Débuts mondiaux de FAMSCEND : Remodeler le paysage de l'industrie des équipements agroalimentaires

—— FAMSUN lance sa nouvelle marque haut de gamme

YANGZHOU, Chine, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 12 novembre 2025, FAMSUN Co, Ltd, un acteur mondial de premier plan dans l'industrie des équipements agroalimentaires, a organisé une cérémonie de lancement mondial de sa marque haut de gamme FAMSCEND à Yangzhou, où se trouve son siège social. L'événement, intitulé "Innover • Ascendance • Nourish" a rassemblé plus de 160 leaders industriels et partenaires des secteurs de l'alimentation haut de gamme et de l'alimentation pour animaux de compagnie dans le monde entier pour assister au voyage inaugural de la marque. Elle a également marqué l'entrée officielle de FAMSUN dans l'industrie de l'équipement pour les aliments pour animaux de compagnie et les aliments sains pour les humains, marquant ainsi le début d'un changement stratégique qui consiste à passer d'une position de leader en termes d'échelle à une position de guide en termes de valeur.

Scenes of FAMSCEND’s global launch ceremony

Jack CHEN, président de FAMSUN, a déclaré : "FAMSCEND se spécialisera dans les équipements de transformation pour les aliments pour animaux de compagnie et les aliments sains pour les humains, et s'engage à créer une valeur durable pour les clients mondiaux grâce à quatre capacités fondamentales : l'innovation, la systématisation, la numérisation et la symbiose." Jason FAN, vice-président de FAMSUN, a ajouté : "La nouvelle marque permettra aux clients du monde entier de bénéficier de solutions plus stables, plus efficaces et plus intelligentes".

Lors de la cérémonie de lancement, des séminaires sur les technologies de pointe pour l'industrie ont également été organisés, en mettant l'accent sur la fabrication écologique et les tendances intelligentes. Les solutions globales et les concepts symbiotiques de FAMSCEND ont été hautement reconnus par ses clients internationaux.

