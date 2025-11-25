FITUR 2026 擴增旅遊科技展區面積達 50%，強化其作為創新旅遊對話核心樞紐的領導地位

位於 Knowledge Hub (Hall 12) 的此區域匯聚了來自20多個國家的新創企業與公司，作為博覽會旅遊創新的核心展區。

馬德里2025年11月25日 /美通社/ -- 隨著全球旅遊業競爭日益倚重數碼化、人工智能及打造連貫體驗，旅遊科技領域正於 FITUR 2026 崛起為推動產業轉型的關鍵動力。在改善流程最佳化、促進可持續發展、充分利用旅客體驗以及創建新的商業模式方面，科技公司擔當領先地位。總而言之，旅行科技堪稱為國際旅遊貿易博覽會 (International Tourism Trade Fair; FITUR ) 的核心支柱之一，將於 1 月 21 日至 25 日舉行。

FITUR 2026 的旅行科技：創紀錄擴張與知識中心新據點

FITUR 旅行科技展區

在博覽會開幕前兩個月，已有超過 15間企業確認參展，旅遊科技領域預計將在 2026 年實現驚人的 50% 增長。因此，本次活動將匯聚來自二十多個國家的頂尖企業，包括安道爾、阿根廷、奧地利、巴西、中國、哥斯大黎加、法國、德國、愛爾蘭、以色列、義大利、荷蘭、秘魯、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及土耳其。

今年的一大重大突破，是旅遊科技展區將遷至全新知識樞紐 (Knowledge Hub)，位於 12 號展館 (Hall 12)。該展區的核心設計理念，在於串聯創新技術、專業培訓、高科技趨勢與商業合作，旨在強化 FITUR 作為創新樞紐的角色，在人工智能、自動化、數據分析、分銷、數位行銷、智能流動與身臨其境體驗的解決方案在此匯聚交融。

旅遊科技展將匯聚頂尖企業的尖端服務，如 Amadeus、Travelgate、Roommatik、Septeo、Juniper Travel Technology、BEONx、Tech Tourism Cluster 以及 Roiback。Business France 亦將展示突破性的新創企業，彰顯法國在全球佈局科技企業中的關鍵地位。

旅遊科技對旅遊業的相關性，在於能夠加強目的地和商業競爭力，通過頂尖數碼解決方案改善旅客體驗，提高營運和能源效率，並產生新的數據驅動的商業模式。旅遊科技在 FITUR 2026 的增長反映出這趨勢，並使博覽會成為創新和旅遊之間國際對話的關鍵平台，將科技公司與營運商、目的地、投資者和旅遊業內更廣泛的價值鏈聯繫起來。

詳情請參閱 https://www.ifema.es/en/fitur。

FITUR 簡介

國際旅遊貿易博覽會 (FITUR) 是旅遊業領先的全球活動之一，自 1981 年以來一直在馬德里舉行。每年，FITUR 匯聚業界專業人士、企業、旅遊目的地及國際，共同展示產業趨勢、創新成果與商業機遇。由 IFEMA MADRID 主辦的 FITUR 博覽會，已確立其作為推動與促進旅遊業發展之全球典範地位。

新聞聯絡人：

Elena Valera

[email protected]

Lucas Farioli

[email protected]

SOURCE FITUR