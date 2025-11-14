Debut mundial de FAMSCEND: reestructurando el panorama de la industria de equipos agroalimentarios

—— FAMSUN lanzó su nueva marca premium

YANGZHOU, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 12 de noviembre de 2025, FAMSUN Co., Ltd., un actor líder a nivel mundial en la industria de equipos agroalimentarios, celebró una ceremonia de lanzamiento mundial de su marca premium FAMSCEND en Yangzhou, donde se encuentran sus sedes. El evento, con el tema "Innovate • Ascend • Nourish", reunió a más de 160 líderes industriales y socios de los sectores de alimentos de alta gama y alimentos para mascotas del mundo para presenciar el viaje inaugural de la marca. También marcó la entrada oficial de FAMSUN en la industria de equipos para alimentos para mascotas y alimentos saludables para humanos, marcando el comienzo de un cambio estratégico del liderazgo a escala a la orientación de valor.

Escenas de la ceremonia de lanzamiento mundial de FAMSCEND (PRNewsfoto/FAMSCEND)

Jack CHEN, presidente de FAMSUN, declaró: "FAMSCEND se especializará en el equipo de procesamiento de alimentos para mascotas y alimentos saludables para humanos, comprometido con la creación de valor sostenible para los clientes globales a través de cuatro capacidades básicas: innovación, sistematización, digitalización y simbiosis". Jason FAN, vicepresidente de FAMSUN, agregó: "La nueva marca empoderará a los clientes globales con soluciones más estables, eficientes e inteligentes".

Durante la ceremonia de lanzamiento, también se celebraron seminarios sobre tecnologías de vanguardia para la industria, centrados en la fabricación ecológica y las tendencias inteligentes. Las soluciones integrales y los conceptos simbióticos de FAMSCEND fueron altamente reconocidos por sus clientes globales.

