Die FITUR 2026 erweitert ihren Bereich Travel Technology um 50 % und stärkt damit ihre Rolle als führende Drehscheibe für den Dialog zwischen Innovation und Tourismus

Dieser Bereich befindet sich im neuen Knowledge Hub (Halle 12) und bringt Start-ups sowie Firmen aus über 20 Ländern zusammen und dient als führender Bereich der Messe für Tourismusinnovationen.

MADRID, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Da der Wettbewerb im weltweiten Tourismus zunehmend von der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz sowie der Schaffung vernetzter Erlebnisse abhängt, entwickelt sich der Bereich Travel Technology auf der FITUR 2026 zu einer treibenden Kraft für den Wandel in der Branche. Technologieunternehmen übernehmen eine führende Rolle bei der Optimierung von Prozessen, der Förderung von Nachhaltigkeit, der Verbesserung des Reiseerlebnisses und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies eine der wichtigsten Säulen der Internationalen Tourismusmesse FITUR ist, die vom 21. bis 25. Januar stattfindet.

Travel Technology auf der FITUR

Reisetechnologie auf der FITUR 2026: Rekordwachstum und neuer Standort im Knowledge Hub.

Mit über 150 bestätigten Unternehmen zwei Monate vor der Messe wird der Bereich Travel Technology bis 2026 um außergewöhnliche 50 % wachsen. So werden führende Unternehmen aus über 20 Ländern zusammenkommen, darunter Andorra, Argentinien, Österreich, Brasilien, China, Costa Rica, Frankreich, Deutschland, Irland, Israel, Italien, die Niederlande, Peru, Polen, Portugal, Spanien, die Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Türkei.

Eine der bedeutenden Neuerungen in diesem Jahr ist der Umzug der Travel Tech in den neuen Knowledge Hub, der sich in Halle 12 befindet. Im Wesentlichen soll der Bereich Innovation, Weiterbildung, Hightech-Trends und Wirtschaft miteinander verbinden. Sie soll die Rolle von FITUR als Innovationszentrum, in dem Lösungen in den Bereichen KI, Automatisierung, Datenanalyse, Vertrieb, digitales Marketing, intelligente Mobilität und immersive Erlebnisse zusammenlaufen, stärken.

Travel Technology wird modernste Dienstleistungen von führenden Unternehmen wie Amadeus, Travelgate, Roommatik, Septeo, Juniper Travel Technology, BEONx, Tech Tourism Cluster und Roiback vorstellen. Business France wird außerdem bahnbrechende Start-ups vorstellen und die Rolle des Bereichs bei der Positionierung von Technologieunternehmen in der ganzen Welt hervorheben.

Die Relevanz von Travel Technology für die Tourismusbranche liegt in der Fähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit von Reisezielen und Unternehmen zu stärken, das Reiseerlebnis durch modernste digitale Lösungen zu verändern, die Betriebs- und Energieeffizienz zu verbessern und neue datengesteuerte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das Wachstum der FITUR 2026 spiegelt diese Entwicklung wider und etabliert die Messe als wichtige Plattform für den internationalen Dialog zwischen Innovation und Tourismus, die Technologieunternehmen mit Betreibern, Reisezielen, Investoren sowie der gesamten Wertschöpfungskette innerhalb der Tourismusbranche verbindet.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ifema.es/en/fitur

Informationen zu FITUR

Die FITUR, die Internationale Tourismusmesse, ist eine der weltweit führenden Veranstaltungen der Tourismusbranche und findet seit 1981 in Madrid statt. Jedes Jahr bringt sie Fachleute, Unternehmen, Reiseziele und internationale Organisationen zusammen, um Trends, Innovationen sowie Geschäftsmöglichkeiten zu präsentieren. Die von der IFEMA MADRID organisierte FITUR hat sich zu einem weltweiten Maßstab für die Förderung des Tourismus entwickelt.

