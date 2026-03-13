Esaote à l'EAU 2026 : présentation de la technologie exclusive PAM pour renforcer la précision de l'imagerie urologique

La technologie est disponible sur le nouveau MyLab™E85 GTS Edition qui sera présenté avec le tout nouveau système d'échographie MyLab™C30 GTS sur le stand Esaote.

LONDRES, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Esaote Group, un innovateur italien de premier plan dans le domaine de l'imagerie médicale (ultrasons, résonance magnétique dédiée et informatique médicale), renforce son statut de fournisseur de premier plan de solutions avancées d'imagerie et de thérapie guidée pour les urologues lors du 41e Congrès annuel de l'Association européenne d'urologie (EAU), qui se déroule actuellement à Londres (13-16 mars 2026).

Esaote présente sa nouvelle technologie innovante dédiée à l'urologie : la solution exclusive Prostate Attention Map (PAM) est désormais disponible sur le nouveau MyLab™E85 GTS. Esaote présentera également le nouveau MyLab™C30 GTS, qui offre des performances de haute qualité d'image sur un système portable permettant de répondre à différents contextes d'examen.

Tout au long du congrès, Esaote (stand N16) présente une gamme complète conçue pour faciliter la précision du diagnostic et l'orientation de l'intervention dans les soins de la prostate, en mettant l'accent sur la confiance, l'efficacité et l'excellence clinique. La technologie PAM est au cœur de cette innovation, offrant une analyse automatique des volumes d'IRM multiparamétrique de la prostate et identifiant les régions d'intérêt suspectes, aidant ainsi les urologues à améliorer l'orientation des cibles et la prise de décision.

« La technologie PAM est entièrement intégrée au logiciel UroFusion d'Esaote », déclare Marta Daniel, responsable des produits de thérapie guidée et des solutions cliniques chez Esaote. « Notre ensemble UroFusion est conçu pour fournir un guidage focal lors des biopsies ciblées de la prostate. Grâce à l'IA, les urologues disposent d'un flux de travail optimal, d'une durée similaire à celle d'un examen de biopsie standard, tout en améliorant la confiance et la précision lors des procédures de biopsie. »

Pendant le congrès, Esaote participe activement aux sessions pratiques TP Biopsy et MRI-US Fusion, animées par des spécialistes internationalement reconnus et offrant aux participants l'opportunité de découvrir les dernières avancées en matière d'UroFusion.

La participation d'Esaote à l'EAU 2026, avec la présentation de la technologie PAM et le lancement de deux systèmes dédiés à l'urologie, marque une expansion significative de la gamme de solutions de thérapie guidée (GTS) d'Esaote et souligne l'engagement continu de la société à donner aux urologues des solutions d'imagerie fiables, intelligentes et cliniquement pertinentes qui fournissent une qualité d'image avancée, une interaction intuitive et des flux de travail de fusion transparents dans le traitement de la prostate.

Esaote Group est un leader dans le domaine de l'imagerie médicale (ultrasons, IRM et logiciels de gestion des processus de diagnostic). À la fin de l'année 2025, le groupe comptait 1 300 employés, dont la moitié en Italie. Avec des installations à Gênes et à Florence et ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présent dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

