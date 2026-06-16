El programa de pasantías para talentos tecnológicos del Sur Global y Japón, respaldado por METI, abre el plazo de inscripción para la edición de 2026

El programa conecta a estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) del Sur Global con empresas japonesas líderes mediante pasantías en el sitio y en línea

TOKIO, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ya están abiertas las solicitudes para la Global South-Japan Tech Talent Internship (GS-JTI) (Programa de pasantías para talentos tecnológicos del Sur Global y Japón (GS-JTI, por sus siglas en inglés)), programa patrocinado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), con Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd., que actúa como Secretaría del Programa. El programa tiene como objetivo conectar a estudiantes talentosos y recién graduados del Sur Global con empresas japonesas en campos de tecnología avanzada, con el fin de generar oportunidades de aprendizaje transfronterizo, desarrollo de habilidades y crecimiento profesional futuro.

El programa GS-JTI está diseñado para estudiantes y recién graduados en campos de STEM, como TI, IA y semiconductores, que estén interesados en adquirir experiencia en el mundo real con la industria japonesa. Gracias a este programa, los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos importantes, aprender de mentores del sector y experimentar la cultura de trabajo de Japón.

Además de la experiencia laboral práctica, el programa ofrece diversas formas de apoyo a los participantes. Este apoyo puede ser en forma de ayuda por viaje y alojamiento, asistencia para solicitud de visa y asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana, durante el período de pasantías, de acuerdo con las condiciones del programa.

El programa ofrece tanto pasantías en Japón como oportunidades de pasantías en línea. Las pasantías presenciales están programadas para aproximadamente 1,5 meses entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, mientras que las pasantías en línea están programadas para aproximadamente un mes durante el mismo período, en virtud de las condiciones de la empresa anfitriona.

Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad del programa. Los candidatos elegibles pueden ser personas que:

se estén especializando en campos relacionados con STEM, como informática, IA y semiconductores.

estén matriculados en una universidad o haberse graduado en los últimos tres años.

posean competencia laboral en inglés.

sean ciudadanos de los países que figuran en la Lista del CAD de la OCDE (a excepción de la República Popular China); y

(a excepción de la República Popular China); y residan fuera de Japón al momento de la solicitud.

Los comentarios anteriores sobre el programa manifiestan un fuerte interés de los participantes en el compromiso futuro con empleadores de Japón. Según los materiales del programa, el 94 % de los pasantes anteriores expresaron interés en trabajar para empresas japonesas después de completar las prácticas.

El programa GS-JTI busca contribuir al desarrollo de habilidades, el intercambio intercultural y la colaboración a largo plazo entre Japón y los futuros profesionales en tecnología del Sur Global.

Para obtener más información sobre el programa, visite:

** https://gs-jti.go.jp/foreign-talent/**

Para registrarse y presentar una solicitud, visite:

** https://hub.techjapan.work/register**

Contacto

Sur Global: Secretaría del Programa de Pasantías de Talento Tecnológico de Japón (GS-JTI)

(Contratista: Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd.)

Dirección de correo electrónico: [email protected]

FUENTE DELOITTE TOHMATSU VENTURE SUPPORT CO., LTD.