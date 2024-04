Equativ renforce sa plateforme de curation pour offrir plus d'adressabilité dans un monde post cookies tiers

Equativ Buyer Connect (EBC) améliore l'efficacité de l'achat média programmatique en combinant des outils de curation innovants à la donnée first party pour la création de deals uniques.

PARIS et NEW YORK, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Equativ , principale plateforme adtech indépendante mondiale, annonce aujourd'hui les dernières innovations apportées à Equativ Buyer Connect (EBC), sa plateforme de curation en libre-service conçue pour offrir contrôle et simplicité. EBC offre aux agences, aux fournisseurs de données et aux éditeurs une boîte à outils complète pour créer, enrichir et industrialiser l'achat média de façon à amplifier les performances et à développer leurs activités. Grâce à des investissements significatifs opérés l'année dernière, et avec l'importance croissante des solutions d'achat média davantage maîtrisées en raison de la perte des cookies tiers, la plateforme offre désormais des options d'adressabilité étendues, favorisant des transactions plus directes, efficaces et transparentes pour les acheteurs et les vendeurs.

Equativ Curation Marketplace

L'offre élargie comporte également une série de fonctionnalités qui favorisent l'innovation à grande échelle et permettent de se différencier de la concurrence grâce à des opportunités sur mesure. EBC simplifie et fluidifie la création de data deals à travers de multiples éditeurs disposant de reach. Les acheteurs bénéficient d'un accès direct à l'offre premium de la place de marché d'Equativ. Les éditeurs qui choisissent de mettre leur inventaire à disposition de la plateforme de curation bénéficient quant à eux d'une demande supplémentaire. Tout l'écosystème gagne.

La plateforme EBC offre d'autres avantages :

Souplesse créative : Un ciblage diversifié des audiences à travers un inventaire de haute qualité et des formats créatifs percutants couvrant la CTV, la vidéo en ligne et le display.

La possibilité de créer directement des packages d'enchères ou de regrouper plusieurs deals en un seul deal ID afin de construire des places de marché stratégiques autour d'axes clés comme la CTV et le développement durable, avec une plus grande transparence de la supply path. Achat média durable : Les solutions respectueuses de la vie privée, comme le ciblage contextuel, garantissent une adressabilité sûre à grande échelle. En parallèle, les partenariats noués par Equativ avec des solutions de data clean room leaders du marché assurent une activation sécurisée et transparente des données first party.

Audigent est un fournisseur de données qui explore le potentiel de la curation pour favoriser une utilisation des données transparente, durable et respectueuse de la vie privée. Se prononçant sur la collaboration de longue date de sa société avec Equativ, Chris Meredith , GM of Supply Side Partnerships chez Audigent déclare : « Equativ est en avance grâce à ses investissements significatifs en intégration et infrastructure qui permettent de libérer tout le potentiel de la curation pour ses partenaires et clients. »

« L'ajout de nouvelles fonctionnalités de curation à la plateforme EBC nous aide à atteindre notre objectif de rationaliser les circuits d'approvisionnement en facilitant des transactions claires, simples et flexibles, ainsi qu'un ciblage intelligent basé sur les données », commente Parag Vohra, Chief Revenue Officer chez Equativ. « Dans un avenir proche, de nouvelles capacités d'activation immédiate de campagnes permettra à Equativ de devenir la seule plateforme de curation couvrant toute la chaîne. » Pour en savoir plus, veuillez entrer en contact avec Equativ .

À propos d'Equativ

Equativ est une plateforme adtech indépendante leader créée pour répondre aux besoins des annonceurs et des éditeurs. L'entreprise fournit des solutions respectueuses de la brand safety et de la vie privée des internautes qui permettent à ses clients de maximiser leur impact tout en respectant les droits des consommateurs. Equativ combine expertise et excellence technologique pour servir au mieux les intérêts des acteurs de l'offre et de la demande.

Basée à Paris et à New York, Equativ opère dans le monde entier avec une équipe de plus de 550 personnes réparties dans 16 bureaux. Equativ offre au marché son propre ad server indépendant, son SSP, ses outils d'achat et ses services aux médias pour pleinement tenir la promesse des technologies publicitaires.

Découvrez plus sur nous sur Equativ.com

