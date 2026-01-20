FITUR 2026 匯聚全球逾 160 個國家及 10,000 間企業，共襄旅遊業盛舉

墨西哥以「合作夥伴國」身份強勢加盟 FITUR 2026；本屆匯聚 967 家主要參展商，國際參與度錄得 11% 增長。

知識中心、FITUR Experience 及首屆「國際傳播與旅遊峰會」引入第 46 屆的主要創新，進一步鞏固 FITUR 作為全球龍頭旅遊展的地位。

馬德里2026年1月20日 /美通社/ -- 由 IFEMA MADRID 主辦的國際旅遊展 (FITUR) 將於 2026 年 1 月 21 日至 25 日舉行，馬德里將再次成為全球旅遊業的焦點所在。踏入第 46 屆，FITUR 不僅展示其強大的國際號召力，更強調以知識交流作為推動行業轉型的核心，進一步鞏固其作為業界首選平台的領導地位。

記者會上公佈的數據充分突顯 FITUR 的領導地位：本屆展會設有 9 個展館，匯聚來自 161 個國家的超過 10,000 間企業；其中 111 個國家設有官方代表參展（較 2025 年增加 10%），主要參展商數目達 967 家。整體而言，FITUR 的國際參與度錄得 11% 的增長。

由左至右：FITUR 總監 María Valcarce；墨西哥旅遊局代表 Miguel Aguiñiga Rodríguez；馬德里自治區代表 Mariano de Paco；聯合國旅遊組織秘書長 Sheika Alnuwais；IFEMA MADRID 主席 José Vicente de los Mozos；西班牙工業和旅遊部代表 Rosario Sánchez；FITUR 籌委會主席兼 Iberia 航空總裁 Marco Sansavini；以及馬德里市議會代表 Almudena Maíllo。

本屆更迎來 18 個新參與國家，主要來自非洲及亞太地區，兩者的參展規模分別增長 34% 及 22%。新加盟的參展代表中，阿布扎比、杜拜及桑給巴爾備受矚目，德國及英國亦有新地區代表參與。

FITUR 2026 的數據反映全球旅遊業發展勢頭強勁。根據聯合國旅遊組織 (UN Tourism) 資料，2025 年 1 月至 9 月期間，國際旅客人數突破 11 億人次，超越 2019 年疫情前的紀錄。

知識中心與 FITUR 創新項目

在此大環境下，FITUR 2026 推出多項重要新猷，強化其作為業界探討關鍵議題的平台角色。當中重頭戲是位於 12 號館、將於展期內全程開放的全新知識中心。該中心定位為旅遊業洞察的策略樞紐，設有 8 個演講廳、10 個會議系列，將舉辦超過 200 場環節，並邀請逾 250 位重量級嘉賓演講。

知識中心亦將舉辦其他焦點活動，包括聚焦業界最具活力的變革動力 —— 體驗式旅遊的 FITUR Experience；以及首屆國際傳播與旅遊峰會，屆時將聯同公私營界別的專家及代表，深入分析旅遊傳播所面臨的挑戰。此外，旅遊科技專區規模擴大一倍，將匯聚超過 190 間領先的創新企業。

經濟效益與入場人次展望

強勁的參展陣容預示本屆展會將人流如鯽，預計將吸引超過 150,000 名專業人士及於週末錄得近 100,000 名公眾入場。FITUR 繼續發揮馬德里主要經濟引擎的作用，上一屆展會便創造了 4.87 億歐元的經濟效益。

墨西哥：FITUR 2026 合作夥伴國

墨西哥獲選為 FITUR 2026 合作夥伴國，將在展會上佔據顯著位置。根據墨西哥旅遊局 (SECTUR) 數據，當地旅遊業在 2025 年 1 月至 9 月期間增長 13.9%，當局正致力鞏固其作為全球第五大旅遊目的地的地位。

可持續發展、無障礙設施及週末公眾開放

FITUR 2026 期望透過其 11 個專題展區，促進旅遊業與其他界別的聯繫，同時應對各項主要挑戰（完整節目表請按此）：

為疏導人流，FITUR 將於東南入口增設快速通道，方便專業人士入場，並鼓勵參觀者使用公共交通工具，地鐵 8 號線亦將加密班次配合。

週末期間，FITUR 將向公眾開放，並安排豐富的活動、工作坊及體驗，進一步確立其作為旅遊界年度盛事的地位。

詳情請參閱 https://www.ifema.es/en/fitur

FITUR 簡介

國際旅遊貿易博覽會 (FITUR) 是旅遊業領先的全球活動之一，自 1981 年以來一直在馬德里舉行。每年，FITUR 匯聚業界專業人士、企業、旅遊目的地及國際組織，共同展示產業趨勢、創新成果與商業機遇。由 IFEMA MADRID 主辦的 FITUR 博覽會，已確立其作為推動與促進旅遊業發展之全球典範地位。

