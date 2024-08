Experimente a aventura comovente de "Out of the Nest" - em breve

Um conto comovente de autodescoberta e heroísmo, selecionado para o Annecy Presents no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy

BANGKOK, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Embarque em uma jornada extraordinária com "Out of the Nest", a mais recente animação da T&B Media Global. "Out of the Nest" se destaca como uma das doze seleções de prestígio na categoria Annecy Presents no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy 2024, França.

"Out of the Nest" é uma história mágica que inspira espectadores de todas as idades a encontrar seu herói interior. Esse filme tailandês-chinês apresenta um requintado desenvolvimento de personagens feito por talentosos designers tailandeses e reúne a criatividade dos principais artistas da Tailândia, dos EUA e da China. A trilha sonora instrumental encantadora, executada por uma orquestra húngara, acrescenta uma camada imersiva a essa história emocionante.

Por que você vai adorar "Out of the Nest":

Uma história universal que vibra felicidade: Uma história comovente de autodescoberta e de como cultivar seu herói interior. Perfeita para famílias, esta história de coragem, autodescoberta e resiliência agrada a todos os públicos.

Visuais e Música Impressionantes: Dirigido por Arturo Hernandez ( A Bela e a Fera, Hércules ), com os Produtores Executivos Jwanwat Ahriyavraromp ( Shelldon, Vanguard, Hidden Strike ), Andrew Gordon ( Monsters, Inc., Ratatouille, Procurando Nemo ), trilha sonora original de Fabrizio Mancinelli ( Mushka, Green Book ).

"Estamos imensamente orgulhosos do reconhecimento que recebemos", disse Jwanwat Ahriyavraromp, fundador e CEO da T&B Media Global. "Este filme é um testemunho do poder da colaboração e dos temas universais de autodescoberta e de encontrar a felicidade através da realização dos seus sonhos. Mal podemos esperar para que o público conheça esta bela história e se inspire para despertar seu herói interior."

Sobre a T&B Media Global

A T&B Media Global é um importante conglomerado de entretenimento com sede na Tailândia, dedicado a capacitar criadores e contadores de histórias em todo o mundo. Com uma visão de pioneirismo em uma nova era de entretenimento, a T&B combina tecnologias de ponta com histórias cativantes em seus diversos mercados verticais: gestão de talentos, estúdios, tecnologia, conteúdo on-line e jogos e experiências imersivas.

Em uma indústria que prospera com o poder da imaginação, a T&B Media Global é uma força capacitadora para inspirar os criadores a reconhecer que até mesmo o menor elemento, um único grão de areia, pode se tornar parte de algo extraordinário.

