팸센드 글로벌 데뷔: 농식품 장비 산업 지각변동

-- 팸선, 프리미엄 신규 브랜드 출시

양저우, 중국 2025년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 글로벌 농식품 장비 산업을 선도하는 기업 팸선(FAMSUN)이 11월 12일 본사가 있는 양저우에서 프리미엄 브랜드 팸센드(FAMSCEND)의 글로벌 론칭 행사를 열었다. '혁신•성장•육성'(Innovate • Ascend • Nourish)을 주제로 열린 이번 행사에는 전 세계 고급 식품과 반려동물 사료 업계 주요 기업 관계자와 파트너 160여 명이 모여 브랜드의 출범을 함께 했다. 이번 출시는 팸선이 반려동물 사료 및 인체 건강 식품용 장비 산업에 공식 진출하여 규모 경쟁에서 가치 중심 경쟁으로 전환함을 알리는 신호탄이기도 하였다.

팸선 잭 첸(Jack CHEN) 대표는 "팸센드는 반려동물 사료와 인체 건강식품 가공 장비를 전문 생산하는 기업으로 혁신, 체계화, 디지털화, 공생이라는 4대 핵심 역량을 통해 글로벌 고객에게 지속 가능한 가치를 선사할 것"이라고 말했다. 팸선 제이슨(Jason) 부사장은 "새 브랜드는 글로벌 고객에게 더 안정적이고 효율적이며 지능적인 솔루션이 될 것"이라고 말했다.

Scenes of FAMSCEND’s global launch ceremony (PRNewsfoto/FAMSCEND)

출범식에서는 친환경 제조와 인텔리전트 트렌드를 주제로 업계 첨단 기술에 관한 세미나도 열렸다. 팸센드의 폭넓은 솔루션과 공생 철학은 글로벌 고객사들에게 높은 평가를 받았다.

