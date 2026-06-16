يفتح برنامج التدريب الداخلي للمواهب التقنية بين دول الجنوب العالمي واليابان، والمدعوم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، باب التقديم لدورة عام 2026

يربط البرنامج طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من دول الجنوب العالمي بالشركات اليابانية الرائدة من خلال التدريب العملي في مواقع العمل وعبر الإنترنت

طوكيو, 16 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تم فتح باب التقديم الآن لبرنامج التدريب الداخلي للمواهب التقنية بين دول الجنوب العالمي واليابان (GS-JTI)، وهو برنامج برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، وتتولى شركة .Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd مهام الأمانة التنفيذية للبرنامج. يهدف البرنامج إلى ربط الطلاب الموهوبين وحديثي التخرج من دول الجنوب العالمي بشركات يابانية تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يخلق فرصًا للتعلّم عبر الحدود، وتنمية المهارات، وبناء مسارات مهنية مستقبلية واعدة.

تم تصميم برنامج GS-JTI للطلاب والخريجين الجدد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات (IT) والذكاء الاصطناعي (AI) وأشباه الموصلات، والذين يرغبون في اكتساب خبرة عملية في الصناعة اليابانية. ومن خلال هذا البرنامج، سيحظى المشاركون المختارون بفرصة العمل على مشاريع ذات أثر حقيقي، والتعلّم من مرشدين وخبراء في القطاع، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على ثقافة بيئة العمل في اليابان.

وبالإضافة إلى الخبرة العملية، يقدّم البرنامج مجموعة متنوعة من أشكال الدعم للمشاركين. وقد يشمل ذلك دعم السفر والإقامة، والمساعدة في إجراءات طلب التأشيرة، بالإضافة إلى توفير دعم متواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال فترة التدريب، وذلك وفقًا لشروط البرنامج.

يوفّر البرنامج فرص تدريب في موقع العمل في اليابان إلى جانب فرص تدريب عبر الإنترنت. تُحدَّد فترة التدريب في موقع العمل في اليابان بما يقارب شهرًا ونصف بين سبتمبر 2026 وفبراير 2027، بينما تُنظَّم فرص التدريب عبر الإنترنت لمدة تقارب شهرًا واحدًا خلال الفترة نفسها، وذلك وفقًا لشروط الشركات المستضيفة.

يجب على المتقدمين تلبية متطلبات الأهلية للبرنامج. يشمل المرشحون المؤهَّلون الأفراد الذين:

يتخصصون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات (IT) والذكاء الاصطناعي (AI) وأشباه الموصلات.

يدرسون حاليًا في الجامعة أو تخرجوا خلال السنوات الثلاث الماضية.

يجيدون اللغة الإنجليزية.

يحملون جنسية إحدى الدول المُدرجة في قائمة لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD DAC) (باستثناء جمهورية الصين الشعبية)؛ و

يقيمون خارج اليابان وقت تقديم الطلب.

تشير آراء المشاركين في الدورات السابقة إلى وجود اهتمام كبير لدى الخريجين لمواصلة التواصل والتفاعل مع أصحاب العمل في اليابان في المستقبل. ووفقًا لمواد البرنامج، أعرب 94% من المتدربين السابقين عن رغبتهم في العمل لدى شركات يابانية بعد إتمام فترة التدريب.

يهدف برنامج GS-JTI إلى الإسهام في تنمية المهارات، وتعزيز التبادل الثقافي، ودعم بناء تعاون طويل الأمد بين اليابان والمواهب المستقبلية في مجالات التكنولوجيا من دول الجنوب العالمي.

لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة:

**https://gs-jti.go.jp/foreign-talent/**

للتسجيل والتقديم، يُرجى زيارة:

**https://hub.techjapan.work/register**

للتواصل

أمانة برنامج التدريب الداخلي للمواهب التقنية بين دول الجنوب العالمي واليابان (GS-JTI)

(الجهة المتعاقدة: .Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd)

عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]