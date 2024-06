L'expansion stratégique du gaz d'Aramco progresse avec l'attribution de contrats d'une valeur de 25 milliards de dollars

• La deuxième phase de l'ambitieux projet de développement gazier Jafurah débute avec l'attribution de contrats d'une valeur d'environ 12,4 milliards de dollars.

• Des contrats d'une valeur d'environ 8,8 milliards de dollars ont été attribués pour la troisième phase d'expansion du réseau gazier principal de la société.

• 23 contrats supplémentaires de forage de gaz non conventionnel d'une valeur de 2,4 milliards de dollars et deux contrats de forage directionnel d'une valeur de 612 millions de dollars ont également été attribués, tandis que 13 contrats de raccordement de puits à Jafurah d'une valeur de 1,63 milliard de dollars ont été attribués entre décembre 2022 et mai 2024.

• Les projets visent à soutenir la croissance de la production de gaz de Aramco, à diversifier son portefeuille et à ajouter des volumes importants d'éthane, de LGN et de condensat.

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 30 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, a attribué des contrats d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars pour faire progresser son expansion stratégique du gaz, qui vise une croissance de la production de gaz de vente de plus de 60 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2021.

Ces contrats concernent la deuxième phase de développement du vaste champ de gaz non conventionnel de Jafurah, la troisième phase d'expansion du système gazier principal d'Aramco, de nouvelles plates-formes de forage de gaz et la maintenance continue des capacités.

Amin H. Nasser, président-directeur général d'Aramco, a déclaré : "Ces contrats démontrent que nous croyons fermement en l'avenir du gaz en tant que source d'énergie importante, ainsi qu'en tant que matière première essentielle pour les industries en aval. L'ampleur de notre investissement en cours à Jafurah et l'expansion de notre réseau principal de gaz soulignent notre intention de poursuivre l'intégration et la croissance de notre activité gazière afin de répondre à l'augmentation prévue de la demande. Cela complète la diversification de notre portefeuille, crée de nouvelles opportunités d'emploi et soutient la transition du Royaume vers un réseau électrique à plus faibles émissions, dans lequel le gaz et les énergies renouvelables remplacent progressivement la production d'électricité à partir de liquides. Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, les équipes de notre vaste réseau de fournisseurs et de prestataires de services ont fait preuve d'un travail acharné, d'innovation et d'un fort esprit d'initiative, en rejoignant Aramco pour construire et développer notre infrastructure énergétique de classe mondiale.

Attribution des marchés

La société a attribué 16 contrats, d'une valeur totale d'environ 12,4 milliards de dollars, pour la deuxième phase de développement à Jafurah. Les travaux comprendront la construction d'installations de compression du gaz et des gazoducs associés, l'agrandissement de l'usine de gaz de Jafurah, y compris la construction de trains de traitement du gaz, ainsi que des installations de services publics, de soufre et d'exportation. Il s'agira également de construire les nouvelles installations de fractionnement des liquides de gaz naturel (LGN) Riyas de la société à Jubail - y compris les trains de fractionnement des LGN, les services publics, les installations de stockage et d'exportation - afin de traiter les LGN provenant de Jafurah.

Quinze autres contrats clés en main à prix forfaitaire, d'une valeur totale d'environ 8,8 milliards de dollars, ont été attribués pour lancer la troisième phase d'expansion du système gazier principal, qui fournit du gaz naturel aux clients dans tout le Royaume d'Arabie saoudite. L'expansion, menée en collaboration avec le ministère de l'énergie, augmentera la taille du réseau et sa capacité totale de 3,15 milliards de pieds cubes standard par jour (bscfd) supplémentaires d'ici 2028, grâce à l'installation d'environ 4 000 km de gazoducs et de 17 nouveaux trains de compression de gaz.

Vingt-trois autres contrats de forage gazier d'une valeur de 2,4 milliards de dollars ont également été attribués, ainsi que deux contrats de forage directionnel d'une valeur de 612 millions de dollars. Par ailleurs, 13 contrats de raccordement de puits à Jafurah, d'une valeur totale de 1,63 milliard de dollars, ont été attribués entre décembre 2022 et mai 2024.

Progrès à Jafurah

Le champ de gaz non conventionnel de Jafurah est estimé à 229 billions de pieds cubes standard de gaz brut et à 75 milliards de barils de condensat. La première phase du programme de développement de Jafurah, qui a débuté en novembre 2021, se déroule comme prévu et le démarrage initial est attendu au troisième trimestre 2025. Aramco prévoit que l'investissement total sur le cycle de vie de Jafurah dépassera 100 milliards de dollars et que la production atteindra un taux de vente de gaz durable de deux milliards de pieds cubes standard par jour d'ici 2030, en plus d'importants volumes d'éthane, de LGN et de condensat.

Expansion du système de gaz de base

Le réseau principal de gaz d'Aramco est un vaste réseau de gazoducs qui relie les principaux sites de production et de traitement de gaz d'Aramco dans l'ensemble du Royaume d'Arabie saoudite. Son expansion permettra d'accroître l'accès aux approvisionnements en gaz domestique pour les clients du secteur industriel, des services publics et d'autres secteurs, offrant ainsi une alternative au pétrole, moins émettrice de gaz à effet de serre, pour la production d'électricité. À partir de 1982, le réseau a transporté du gaz associé, également connu sous le nom de "gaz résiduel" libéré lors de la production de pétrole, au lieu de le brûler à la torche - illustrant l'innovation d'Aramco et l'adoption précoce de solutions qui contribuent à atténuer les émissions. Ce réseau pionnier, qui transporte désormais du gaz associé et du gaz de vente, a permis à Aramco d'atteindre un taux de torchage de routine proche de zéro et de maintenir un volume de torchage inférieur à 1 % de la production totale de gaz brut depuis 2012, contribuant ainsi à ce que la société ait l'une des plus faibles intensités de carbone en amont de l'industrie.

À propos d'Aramco

En tant que l'une des principales entreprises intégrées du secteur de l'énergie et de la chimie, notre équipe mondiale se consacre à la création d'un impact dans tout ce qu'elle fait, qu'il s'agisse de l'approvisionnement crucial en pétrole ou du développement de nouvelles technologies de l'énergie. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, afin de favoriser la croissance et la productivité dans le monde entier. https://www.aramco.com

