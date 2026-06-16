Estágio de Talentos Tecnológicos do Sul Global do Japão Apoiado pela METI abre inscrições para o Programa 2026

O programa conecta estudantes STEM do Sul Global com empresas japonesas líderes por meio de estágios presenciais e on-line

TÓQUIO, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- As inscrições já estão abertas para o Estágio de Talentos Tecnológicos do Sul Global do Japão (GS-JTI), um programa patrocinado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) do Japão com a Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd., atuando como Secretaria do Programa. O programa visa conectar estudantes talentosos e recém-formados do Sul Global com empresas japonesas em áreas de tecnologia avançada, criando oportunidades para aprendizado transnacional, desenvolvimento de habilidades e crescimento futuro na carreira.

O programa GS-JTI é projetado para estudantes e recém-formados em áreas STEM, incluindo TI, IA e semicondutores, que desejam adquirir experiência prática com a indústria japonesa. Por meio do programa, os participantes selecionados terão a oportunidade de trabalhar em projetos relevantes, aprender com mentores do setor e vivenciar a cultura do ambiente de trabalho japonês.

Além da experiência prática de trabalho, o programa oferece várias formas de apoio aos participantes. Isso pode incluir apoio com despesas de viagem e moradia, assistência na solicitação de visto e apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o período de estágio, de acordo com as condições do programa.

O programa oferece tanto estágios presenciais no Japão quanto oportunidades de estágio on-line. Os estágios presenciais têm duração prevista de aproximadamente 1 mês e meio entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027, enquanto os estágios on-line têm duração prevista de aproximadamente um mês durante o mesmo período, sujeito às condições da empresa anfitriã.

Os candidatos devem atender aos requisitos de elegibilidade do programa. Os candidatos elegíveis incluem indivíduos que:

estão cursando áreas relacionadas a STEM, incluindo TI, IA e semicondutores.

estão atualmente matriculados em uma universidade ou se formaram nos últimos três anos.

possuir proficiência prática em inglês.

são cidadãos de países incluídos na Lista da AOD do CAD (excluindo a República Popular da China); e

(excluindo a República Popular da China); e residam fora do Japão no momento da candidatura.

O feedback do programa anterior indica um forte interesse dos participantes no envolvimento futuro com os empregadores japoneses. De acordo com os materiais do programa, 94% dos estagiários anteriores manifestaram interesse em trabalhar para empresas japonesas após a conclusão do estágio.

O programa GS-JTI busca contribuir para o desenvolvimento de habilidades, intercâmbio intercultural e colaboração de longo prazo entre o Japão e futuros profissionais de tecnologia do Sul Global.

Para informações adicionais sobre o programa, acesse:

** https://gs-jti.go.jp/foreign-talent/**

Para se registrar e se inscrever, acesse:

** https://hub.techjapan.work/register**

Contato

Sul Global - Secretaria do Programa de Estágio de Talentos em Tecnologia do Japão (GS-JTI)

(Contratado: Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd.)

Endereço de e-mail: [email protected]

FONTE DELOITTE TOHMATSU VENTURE SUPPORT CO., LTD.