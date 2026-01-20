FITUR 2026 reúne al turismo mundial con más de 160 países y 10.000 empresas

México se une a FITUR 2026 como País Socio en una edición que reúne a 967 expositores principales y marca un aumento del 11 % en la participación internacional.

El Knowledge Hub, FITUR Experience y la primera Cumbre Internacional sobre Comunicación y Turismo presentan las principales innovaciones de una 46ª edición que refuerza la posición de FITUR como feria de turismo líder en el mundo.

MADRID, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Madrid vuelve a ser el centro de atención del turismo mundial, ya que acoge la Feria Internacional de Turismo (FITUR), organizada por IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero de 2026. En su 46ª edición, FITUR refuerza su posición como plataforma líder del sector, destacando tanto su alcance internacional como su apuesta por el conocimiento como motor de transformación de la industria.

From left to right: María Valcarce, Director of FITUR; Miguel Aguiñiga Rodríguez, Mexico’s Secretariat of Tourism; Mariano de Paco, Community of Madrid; Sheika Alnuwais, Secretary‑General of UN Tourism; José Vicente de los Mozos, Chairman of IFEMA MADRID; Rosario Sánchez, Ministry of Industry and Tourism; Marco Sansavini, Chair of the FITUR OC and President of Iberia; and Almudena Maíllo, Madrid City Council

Las cifras desveladas en la rueda de prensa ponen de manifiesto el liderazgo de FITUR: nueve pabellones, más de 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellas con representación oficial (un 10 % más que en la edición de 2025) y 967 expositores principales. En general, FITUR ha registrado un aumento del 11 % en la participación internacional.

FITUR también da la bienvenida a 18 nuevas naciones, principalmente de África y Asia-Pacífico, donde la participación ha aumentado un 34 % y un 22 %, respectivamente. Entre los recién llegados se encuentran Abu Dabi, Dubái y Zanzíbar, junto con regiones de Alemania y el Reino Unido.

Las cifras de FITUR 2026 reflejan el fuerte impulso mundial en toda la industria del turismo. Según la Oficina de Turismo de la ONU, entre enero y septiembre de 2025 el sector recibió a más de 1.100 millones de viajeros internacionales, superando los récords previos a la pandemia establecidos en 2019.

El Pabellón del conocimiento y los últimos proyectos de Fitur

En este contexto, FITUR 2026 refuerza su papel como foro clave para el debate de la industria con varias adiciones importantes. El más relevante es el nuevo centro de conocimiento, ubicado en el pabellón 12 y abierto durante toda la feria. Concebido como el centro estratégico para el conocimiento turístico, cuenta con ocho auditorios, diez programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes de alto nivel.

El Knowledge Hub también albergará otros aspectos destacados, como la experiencia FITUR , centrada en el turismo experiencial como uno de los impulsores de cambio más dinámicos del sector, y la primera Cumbre internacional sobre comunicación y turismo, que analiza los desafíos a los que se enfrenta la comunicación turística junto con expertos y representantes de los sectores público y privado. Además, el Área de Tecnología de Viajes ha duplicado su tamaño y reunirá a más de 190 empresas líderes en innovación .

Impacto económico y perspectivas de los visitantes

La fuerte participación apunta a una participación significativa, con previsiones que superan los 150.000 profesionales y cerca de 100.000 visitantes públicos durante el fin de semana. FITUR sigue siendo un importante motor económico para Madrid, generando € 487 millones en su edición anterior.

México, país socio de FITUR 2026

México será el País Socio de FITUR 2026, con una presencia destacada en la Feria en un momento en que su sector turístico creció un 13,9 % entre enero y septiembre de 2025, según SECTUR, y con el objetivo de afianzar su posición como el quinto destino más visitado del mundo.

Sostenibilidad, accesibilidad y un fin de semana abierto

FITUR 2026 espera conectar la industria del turismo con otros sectores al tiempo que aborda los desafíos clave en sus 11 secciones especializadas. ( Programa completo aquí):

FITUR introducirá una entrada rápida en el acceso sureste para facilitar la entrada profesional y está fomentando el uso del transporte público, respaldado por el aumento de los servicios en la Línea 8 del Metro.

Durante el fin de semana, FITUR abrirá sus puertas a los viajeros con un completo programa de actividades, talleres y experiencias, reforzando su condición de gran celebración pública del sector.

Más información en https://www.ifema.es/en/fitur

Acerca de FITUR

FITUR, la Feria Internacional de Turismo, es uno de los principales eventos mundiales del sector turístico y se celebra en Madrid desde 1981. Cada año, reúne a profesionales del sector, empresas, destinos y organizaciones internacionales para mostrar tendencias, innovaciones y oportunidades comerciales. FITUR es organizada por IFEMA MADRID y se ha consolidado como referente mundial en la conducción y promoción turística.

