Equativ 增強策劃產品的效能，在不斷變化的身分認同環境中推動更好的可定址性

其他平台好處包括：

多功能創意： 在優質庫存和有影響力的創意格式之間鎖定的多樣化受眾，涵蓋聯網電視 (CTV)、線上影片和顯示器。

在優質庫存和有影響力的創意格式之間鎖定的多樣化受眾，涵蓋聯網電視 (CTV)、線上影片和顯示器。 有效的交易 管理： 可將多筆交易打包成單一交易 ID，以根據 CTV 和永續發展等主要策略建立策略市場，並加強供應路徑的透明度。

可將多筆交易打包成單一交易 ID，以根據 CTV 和永續發展等主要策略建立策略市場，並加強供應路徑的透明度。 防過時的媒體採購方案： 內容比對等隱私權優先的解決方案可大規模強化安全可定址性，且 Equativ 與先進無塵室的合作關係安全順暢地啟用第一方受眾資料。

內容比對等隱私權優先的解決方案可大規模強化安全可定址性，且 Equativ 與先進無塵室的合作關係安全順暢地啟用第一方受眾資料。 獨立的身分識別方法： 在任何需求方平台 (DSP) 之間使用替代 ID 提供廣告使用案例（資料引導、頻率上限），並加強關鍵效能指標的提供及衡量方式。

Omnicom Media Group 是領先業界的媒體和行銷機構之一，其採用 EBC 的策劃工具建立市場，大幅增加公司在全球廣告目標方面的績效。在強調近期的宣傳成效時，Omnicom Media Group 程序化主管 Carlos Aguilar 還分享以下資訊：「在 2023 年，Equativ 的 SSP 成功推動 50% 的策劃庫存宣傳，並確保我們能夠提供優質且具成本效益的廣告。這項方法同樣與 Omnicom 的關鍵原則保持一致：供應鏈透明度、高級庫存選擇、客戶保護措施和優質品牌安全，以及具競爭力成本的最佳化。」

Audigent 是在探索潛在策劃創造方面有遠見的資料提供者之一，以推動隱私權導向、公開透明且可永續發展的資料使用。在評論公司與 Equativ 的長期協作關係時，Audigent 供應方合作關係總經理 Chris Meredith 說道：「Equativ 這類合作夥伴透過他們對整合及基礎設施的大量投資，展現出策劃方面的領導能力，這些投資可協助他們的合作夥伴和客戶充分發揮策劃潛力。」

「在 EBC 平台新增更多策劃功能後，即有助於推動我們的目標發展，也就是促進清晰、直接且靈活的交易建立作業，以及智慧資料導向定位，藉此簡化供應路徑。」Equativ 營收長 Parag Vohra 評論道。「在不久的將來，Equativ 還會新增立即啟用廣告活動的功能，成為提供端對端策劃服務的唯一平台。

關於 Equativ

Equativ 是領先業界的獨立廣告技術平台，旨在服務廣告商和發佈商的利益需求。Equativ 提供品牌和隱私權安全解決方案，可讓客戶實現最大程度的影響，同時尊重消費者權利，並結合客戶專業知識和卓越工程技術，以透過平等的專業水準和技術成熟度服務供應方和需求方的利益需求。

Equativ 的總部位於巴黎和紐約且營運範圍遍佈全球，16 間辦公室的團隊成員

超過 550 名員工。Equativ 為市場提供自家獨立廣告伺服器、SSP、買家工具和媒體服務，以履行廣告刊登技術的承諾。

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SOURCE Equativ