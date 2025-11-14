FAMSCENDの世界デビュー：農業食品機器産業のあり方を変革する

—— FAMSUNがプレミアム新ブランドを立ち上げ

揚州（中国）、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 2025年11月12日、農業食品機器産業の世界的大手FAMSUN Co., Ltd.は本社がある揚州でプレミアム・ブランドFAMSCENDの世界発売式典を開催しました。「革新・向上・栄養（Innovate • Ascend • Nourish）」をテーマにしたこのイベントには、世界の高級食品およびペット・フード業界から160人以上の業界リーダーやパートナーが集まり、このブランドの処女航海を見届けました。また、FAMSUNはペット・フードと人間の健康食品の機器業界に正式に参入し、規模のリーダーシップから価値のガイダンスへの戦略的転換を開始しました。

FAMSUNのJack CHEN社長は、「FAMSCENDはペット・フードと人間の健康食品の加工機器に特化し、イノベーション、システム化、デジタル化、共生という4つの中核機能を通じて、世界中の顧客に持続可能な価値を創造することに尽力します」と述べました。FAMSUNの副社長Jason FAN氏は、「新しいブランドは、より安定した、効率的でインテリジェントなソリューションを世界中の顧客に提供できるようになります」と付け加えました。

Scenes of FAMSCEND’s global launch ceremony (PRNewsfoto/FAMSCEND)

発売式典では、グリーン製造やインテリジェント・トレンドに焦点を当てた業界の最先端技術に関するセミナーも開催されました。FAMSCENDの包括的なソリューションと共生のコンセプトは、世界中の顧客から高く評価されました。

SOURCE FAMSCEND