FITUR 2026 rassemble le tourisme mondial avec plus de 160 pays et 10 000 entreprises

Le Mexique rejoint FITUR 2026 en tant que pays partenaire dans une édition réunissant 967 exposants principaux et marquant une hausse de 11 % de la participation internationale.

Le Knowledge Hub, FITUR Experience et le premier Sommet international sur la communication et le tourisme présentent les principales innovations d'une 46e édition qui renforce la position de FITUR en tant que premier salon mondial du tourisme.

MADRID, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Madrid devient une fois de plus le point central du tourisme mondial en accueillant le Salon international du tourisme (FITUR), organisé par IFEMA MADRID du 21-25 janvier 2026. Lors de sa 46e édition, FITUR renforce sa position en tant que principale plateforme du secteur, soulignant à la fois sa portée internationale et son engagement en faveur de la connaissance en tant que moteur de la transformation de l'industrie.

From left to right: María Valcarce, Director of FITUR; Miguel Aguiñiga Rodríguez, Mexico’s Secretariat of Tourism; Mariano de Paco, Community of Madrid; Sheika Alnuwais, Secretary‑General of UN Tourism; José Vicente de los Mozos, Chairman of IFEMA MADRID; Rosario Sánchez, Ministry of Industry and Tourism; Marco Sansavini, Chair of the FITUR OC and President of Iberia; and Almudena Maíllo, Madrid City Council

Les chiffres dévoilés lors de la conférence de presse soulignent le leadership de FITUR : neuf halls, plus de 10 000 entreprises de 161 pays, 111 d'entre eux comptant sur une représentation officielle, (10% de plus que l'édition 2025) et 967 exposants principaux. Dans l'ensemble, FITUR a enregistré une augmentation de 11 % de la participation internationale.

FITUR accueille également 18 nouvelles nations, principalement d'Afrique et d'Asie-Pacifique, où la participation a augmenté de 34 % et 22 % respectivement. Les nouveaux venus les plus remarquables sont Abu Dhabi, Dubaï et Zanzibar, ainsi que des régions d'Allemagne et du Royaume-Uni.

Les chiffres de FITUR 2026 reflètent la forte dynamique mondiale de l'industrie du tourisme. Selon ONU Tourisme, entre janvier et septembre 2025, le secteur a accueilli plus de 1,1 milliard de voyageurs internationaux, dépassant ainsi les records pré-pandémiques établis en 2019.

Le Knowledge Hub et les derniers projets de Fitur

Dans ce contexte, FITUR 2026 renforce son rôle de forum clé pour les débats de l'industrie avec plusieurs ajouts majeurs. Le plus important est le nouveau Knowledge Hub, situé dans le hall 12 et ouvert pendant toute la durée du salon. Conçue comme le centre stratégique de la connaissance du tourisme, elle comprend huit auditoriums, dix programmes de conférences, plus de 200 sessions et plus de 250 intervenants de haut niveau.

Le Knowledge Hub accueillera également d'autres temps forts, dont FITUR Experience, axé sur le tourisme expérientiel, l'un des moteurs de changement les plus dynamiques du secteur, et le premier International Summit on Communication and Tourism, qui analysera les défis de la communication touristique avec des experts et des représentants des secteurs public et privé. En outre, l'espace « Travel Technology Area » a doublé de taille et réunira plus de 190 entreprises leaders en matière d'innovation.

Impact économique et perspectives pour les visiteurs

La forte participation laisse présager une affluence importante, avec des prévisions dépassant 150 000 professionnels et près de 100 000 visiteurs publics au cours du week-end. FITUR reste un moteur économique majeur pour Madrid, générant 487 millions d'euros lors de son édition précédente.

Mexique, pays partenaire de FITUR 2026

Le Mexique sera le Pays partenaire de FITUR 2026, avec une présence importante à la Foire à un moment où son secteur touristique a augmenté de 13,9% entre janvier et septembre 2025, selon SECTUR, et avec l'objectif d'assurer sa position en tant que cinquième destination la plus visitée au monde.

Durabilité, accessibilité et week-end portes ouvertes

FITUR 2026 espère relier l'industrie du tourisme à d'autres secteurs tout en abordant les principaux défis dans ses 11 sections spécialisées. (Programme complet ici) :

FITUR mettra en place une voie d'accès rapide à l'entrée sud-est pour faciliter l'entrée des professionnels et encourage l'utilisation des transports publics, grâce à l'augmentation des services de la ligne 8 du métro.

Pendant le week-end, FITUR ouvrira ses portes aux voyageurs avec un programme complet d'activités, d'ateliers et d'expériences, renforçant ainsi son statut de principale célébration publique du secteur.

Plus d'informations sur https://www.ifema.es/en/fitur

À propos de FITUR

Le salon international du tourisme FITUR, l'un des principaux événements mondiaux de l'industrie du tourisme, se tient à Madrid depuis 1981. Chaque année, il réunit des professionnels de l'industrie, des entreprises, des destinations et des organisations internationales pour présenter les tendances, les innovations et les opportunités commerciales. Organisée par IFEMA MADRID, FITUR s'est imposé comme une référence mondiale en matière de promotion du tourisme.

