『Out of the Nest』で心温まる冒険を体験 - 近日公開

自己発見とヒロイズムを描いた感動的な物語、アヌシー国際アニメーション映画祭のアヌシー・プレゼンツに選出

バンコク、2024年8月7日 /PRNewswire/ -- T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)の最新長編アニメーション『Out of the Nest』で非日常の旅に出かけましょう。「Out of the Nest」は、フランスのアヌシーで開催される2024 Annecy International Animation Film Festival(2024年アヌシー国際アニメーション映画祭)で、Annecy Presents(アヌシー・プレゼンツ)カテゴリーに選出された栄えある12作品のうちの1つです。

『Out of the Nest』は、あらゆる年齢層の視聴者に、自分の中に眠るヒーローを見つけるきっかけを与える魔法の物語です。このタイ・中国合作映画は、才能あるタイのデザイナーたちによる絶妙なキャラクター・デザインを配し、タイ、米国、中国のトップ・アーティストのクリエイティビティを結集して作られています。ハンガリーのオーケストラが演奏する魅惑的な管弦楽のサウンドトラックが、この心温まる物語に没入感を与えています。

「Out of the Nest」がおそらくあなたの気に入る理由:

幸福感を揺り動かす普遍的な物語:自己発見と内なるヒーローを育てる感動的なストーリー。勇気、自己発見、回復力に関するこの物語は、家族連れに最適であり、すべての観客の心に響きます。

驚異的なビジュアルと音楽:監督はArturo Hernandez( 『美女と野獣』、『ヘラクレス』 )、製作総指揮はJwanwat Ahriyavraromp( 『 Shelldon 』、『プロジェクト V 』、『プロジェクト X- トラクション』 )、Andrew Gordon( 『モンスターズ・インク』、『レミーのおいしいレストラン』、『ファインディング・ニモ』 )、作曲はFabrizio Mancinelli( 『 Mushka 』、『グリーンブック』 )

「私たちが受けた評価を非常に誇りに思います」と、T&B Media Globalの創業者兼CEOであるJwanwat Ahriyavraromp氏は述べています。。「この映画は、力を合わせ、自己発見と夢を叶えることで幸せを見つけるという普遍的なテーマに基づいたものです。観客の皆さんがこの美しい物語を体験し、自分の中に眠るヒーローを目覚めさせるきっかけを得るのを楽しみにしています。」

T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)について

T&B Media Globalは、タイに拠点を置く大手エンターテイメント複合企業であり、世界中のクリエイターやストーリーテラーを支援することに尽力しています。T&Bは、エンターテインメントの新時代を切り開くというビジョンを掲げ、タレント・マネージメント、スタジオ、テクノロジー、オンライン・コンテンツ、ゲーム&没入型体験など、さまざまな分野で最先端のテクノロジーと魅力的なストーリーテリングを融合しています。

T&B Media Globalは、想像力によって繁栄するこの業界において、砂粒のような小さな要素でさえも、何か特別なものの一部になり得るということを認識させ、クリエイターを鼓舞する力となっています。

