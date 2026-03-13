Esaote en la EAU 2026: Lanzamos la exclusiva tecnología PAM para mejorar la precisión en imágenes urológicas

News provided by

Esaote S.p.A

Mar 13, 2026, 07:00 ET

La tecnología está disponible en el nuevo MyLab™E85 GTS Edition, que se exhibirá junto con el nuevo sistema de ultrasonidos MyLab™C30 GTS en el expositor de Esaote

LONDRES, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Esaote Group, un innovador italiano líder en imágenes médicas (ultrasonidos, resonancia magnética dedicada y TI médica), está reforzando su posición como proveedor líder de soluciones avanzadas de imágenes y terapia guiada para urólogos en el 41° Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU), que actualmente se lleva a cabo en Londres (del 13 al 16 de marzo de 2026).

Continue Reading
Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.
Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.

Esaote presenta su nueva e innovadora tecnología dedicada a la urología: el exclusivo Mapa de Atención Prostática (PAM), ahora disponible en el nuevo MyLab™E85 GTS. Esaote también presentará el nuevo MyLab™C30 GTS, que amplía el rendimiento de alta calidad de imagen en un sistema portátil que permite adaptarse a diferentes entornos de examen.

Durante el congreso, Esaote (expositor N16) presentará una completa gama de productos diseñados para mejorar la precisión diagnóstica y la guía de intervenciones en el cuidado de la próstata, con un fuerte enfoque en la confianza, la eficiencia y la excelencia clínica. La tecnología PAM es la base de esta innovación, ofreciendo análisis automático de volúmenes de mpMRI prostáticos e identificando regiones de interés sospechosas, lo que ayuda a los urólogos a optimizar la guía de objetivos y la toma de decisiones.

"La tecnología PAM está totalmente integrada en el software UroFusion de Esaote", afirmó Marta Daniel, directora de productos de terapia guiada y soluciones clínicas de Esaote. "Nuestro paquete UroFusion está diseñado para proporcionar guía focal durante las biopsias de próstata. Gracias a la IA, los urólogos disfrutan de un flujo de trabajo fluido, con una duración similar a la de una biopsia estándar, a la vez que mejoran la confianza y la precisión durante sus procedimientos".

Durante la celebración del congreso, Esaote también participará activamente en sesiones prácticas sobre biopsia TP y fusión MRI-US, guiadas por especialistas reconocidos internacionalmente y que ofrecerán a los asistentes la oportunidad de experimentar los últimos avances en UroFusion.

La presencia de Esaote en EAU 2026, con la introducción de la tecnología PAM y el lanzamiento de dos sistemas dedicados a la urología, marca una expansión significativa de la línea de soluciones de terapia guiada (GTS) de Esaote y destaca el compromiso continuo de la empresa de capacitar a los urólogos con soluciones de imágenes fiables, inteligentes y clínicamente relevantes que brindan calidad de imagen avanzada, interacción intuitiva y flujos de trabajo de fusión perfectos en el cuidado de la próstata.

El Grupo Esaote es líder en imagen médica (ultrasonido, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2025, el grupo contaría con 1.300 empleados, la mitad de los cuales trabajan en Italia. Con instalaciones en Génova y Florencia y unidades de producción e investigación propias en Italia y Países Bajos, Esaote está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932913/Esaote_PAM.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2931806/ESAOTE_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Esaote à l'EAU 2026 : présentation de la technologie exclusive PAM pour renforcer la précision de l'imagerie urologique

Esaote à l'EAU 2026 : présentation de la technologie exclusive PAM pour renforcer la précision de l'imagerie urologique

Esaote Group, un innovateur italien de premier plan dans le domaine de l'imagerie médicale (ultrasons, résonance magnétique dédiée et informatique...
Esaote auf der EAU 2026: Einführung der exklusiven PAM-Technologie zur Verbesserung der Präzision in der urologischen Bildgebung

Esaote auf der EAU 2026: Einführung der exklusiven PAM-Technologie zur Verbesserung der Präzision in der urologischen Bildgebung

Die Esaote Group, ein führender italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung – Ultraschall, Magnetresonanztomographie und...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Equipment

Medical Equipment

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics