und Sicherheit der Qualitätsmarken sowie Optimierung der Wettbewerbskosten."

Audigent gehört zu den zukunftsorientierten Datenanbietern, die das Potenzial der Datenkuration zur Förderung einer datenschutzgerechten, transparenten und nachhaltigen Datennutzung erforschen. Die langjährige Zusammenarbeit des Unternehmens mit Equativ kommentierend, sagt Chris Meredith , GM der Supply Side Partnerships bei Audigent: „Partner wie Equativ demonstrieren ihre Führungsrolle im Bereich Kuration durch ihre erheblichen Investitionen in Integration und Infrastruktur, die dazu dienen, das volle Potenzial von Kuration für ihre Partner und Kunden zu erschließen."

„Die Erweiterung der EBC-Plattform um weitere Kurationsfunktionen trägt dazu bei, unser Ziel zu erreichen, die Beschaffungswege zu optimieren, indem wir die Erstellung klarer, einfacher und flexibler Geschäfte sowie eine intelligente datengestützte Zielgruppenansprache ermöglichen", kommentiert Parag Vohra, Chief Revenue Officer bei Equativ. „In naher Zukunft wird Equativ durch die Möglichkeit der sofortigen Aktivierung von Kampagnen die einzige End-to-End-Kurationsplattform werden. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an die Ansprechpartner von Equativ.

Über Equativ

Equativ ist eine führende unabhängige Ad-Tech-Plattform, die aufgebaut wurde, um den Interessen von Werbetreibenden sowie Verlagen zu dienen. Equativ bietet marken- und datenschutzkonforme Lösungen, die seine Kunden in die Lage versetzen, ein Höchstmaß an Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Rechte der Verbraucher zu respektieren. Equativ kombiniert die Expertise seiner Kunden mit technischer Exzellenz, um die Interessen sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite mit gleicher Professionalität und technischer Raffinesse zu bedienen.

Equativ hat seinen Hauptsitz in Paris und New York und ist weltweit mit einem Team von über 550 Mitarbeitern in 16 Büros tätig. Equativ bietet dem Markt einen eigenen, unabhängigen Ad-Server, SSP, Buyer-Tools und Media-Services, um das Versprechen der Werbetechnologie zu erfüllen.

Erfahren Sie mehr unter Equativ.com

Kontakt:

Caroline MILLIE FIGUEIREDO

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2386916/Equativ_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2386918/Equativ_Logo.jpg