Experimente la emotiva aventura de "Out of the Nest" - Próximamente

Una conmovedora historia de autodescubrimiento y heroísmo, seleccionada por Annecy Presents en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy

BANGKOK, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Déjese llevar por una aventura extraordinaria con "Out of the Nest", la última película de animación de T&B Media Global. "Out of the Nest" se presenta como una de las doce obras incluidas en la prestigiosa selección de la categoría Annecy Presents para el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2024, que tendrá lugar en Annecy, Francia.

"Out of the Nest" es una historia mágica que inspira a espectadores de todas las edades a encontrar su héroe interior. Esta película tailandesa-china exhibe un exquisito diseño de personajes realizado por talentosos diseñadores tailandeses y reúne la creatividad de los mejores artistas de Tailandia, Estados Unidos y China. La encantadora banda sonora con arreglos orquestales, interpretada por una orquesta húngara, agrega una capa inmersiva a esta conmovedora historia.

Por qué le encantará "Out of the Nest":

Una historia universal que estremece la felicidad: una conmovedora historia de autodescubrimiento y desarrollo del héroe interior. Perfecta para las familias, esta historia de coraje, autodescubrimiento y resiliencia impacta en todos los públicos.

Impresionantes efectos visuales y música: dirigida por Arturo Hernández ( La Bella y la Bestia, Hércules ), con los productores ejecutivos Jwanwat Ahriyavraromp ( Shelldon, Vanguard, Hidden Strike ), Andrew Gordon ( Monsters, Inc., Ratatouille, Buscando a Nemo ), partitura original de Fabrizio Mancinelli ( Mushka, Green Book ).

"Estamos inmensamente orgullosos del reconocimiento que hemos recibido", dijo Jwanwat Ahriyavraromp, fundador y director ejecutivo de T&B Media Global. "Esta película es un testimonio del poder que tiene la colaboración y la fuerza de temas universales como el autodescubrimiento y la búsqueda de la felicidad a través de la realización de los sueños. Nos ilusiona el momento en el que el público pueda experimentar esta hermosa historia y se inspire para dejar salir su héroe interior".

Acerca de T&B Media Global

T&B Media Global es un conglomerado de entretenimiento líder con sede en Tailandia, dedicado a empoderar a creadores y narradores de todo el mundo. Con la visión de ser pioneros en una nueva era en el entretenimiento, T&B combina tecnologías de vanguardia con narraciones cautivadoras, a través de diversos sectores: gestión del talento, estudios, tecnología, contenido en línea y juegos, y experiencias inmersivas.

En una industria que se nutre del poder de la imaginación, T&B Media Global es una fuerza de empoderamiento para inspirar a los creadores a reconocer que incluso el elemento más pequeño, un solo grano de arena, puede convertirse en parte de algo extraordinario.

