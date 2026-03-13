Esaote en la Asociación Europea de Urología 2026: Presentación de la exclusiva tecnología PAM para avanzar en la precisión de obtención de imágenes urológicas

La tecnología está disponible en el nuevo MyLab™E85 GTS Edition que se expondrá junto con el nuevo sistema de ecografías MyLab™C30 GTS en el stand de Esaote

LONDRES, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Esaote Group, innovador italiano líder en imágenes médicas: ecografías, resonancias magnéticas especializadas e informática médica, está reforzando su posición como proveedor líder de soluciones avanzadas de imágenes y terapia guiada para urólogos en el 41º Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU), que se celebra actualmente en Londres (de 13 al 16 de marzo de 2026).

Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.

Esaote presenta su nueva e innovadora tecnología especializada en urología: el exclusivo Prostate Attention Map (PAM), ya disponible en el nuevo MyLab™E85 GTS. Esaote también presentará el nuevo MyLab™C30 GTS, que amplía el rendimiento de alta calidad de imagen en un sistema portátil que permite cumplir con diferentes ajustes para pruebas.

Durante el Congreso, Esaote (stand n.º 16) presentará una cartera integral diseñada para respaldar la precisión del diagnóstico y la orientación de intervención en el cuidado de la próstata, con un fuerte enfoque en la confianza, la eficiencia y la excelencia clínica. La tecnología PAM es muy importante para esta innovación y ofrece un análisis automático de los volúmenes de mpMRI de próstata e identifica áreas de interés sospechosas, lo que ayuda a los urólogos a mejorar la orientación y la toma de decisiones sobre objetivos.

"La tecnología PAM está totalmente integrada en el software UroFusion de Esaote", comentó Marta Daniel, gerenta de Productos de Terapia Guiada y Soluciones Clínicas de Esaote. "Nuestro paquete UroFusion está diseñado para ofrecer una guía focal durante las biopsias dirigidas a la próstata. Gracias a la IA, los urólogos tienen un flujo de trabajo sin interrupciones, con una duración similar a la de un examen de biopsia estándar, a la vez que mejoran la confianza y precisión durante sus procedimientos de biopsia".

Durante el congreso, Esaotetambién participa activamente en las sesiones prácticas de TP Biopsy y MRI-US Fusion, guiadas por especialistas reconocidos a nivel internacional y que ofrecen a los asistentes la oportunidad de experimentar los últimos avances en UroFusion.

La presencia de Esaote en la Asociación Europea de Urología 2026, con la introducción de la tecnología PAM y el lanzamiento de dos sistemas especializados en urología, marca una ampliación considerable de la línea de soluciones de terapia guiada (GTS) de Esaote y destaca el compromiso continuo de la empresa de capacitar a los urólogos con soluciones de imágenes confiables, inteligentes y clínicamente relevantes que brindan calidad de imágenes avanzadas, interacción intuitiva y flujos de trabajo de fusión sin problemas en el cuidado de la próstata.

Esaote Group es líder en imaginología médica (ultrasonido, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2025, el grupo contaba con 1.300 empleados, la mitad de los cuales tienen su sede en Italia. Esaote cuenta con sedes en Génova y Florencia, tiene sus propias unidades de producción e investigación en Italia y los Países Bajos, y está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

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FUENTE Esaote S.p.A