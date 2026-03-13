Esaote na EAU 2026: Apresentando a exclusiva tecnologia PAM para aumentar a precisão das imagens urológicas

A tecnologia está disponível na nova MyLab™E85 GTS Edition que será apresentada junto com o novo sistema de ultrassom MyLab™C30 GTS no estande da Esaote

LONDRES, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Esaote Group, um dos principais inovadores italianos em imagem médica - ultrassom, ressonância magnética dedicada e TI médica, está reforçando sua posição como fornecedor líder de soluções avançadas de imagem e terapia guiada para urologistas no 41ºCongresso Anual da Associação Europeia de Urologia (EAU), atualmente em andamento em Londres (13 a 16 de março de 2026).

Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.

A Esaote apresenta sua nova e inovadora tecnologia dedicada à urologia: o exclusivo Mapa de Atenção da Próstata (PAM), agora disponível no novo MyLab™E85 GTS. A Esaote também apresentará o novo MyLab™C30 GTS, estendendo o desempenho de alta qualidade de imagem em um sistema portátil que permite atender a diferentes configurações de exame.

Ao longo do Congresso, a Esaote (Estande N16) apresenta um portfólio abrangente projetado para apoiar a precisão do diagnóstico e a orientação de intervenção no tratamento da próstata, com um forte foco na confiança, eficiência e excelência clínica. A Tecnologia PAM está no cerne dessa inovação, oferecendo análise automática dos volumes de mpMRI prostática e identificando regiões suspeitas de interesse, auxiliando assim os urologistas a aprimorar a orientação e tomada de decisões dos alvos.

"A tecnologia PAM está totalmente integrada ao software UroFusion da Esaote," declarou Marta Daniel, gerente de Produto de Terapia Guiada e Soluções Clínicas da Esaote. "Nosso pacote UroFusion foi projetado para fornecer orientação focal durante biópsias direcionadas à próstata. Graças à IA, os urologistas têm um fluxo de trabalho contínuo, com duração semelhante à de um exame de biópsia padrão, enquanto aumentam a confiança e a precisão durante os procedimentos de biópsia."

Durante o congresso, a Esaotetambém participa ativamente desessões práticas de Biópsia de TP e MRI-US Fusion, orientada por especialistas reconhecidos internacionalmente e oferecendo aos participantes a oportunidade de experimentar os mais recentes avanços na UroFusion.

A presença da Esaote na EAU 2026 – com a introdução da Tecnologia PAM e o lançamento de dois sistemas dedicados à urologia - marca uma expansão significativa da linha Soluções de Terapia Guiada (Guided Therapy Solutions - GTS) da Esaote e destaca o compromisso contínuo da Empresa em capacitar urologistas com soluções de imagem confiáveis, inteligentes e clinicamente relevantes que fornecem qualidade avançada de imagem, interação intuitiva e fluxos de trabalho de fusão perfeitos no tratamento da próstata.

O Esaote Group é líder em imagens médicas (ultrassom, ressonância magnética e software de gerenciamento de processos de diagnóstico). No final de 2025, o Grupo contava com 1.300 funcionários, metade deles sediados na Itália. Com instalações em Gênova e Florença e unidades próprias de produção e pesquisa na Itália e na Holanda, a Esaote está presente em mais de 100 países em todo o mundo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932913/Esaote_PAM.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2931806/ESAOTE_Logo.jpg

FONTE Esaote S.p.A