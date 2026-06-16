Le programme de stages « Global South-Japan Tech Talent », soutenu par le METI, ouvre les candidatures pour l'édition 2026

Ce programme met en relation des étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) issus des pays du Sud avec de grandes entreprises japonaises, dans le cadre de stages sur place et en ligne

TOKYO, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les candidatures sont désormais ouvertes pour le programme de stages « Global South-Japan Tech Talent Internship (GS-JTI) », un programme parrainé par le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), avec Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd. comme secrétariat du programme. Ce programme vise à mettre en relation des étudiants talentueux et de jeunes diplômés issus des pays du Sud avec des entreprises japonaises spécialisées dans les technologies de pointe, afin de créer des opportunités d'apprentissage transfrontalier, de développement des compétences et d'évolution professionnelle future.

Le programme GS-JTI s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), notamment dans les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs, qui souhaitent acquérir une expérience professionnelle concrète au sein de l'industrie japonaise. Grâce à ce programme, les participants sélectionnés auront l'occasion de travailler sur des projets enrichissants, d'apprendre aux côtés de mentors issus du secteur et de découvrir la culture d'entreprise japonaise.

Outre une expérience professionnelle concrète, le programme propose diverses formes d'accompagnement aux participants. Il peut s'agir notamment d'une aide pour les frais de voyage et d'hébergement, d'une aide pour les demandes de visa, ainsi que d'une assistance 24h/24 et 7j/7 pendant la durée du stage, conformément aux conditions du programme.

Le programme propose à la fois des stages sur place au Japon et des stages en ligne. Les stages en présentiel sont prévus pour une durée d'environ 1,5 mois entre septembre 2026 et février 2027, tandis que les stages en ligne sont prévus pour une durée d'environ un mois au cours de la même période, sous réserve des conditions fixées par l'entreprise d'accueil.

Les candidats doivent remplir les conditions d'admissibilité du programme. Les candidats éligibles sont les personnes qui :

se spécialisent dans des domaines liés aux STEM, notamment l'informatique, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

sont actuellement inscrits à l'université ou ont obtenu leur diplôme au cours des trois dernières années.

maîtriser l'anglais à un niveau professionnel.

sont ressortissants des pays figurant sur la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE (à l'exception de la République populaire de Chine) ; et

(à l'exception de la République populaire de Chine) ; et résident hors du Japon au moment de la demande.

Les retours sur les programmes précédents montrent que les participants manifestent un vif intérêt pour de futures collaborations avec des employeurs japonais. D'après les documents du programme, 94 % des anciens stagiaires ont manifesté leur intérêt pour un emploi dans des entreprises japonaises à l'issue de leur stage.

Le programme GS-JTI vise à contribuer au développement des compétences, aux échanges interculturels et à une collaboration à long terme entre le Japon et les futurs professionnels des technologies issus des pays du Sud.

Pour plus d'informations sur le programme, rendez-vous sur :

** https://gs-jti.go.jp/foreign-talent/**

Pour vous inscrire et postuler, rendez-vous sur :

** https://hub.techjapan.work/register**

Contactez le

Secrétariat du programme Global South - Japan Tech Talent Internship (GS-JTI)

(Prestataire : Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd.)

Adresse e-mail : [email protected]