Estreia global da FAMSCEND: reformulando o panorama da indústria de equipamentos agroalimentares

—— A FAMSUN lançou sua nova marca premium

YANGZHOU, China, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 12 de novembro de 2025, a FAMSUN Co., Ltd., líder global no setor de equipamentos agroalimentares, realizou uma cerimônia de lançamento global de sua marca premium FAMSCEND em Yangzhou, onde estão localizadas suas sedes. O evento, com o tema "Innovate • Ascend • Nourish", reuniu mais de 160 líderes industriais e parceiros dos setores de alimentos de alta qualidade e alimentos para animais de estimação do mundo para testemunhar a viagem inaugural da marca. Também marcou a entrada oficial da FAMSUN na indústria de equipamentos para alimentos para animais de estimação e alimentos saudáveis para humanos, inaugurando uma mudança estratégica da liderança em escala para a orientação de valor.

Cenas da cerimônia de lançamento global da FAMSCEND (PRNewsfoto/FAMSCEND)

Jack CHEN, presidente da FAMSUN, declarou: "A FAMSCEND se especializará no equipamento de processamento de alimentos para animais de estimação e alimentos saudáveis para humanos, comprometidos com a criação de valor sustentável para clientes globais por meio de quatro recursos principais - inovação, sistematização, digitalização e simbiose". Jason FAN, vice-presidente da FAMSUN, acrescentou: "A nova marca capacitará os clientes globais com soluções mais estáveis, eficientes e inteligentes".

Durante a cerimônia de lançamento, também foram realizados seminários sobre tecnologias de ponta para a indústria, com foco em manufatura verde e tendências inteligentes. As soluções abrangentes e os conceitos simbióticos da FAMSCEND foram altamente reconhecidos por seus clientes globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822404/Scenes_FAMSCEND_s_global_launch_ceremony.jpg

FONTE FAMSCEND