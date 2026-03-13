에사오테, EAU 2026에서 정밀 비뇨기 영상 발전 위한 독점 PAM 기술 공개

새 MyLab™E85 GTS Edition에 이 기술 적용…에사오테 부스에서 MyLab™C30 GTS 초음파 시스템과 함께 전시

런던, 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 초음파, 전용 MRI, 의료 IT 등 의료 영상 분야의 이탈리아 혁신 기업 에사오테 그룹(Esaote Group)이 2026년 3월 13일부터 16일까지 런던에서 열리고 있는 제41회 유럽비뇨기학회 연례 학술대회(41st Annual European Association of Urology Congress, EAU)에서 비뇨기 전문의용 첨단 영상 및 유도 치료 솔루션 제공 기업으로서 입지를 강화하고 있다.

에사오테는 비뇨기 분야를 위한 새로운 혁신 기술인 독점 전립선 어텐션 맵(Prostate Attention Map, PAM)을 선보였다. 새로 나온 MyLab™E85 GTS에 적용된 기술이다. 에사오테는 또 신제품 MyLab™C30 GTS 초음파 시스템도 공개할 예정이다. 이 시스템은 휴대형 장비에서도 높은 영상 품질을 제공해 다양한 검사 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다.

Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.

에사오테(부스 N16)는 학회 기간에 전립선 진단 정확도와 중재 시술 유도 지원을 위해 설계된 종합 포트폴리오를 선보이고 있다. 신뢰성, 효율성, 임상적 우수성에 중점을 두고 전립선 진료를 지원하는 포트폴리오다. 이번 혁신의 핵심인 PAM 기술은 전립선 mpMRI 부피를 자동 분석하고 의심되는 관심 영역을 식별함으로써 비뇨기 전문의의 표적 유도와 임상 의사결정을 지원한다.

마르타 다니엘(Marta Daniel) 에사오테 유도 테라피 제품 및 임상 솔루션 매니저는 "PAM 기술은 에사오테의 UroFusion 소프트웨어에 완전히 통합돼 있다"며 "UroFusion 패키지는 전립선 표적 생검 과정에서 집중 유도를 도와주도록 설계됐다. 비뇨기 전문의는 AI 기술을 통해 표준 생검 검사와 유사한 시간으로 원활한 워크플로를 유지하면서 생검 과정에서 신뢰도와 정확도를 향상시킬 수 있다"고 설명했다.

학회 기간에 에사오테는 국제적으로 인정받는 전문가들이 진행하는 TP Biopsy 및 MRI-US Fusion 실습 세션에도 적극 참여하고 있다. 참가자들은 이 세션을 통해 UroFusion 기술의 최신 발전을 직접 경험할 수 있다.

에사오테는 EAU 2026 에서 PAM 기술 도입과 비뇨기 전용 시스템 두 건을 출시하는 등 유도 치료 솔루션(GTS) 라인을 확대하는 계기를 마련했다. 이는 또 전립선 진료에서 고급 영상 품질, 직관적 사용자 인터페이스, 원활한 영상 융합 워크플로가 특징인 신뢰성 높은 지능형 임상 영상 솔루션으로 비뇨기 전문의를 지원한다는 회사의 의지를 다시 확인해 주는 상징이기도 하다.

에사오테 그룹은 의료 영상(초음파, MRI, 진단 프로세스 관리 소프트웨어) 분야 글로벌 기업이다. 2025년 말 기준 직원은 약 1300명이며 이 중 절반이 이탈리아에 근무하고 있다. 제노바와 피렌체에 주요 시설을 두고 있으며 이탈리아와 네덜란드에서 자체 생산 및 연구 시설을 운영하고 있다. 현재 전 세계 100여개 국가 이상에서 사업을 영위하고 있다. www.esaote.com

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2932913/Esaote_PAM.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2931806/ESAOTE_Logo.jpg

SOURCE Esaote S.p.A