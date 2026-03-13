Esaote en la EAU 2026: Lanzamos la exclusiva tecnología PAM para mejorar la precisión en imágenes urológicas

La tecnología está disponible en el nuevo MyLab™E85 GTS Edition, que se exhibirá junto con el nuevo sistema de ultrasonidos MyLab™C30 GTS en el expositor de Esaote

LONDRES, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Esaote Group, un innovador italiano líder en imágenes médicas (ultrasonidos, resonancia magnética dedicada y TI médica), está reforzando su posición como proveedor líder de soluciones avanzadas de imágenes y terapia guiada para urólogos en el 41° Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU), que actualmente se lleva a cabo en Londres (del 13 al 16 de marzo de 2026).

Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.

Esaote presenta su nueva e innovadora tecnología dedicada a la urología: el exclusivo Mapa de Atención Prostática (PAM), ahora disponible en el nuevo MyLab™E85 GTS. Esaote también presentará el nuevo MyLab™C30 GTS, que amplía el rendimiento de alta calidad de imagen en un sistema portátil que permite adaptarse a diferentes entornos de examen.

Durante el congreso, Esaote (expositor N16) presentará una completa gama de productos diseñados para mejorar la precisión diagnóstica y la guía de intervenciones en el cuidado de la próstata, con un fuerte enfoque en la confianza, la eficiencia y la excelencia clínica. La tecnología PAM es la base de esta innovación, ofreciendo análisis automático de volúmenes de mpMRI prostáticos e identificando regiones de interés sospechosas, lo que ayuda a los urólogos a optimizar la guía de objetivos y la toma de decisiones.

"La tecnología PAM está totalmente integrada en el software UroFusion de Esaote", afirmó Marta Daniel, directora de productos de terapia guiada y soluciones clínicas de Esaote. "Nuestro paquete UroFusion está diseñado para proporcionar guía focal durante las biopsias de próstata. Gracias a la IA, los urólogos disfrutan de un flujo de trabajo fluido, con una duración similar a la de una biopsia estándar, a la vez que mejoran la confianza y la precisión durante sus procedimientos".

Durante la celebración del congreso, Esaote también participará activamente en sesiones prácticas sobre biopsia TP y fusión MRI-US, guiadas por especialistas reconocidos internacionalmente y que ofrecerán a los asistentes la oportunidad de experimentar los últimos avances en UroFusion.

La presencia de Esaote en EAU 2026, con la introducción de la tecnología PAM y el lanzamiento de dos sistemas dedicados a la urología, marca una expansión significativa de la línea de soluciones de terapia guiada (GTS) de Esaote y destaca el compromiso continuo de la empresa de capacitar a los urólogos con soluciones de imágenes fiables, inteligentes y clínicamente relevantes que brindan calidad de imagen avanzada, interacción intuitiva y flujos de trabajo de fusión perfectos en el cuidado de la próstata.

El Grupo Esaote es líder en imagen médica (ultrasonido, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2025, el grupo contaría con 1.300 empleados, la mitad de los cuales trabajan en Italia. Con instalaciones en Génova y Florencia y unidades de producción e investigación propias en Italia y Países Bajos, Esaote está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932913/Esaote_PAM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2931806/ESAOTE_Logo.jpg