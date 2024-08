Vivez l'aventure sincère de « Out of the Nest » -- Prochainement

Un conte touchant sur la découverte de soi et l'héroïsme, sélectionné pour Annecy Presents au Festival international du film d'animation d'Annecy

BANGKOK, 8 août 2024 /PRNewswire/-- Embarquez pour un voyage extraordinaire avec « Out of the Nest », le dernier long métrage d'animation de T&B Media Global. « Out of the Nest » se distingue comme l'une des douze sélections prestigieuses dans la catégorie Annecy Presents au Festival international du film d'animation d'Annecy 2024 à Annecy, en France.

Out of the Nest, a new animated feature film from T&B Media Global, stands out as one of twelve from over 3,400 submissions selected for the prestigious 'Annecy Presents' category at the prestigious Annecy International Animation Film Festival in 2024.

« Out of the Nest » est une histoire magique qui incite les spectateurs de tous âges à trouver le héros qui sommeille en eux. Ce film thaïlandais et chinois se caractérise par la conception de personnages exquis par des designers thaïlandais talentueux et rassemble la créativité d'artistes de premier plan de Thaïlande, des États-Unis et de Chine. La bande sonore orchestrale enchanteresse, interprétée par un orchestre hongrois, ajoute une dimension immersive à ce conte réconfortant.

Pourquoi vous aimerez « Out of the Nest » :

Une histoire universelle qui fait vibrer le bonheur : Une histoire touchante de découverte de soi et d'épanouissement du héros qui sommeille en vous. Parfaite pour les familles, cette histoire de courage, de découverte de soi et de résilience trouve un écho auprès de tous les publics.

Des images et une musique époustouflantes : Réalisé par Arturo Hernandez ( La Belle et la Bête, Hercules ), avec les producteurs exécutifs Jwanwat Ahriyavraromp ( Shelldon, Vanguard, Hidden Strike ), Andrew Gordon ( Monsters et Cie, Ratatouille, Le monde de Nemo ), musique originale de Fabrizio Mancinelli ( Mushka, Green Book : Sur les routes du Sud ).

« Nous sommes immensément fiers de la reconnaissance que nous avons reçue », a déclaré Jwanwat Ahriyavraromp, fondateur et PDG de T&B Media Global. « Ce film témoigne du pouvoir de la collaboration et des thèmes universels de la découverte de soi et de la recherche du bonheur par la réalisation de ses rêves. Nous avons hâte que le public découvre cette belle histoire et soit inspiré pour faire éclore le héros qui sommeille en lui. »

À propos de T&B Media Global

T&B Media Global est un conglomérat de divertissement de premier plan basé en Thaïlande, qui se consacre à l'autonomisation des créateurs et des conteurs dans le monde entier. Avec l'ambition d'ouvrir une nouvelle ère dans le domaine du divertissement, T&B allie des technologies de pointe à une narration captivante dans ses diverses activités verticales — gestion des talents, studios, technologie, contenu en ligne, jeux et expériences immersives.

Dans une industrie qui se nourrit du pouvoir de l'imagination, T&B Media Global est une force qui inspire les créateurs à reconnaître que même le plus petit élément, un simple grain de sable, peut faire partie de quelque chose d'extraordinaire.

