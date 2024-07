Expansão estratégica de gás da Aramco avança com contratos de US $ 25 bi

A segunda fase do ambicioso desenvolvimento do gás de Jafurah começa com a adjudicação de contratos no valor de cerca de US $ 12,4 bilhões

Contratos no valor de cerca de US $ 8,8 bilhões concedidos para a expansão da terceira fase do Sistema Principal de Gás da Empresa

23 contratos adicionais de plataformas de gás não convencionais no valor de US $ 2,4 bilhões e dois contratos de perfuração direcional no valor de US $ 612 milhões também foram concedidos, enquanto 13 contratos de conexão de poços em Jafurah no valor de US $ 1 ,63bilhão foram concedidos entre dezembro de 2022 e maio de 2024

Os projetos visam apoiar o crescimento da produção de gás da Aramco, diversificar seu portfólio e adicionar volumes significativos de etano, LGN e condensado

DHAHRAN, Arábia Saudita, 30 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, concedeu contratos no valor de mais de US $ 25 bilhões para avançar em sua expansão estratégica de gás, que visa o crescimento da produção de gás de vendas de mais de 60% até 2030, em comparação com os níveis de 2021.

Os contratos referem-se ao desenvolvimento da segunda fase do vasto campo de gás não convencional de Jafurah, expansão da terceira fase do Sistema Mestre de Gás da Aramco, novas plataformas de gás e manutenção contínua da capacidade.

Amin H. Nasser, Presidente e CEO da Aramco, disse: "Essas concessões de contratos demonstram nossa firme crença no futuro do gás como uma importante fonte de energia, bem como uma matéria-prima vital para as indústrias a jusante. A escala de nosso investimento contínuo em Jafurah e a expansão de nosso Sistema Mestre de Gás ressaltam nossa intenção de integrar e expandir ainda mais nosso negócio de gás para atender à crescente demanda prevista. Isso complementa a diversificação de nosso portfólio, cria novas oportunidades de emprego e apoia a transição do Reino para uma rede elétrica de baixa emissão, na qual o gás e as energias renováveis substituem gradualmente a geração de energia baseada em líquidos. Para chegar onde estamos hoje, muito trabalho duro, inovação e um forte espírito de 'posso fazer' foram demonstrados por equipes em toda a nossa vasta rede de fornecedores e prestadores de serviços, que se juntaram à Aramco nesta jornada para construir e expandir nossa infraestrutura de energia de classe mundial."

Adjudicação de contratos

A Empresa concedeu 16 contratos, no valor total combinado de cerca de US $ 12,4 bilhões, para o desenvolvimento da fase dois em Jafurah. O trabalho envolverá a construção de instalações de compressão de gás e dutos associados, a expansão da Usina de Gás de Jafurah, incluindo a construção de trens de processamento de gás e instalações de serviços públicos, enxofre e exportação. Também envolverá a construção das novas instalações de fracionamento de Líquidos de Gás Natural (LGN) da Riyas em Jubail — incluindo trens de fracionamento de LGN e instalações de serviços públicos, armazenamento e exportação — para processar o LGN recebido de Jafurah.

Outros 15 contratos turnkey de montante fixo, no valor total combinado de cerca de US $ 8,8 bilhões, foram concedidos para iniciar a fase três de expansão do Sistema Mestre de Gás, que fornece gás natural a clientes em todo o Reino da Arábia Saudita. A expansão, que está sendo realizada em colaboração com o Ministério da Energia, aumentará o tamanho da rede e aumentará sua capacidade total em mais 3,15 bilhões de pés cúbicos padrão por dia (bscfd) até 2028, por meio da instalação de cerca de 4.000 km de dutos e 17 novos trens de compressão de gás.

Outros 23 contratos de plataformas de gás no valor de US $ 2,4 bilhões também foram concedidos, juntamente com dois contratos de perfuração direcional no valor de US $ 612 milhões. Enquanto isso, 13 contratos de conexão de poços em Jafurah, no valor total de US $ 1,63bilhão, foram concedidos entre dezembro de 2022 e maio de 2024.

Progresso em Jafura

Estima-se que o campo de gás não convencional de Jafurah contenha 229 trilhões de pés cúbicos padrão de gás bruto e 75 bilhões de Barris de Tanque de Estoque de condensado. A primeira fase do programa de desenvolvimento de Jafurah, que começou em novembro de 2021, está progredindo dentro do cronograma, com o início inicial previsto para o terceiro trimestre de 2025. A Aramco espera que o investimento total do ciclo de vida em Jafurah exceda US $ 100 bilhões e que a produção atinja uma taxa de gás de vendas sustentável de dois bilhões de pés cúbicos padrão por dia até 2030, além de volumes significativos de etano, LGN e condensado.

Expansão do Sistema Mestre de Gás

O Sistema Mestre de Gás da Aramco é uma extensa rede de gasodutos que conecta os principais locais de produção e processamento de gás da Aramco em todo o Reino da Arábia Saudita. Sua expansão aumentará o acesso ao fornecimento de gás doméstico para clientes dos setores industrial, de serviços públicos e outros — fornecendo uma alternativa de menor emissão de gases de efeito estufa ao petróleo para geração de energia. A partir de 1982, a rede transportou gás associado, também conhecido como "gás residual" liberado durante a produção de petróleo, em vez de ser queimado — ilustrando a inovação da Aramco e a adoção antecipada de soluções que ajudam a mitigar as emissões. Essa rede pioneira, que agora transporta gás associado e gás de vendas, ajudou a Aramco a atingir queima de gás de rotina quase zero e manter um volume de queima de menos de 1% da produção total de gás bruto desde 2012, contribuindo para que a empresa tenha uma das menores intensidades de carbono a montante do setor.

Sobre a Aramco

Como uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos, desde o fornecimento de petróleo crucial até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Nós nos concentramos em tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis, ajudando a promover o crescimento e a produtividade em todo o mundo. https://www.aramco.com

