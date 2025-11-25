FITUR 2026 va agrandir de 50 % son espace dédié aux technologies du voyage, renforçant ainsi son rôle de pôle majeur du dialogue entre l'innovation et le tourisme

Situé dans le nouveau Knowledge Hub (Hall 12), cet espace rassemblera des startups et des entreprises de plus de vingt pays et constituera l'espace principal du salon dédié à l'innovation touristique

MADRID, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la concurrence pour le tourisme mondial dépend de plus en plus de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de la création d'expériences connectées, le domaine des technologies du voyage émerge comme une force motrice pour la transformation du secteur au salon FITUR 2026. Les entreprises technologiques ont joué un rôle de premier plan dans l'optimisation des processus, la promotion de la durabilité, l'optimisation de l'expérience des voyageurs et la création de nouveaux modèles commerciaux. En résumé, les technologies du voyage seront l'un des principaux piliers du Salon international du tourisme, FITUR, qui se tiendra du 21 au 25 janvier prochains.

Travel Technology area at FITUR

Les technologies du voyage au salon FITUR 2026 : un agrandissement record et un nouvel emplacement dédié dans le Knowledge Hub.

Avec plus de 150 entreprises confirmées deux mois avant le salon, la zone dédiée aux technologies du voyage devrait connaître un agrandissement exceptionnel de 50 % en 2026. Elle réunira des entreprises de premier plan de plus de vingt pays, dont l'Allemagne, Andorre, l'Argentine, l'Autriche, le Brésil, la Chine, le Costa Rica, l'Espagne, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l'Irlande, Israël, l'Italie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie.

L'une des grandes avancées de cette année sera le déménagement de la zone dédiée aux technologies du voyage dans le nouveau Knowledge Hub, situé dans le Hall 12. Le salon a pour vocation principale de créer des liens entre les innovations, les formations, les tendances de la haute technologie et les entreprises. L'objectif est de renforcer le rôle de FITUR en tant que pôle de l'innovation où convergent les solutions d'IA, d'automatisation, d'analyse de données, de distribution, de marketing numérique, de mobilité intelligente et d'expériences immersives.

La zone dédiée aux technologies du voyage présentera les services de pointe d'entreprises de premier plan, dont Amadeus, Travelgate, Roommatik, Septeo, Juniper Travel Technology, BEONx, Tech Tourism Cluster et Roiback. Business France présentera également des startups innovantes, soulignant le rôle de cette zone dans le positionnement des entreprises technologiques à travers le monde.

La pertinence des technologies du voyage pour l'industrie du tourisme réside dans leur capacité à renforcer la compétitivité des destinations et des entreprises, à transformer l'expérience du voyageur grâce à des solutions numériques de pointe, à améliorer l'efficacité opérationnelle et énergétique, et à générer de nouveaux modèles commerciaux fondés sur les données. Leur présence prédominante à FITUR 2026 fait écho à cette évolution et positionne le salon comme une plateforme clé pour le dialogue international entre l'innovation et le tourisme, favorisant les échanges entre les entreprises technologiques, les opérateurs, les destinations, les investisseurs et l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie touristique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ifema.es/en/fitur

À propos de FITUR

Le salon international du tourisme FITUR, l'un des principaux événements mondiaux de l'industrie du tourisme, se tient à Madrid depuis 1981. Chaque année, il réunit des professionnels de l'industrie, des entreprises, des destinations et des organisations internationales pour présenter les tendances, les innovations et les opportunités commerciales. Organisée par IFEMA MADRID, FITUR s'est imposé comme une référence mondiale en matière de promotion du tourisme.

