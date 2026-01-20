FITUR 2026 reúne o turismo global com mais de 160 países e 10.000 empresas

O México se junta à FITUR 2026 como País Parceiro em uma edição que reúne 967 principais expositores e marca um aumento de 11% na participação internacional.

O Knowledge Hub, a FITUR Experience e a primeira Cúpula Internacional de Comunicação e Turismo apresentam as principais inovações de uma 46ª edição, impulsionando a posição da FITUR como a principal feira de turismo do mundo.

MADRI, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Madri mais uma vez se torna o ponto focal do turismo global ao sediar a  Feira Internacional de Turismo (FITUR) , organizada pela IFEMA MADRID de 21 a 25 de janeiro de 2026. Em sua 46ª edição, a FITUR fortalece sua posição como a plataforma líder do setor, destacando seu alcance internacional e seu compromisso com o conhecimento como um motor de transformação da indústria.

From left to right: María Valcarce, Director of FITUR; Miguel Aguiñiga Rodríguez, Mexico’s Secretariat of Tourism; Mariano de Paco, Community of Madrid; Sheika Alnuwais, Secretary‑General of UN Tourism; José Vicente de los Mozos, Chairman of IFEMA MADRID; Rosario Sánchez, Ministry of Industry and Tourism; Marco Sansavini, Chair of the FITUR OC and President of Iberia; and Almudena Maíllo, Madrid City Council
Os números revelados na coletiva de imprensa ressaltam a liderança da FITUR: nove salas, mais de 10.000 empresas de 161 países, 111 delas contando com representação oficial (10% acima da edição de 2025) e 967 expositores principais. No geral, a FITUR registrou um aumento de 11%  na participação internacional.

A FITUR também recebe 18 novas nações, em grande parte da África e da Ásia-Pacífico, onde a participação aumentou 34% e 22%, respectivamente. Entre os recém-chegados que se destacam estão Abu Dhabi, Dubai e Zanzibar, além de regiões da Alemanha e do Reino Unido.

Os números da FITUR 2026 refletem o forte impulso global em todo o setor do turismo. De acordo com a ONU Turismo, entre janeiro e setembro de 2025, o setor recebeu mais de 1,1 bilhão de viajantes internacionais, superando os recordes pré‑pandemia estabelecidos em 2019.

O Knowledge Hub e os últimos projetos da Fitur

Nesse contexto, a FITUR 2026 fortalece seu papel como um fórum importante para o debate do setor, com várias adições importantes. O mais relevante é o novo Knowledge Hub, localizado no Pavilhão 12 e aberto durante toda a feira. Concebido como o centro estratégico para a visão do turismo, apresenta oito auditórios, dez programas de conferências, mais de 200 sessões e mais de 250 palestrantes de alto nível.

O Centro de Conhecimento também acolherá outros destaques, incluindo a FITUR Experience, focada no turismo experiencial como um dos motores de mudança mais dinâmicos do setor, e a primeira Cimeira Internacional sobre Comunicação e Turismo, que analisa os desafios que a comunicação turística enfrenta, juntamente com especialistas e representantes dos setores público e privado. Além disso, a Área de Tecnologia de Viagens  dobrou de tamanho e reunirá mais de 190 empresas líderes em inovação .

Impacto econômico e perspectiva do visitante

A forte participação aponta para uma participação significativa, com previsões superiores a 150.000 profissionais e perto de 100.000 visitantes públicos no fim de semana. A FITUR continua sendo um importante motor econômico para Madri, gerando € 487 milhões em sua edição anterior.

México, FITUR 2026 País Parceiro

O México será o País Parceiro da FITUR 2026, com presença de destaque na Feira em um momento em que seu setor de turismo cresceu 13,9% entre janeiro e setembro de 2025, de acordo com a SECTUR, e com o objetivo de garantir sua posição como o quinto destino mais visitado do mundo.

Sustentabilidade, acessibilidade e um fim de semana aberto

A FITUR 2026 espera conectar a indústria do turismo com outros setores, ao mesmo tempo em que aborda os principais desafios em suas 11 seções especializadas. (Programa completo aqui):

A FITUR introduzirá uma entrada rápida no acesso Sudeste para facilitar a entrada de profissionais e está incentivando o uso de transporte público, apoiado pelo aumento dos serviços na Linha 8 do Metrô.

No fim de semana, a FITUR abrirá suas portas aos viajantes com um programa completo de atividades, workshops e experiências, reforçando seu status como a principal celebração pública do setor.

Mais informações em https://www.ifema.es/en/fitur 

Sobre a FITUR

A FITUR, Feira Internacional de Turismo, é um dos principais eventos globais do setor do turismo e é realizada em Madri desde 1981. A cada ano, ela reúne profissionais do setor, empresas, destinos e organizações internacionais para apresentar tendências, inovações e oportunidades de negócio. Organizada pela IFEMA MADRID, a FITUR consolidou-se como uma referência mundial para impulsionar e promover o turismo.

Contatos com a imprensa:

Alejandra Elorza
Chefe de Imprensa FITUR
[email protected]

Elena Valera
[email protected] 

Lucas Farioli
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862852/FITUR_2026.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2829704/5720382/FITUR_Mexico_Logo.jpg

