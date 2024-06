La expansión estratégica del gas de Aramco avanza con la adjudicación de contratos por valor de 25.000 millones de dólares

La segunda fase del ambicioso desarrollo de gas de Jafurah comienza con la adjudicación de contratos por un valor de alrededor de 12.400 millones de dólares

Se adjudicaron contratos por un valor de alrededor de $ 8.8 mil millones para la expansión de la tercera fase del Sistema de Gas Maestro de la Compañía

También se adjudicaron 23 contratos adicionales de plataformas de gas no convencionales valorados en 2.400 millones de dólares y dos contratos de perforación direccional por valor de 612 millones de dólares, mientras que se adjudicaron 13 contratos de vinculación de pozos en Jafurah por valor de 1.630millones de dólares entre diciembre de 2022 y mayo de 2024

Los proyectos tienen como objetivo apoyar el crecimiento de la producción de gas de Aramco, diversificar su cartera y agregar volúmenes significativos de etano, LGN y condensado

DHAHRAN, Arabia Saudita, 30 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha adjudicado contratos por valor de más de 25.000 millones de dólares para avanzar en su expansión estratégica de gas, que apunta a un crecimiento de la producción de gas de ventas de más del 60 % para 2030, en comparación con los niveles de 2021.

Los contratos se relacionan con la segunda fase de desarrollo del vasto campo de gas no convencional Jafurah, la tercera fase de expansión del Sistema Maestro de Gas de Aramco, nuevas plataformas de gas y mantenimiento continuo de la capacidad.

Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Aramco, dijo: "Estas adjudicaciones de contratos demuestran nuestra firme creencia en el futuro del gas como una fuente de energía importante, así como una materia prima vital para las industrias posteriores. La escala de nuestra inversión continua en Jafurah y la expansión de nuestro Sistema de Gas Maestro subraya nuestra intención de integrar y hacer crecer aún más nuestro negocio de gas para satisfacer la creciente demanda anticipada. Esto complementa la diversificación de nuestra cartera, crea nuevas oportunidades de empleo y apoya la transición del Reino hacia una red eléctrica de bajas emisiones, en la que el gas y las energías renovables desplazan gradualmente la generación de energía basada en líquidos. Para llegar a donde estamos hoy, los equipos de nuestra vasta red de proveedores y proveedores de servicios han demostrado mucho trabajo duro, innovación y un fuerte espíritu de "se puede hacer", que se han unido a Aramco en este viaje para construir y expandir nuestra infraestructura energética de clase mundial ".

Adjudicación de contratos

La Compañía ha adjudicado 16 contratos, por un valor total combinado de alrededor de $ 12.4 mil millones, para el desarrollo de la fase dos en Jafurah. El trabajo implicará la construcción de instalaciones de compresión de gas y tuberías asociadas, la expansión de la planta de gas de Jafurah, incluida la construcción de trenes de procesamiento de gas e instalaciones de servicios públicos, azufre y exportación. También implicará la construcción de las nuevas instalaciones de fraccionamiento de Riyas Natural Gas Liquids (NGL) de la Compañía en Jubail, incluidos los trenes de fraccionamiento de NGL y las instalaciones de servicios públicos, almacenamiento y exportación, para procesar el NGL recibido de Jafurah.

Se han adjudicado otros 15 contratos llave en mano a tanto alzado, por un valor total combinado de alrededor de 8.800 millones de dólares, para comenzar la tercera fase de expansión del Sistema Maestro de Gas, que entrega gas natural a clientes en todo el Reino de Arabia Saudita. La ampliación, que se está llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Energía, aumentará el tamaño de la red y aumentará su capacidad total en 3.150 millones de pies cúbicos estándar por día (bscfd) adicionales para 2028, a través de la instalación de alrededor de 4.000 km de tuberías y 17 nuevos trenes de compresión de gas.

También se han adjudicado 23 contratos adicionales de plataformas de gas por valor de 2.400 millones de dólares, junto con dos contratos de perforación direccional por valor de 612 millones de dólares. Mientras tanto, se han adjudicado 13 contratos de vinculación de pozos en Jafurah, por un valor total de $ 1.630millones, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024.

Progreso en Jafurah

Se estima que el campo de gas no convencional de Jafurah contiene 229 billones de pies cúbicos estándar de gas crudo y 75 mil millones de barriles de tanque de stock de condensado. La primera fase del programa de desarrollo de Jafurah, que comenzó en noviembre de 2021, está progresando según lo previsto, con una puesta en marcha inicial prevista para el tercer trimestre de 2025. Aramco espera que la inversión total en el ciclo de vida en Jafurah supere los 100 mil millones de dólares y que la producción alcance una tasa de ventas de gas sostenible de dos mil millones de pies cúbicos estándar por día para 2030, además de volúmenes significativos de etano, LGN y condensado.

Expansión del sistema de gasmaestro

El Sistema de Gas Maestro de Aramco es una extensa red de gasoductos que conecta los principales sitios de producción y procesamiento de gas de Aramco en todo el Reino de Arabia Saudita. Su expansión aumentará el acceso al suministro de gas doméstico para clientes en los sectores industrial, de servicios públicos y otros, proporcionando una alternativa de menor emisión de gases de efecto invernadero al petróleo para la generación de energía. A partir de 1982, la red transportó el gas asociado, también conocido como "gas residual" liberado durante la producción de petróleo, en lugar de quemarse, lo que ilustra la innovación de Aramco y la adopción temprana de soluciones que ayudan a mitigar las emisiones. Esta red pionera, que ahora transporta gas asociado y gas de ventas, ha ayudado a Aramco a lograr una quema de gas de rutina cercana a cero y mantener un volumen de quema de menos del 1 % de la producción total de gas crudo desde 2012, lo que contribuye a que la Compañía tenga una de las intensidades de carbono aguas arriba más bajas de la industria.

