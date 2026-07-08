Flytxt faz parceria com a Digicel Trinidad & Tobago para transformar o envolvimento do cliente liderado por IA

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Flytxt, uma empresa de otimização de mercado empresarial baseada em IA, anunciou hoje um contrato com a Digicel Trinidad & Tobago (T&T), uma importante subsidiária do Digicel Group, o principal fornecedor de serviços digitais e de telecomunicações que atende milhões de consumidores em 25 mercados no Caribe e na América Central.

O compromisso amplia o relacionamento estratégico da Flytxt com o Digicel Group, com base na implantação bem-sucedida de suas soluções baseadas em IA em outra empresa do Grupo, a Wizze. Globalmente, a Flytxt faz parceria com mais de 75 empresas de telecomunicações, ajudando-as a otimizar o envolvimento do cliente e as experiências digitais para mais de um bilhão de consumidores móveis.

A Flytxt concluiu com sucesso a entrada em operação inicial de sua plataforma NEON-dX nativa da nuvem, estabelecendo as bases para uma capacidade de Administração de Valor do Cliente (CVM) mais inteligente e sempre ativa nos negócios pré-pagos e pós-pagos da Digicel Trinidad e Tobago. A plataforma combina IA e automação integradas para permitir segmentação de clientes mais profunda, segmentação precisa, hiperpersonalização e decisões em tempo real nos principais casos de uso, incluindo marketing ao longo da vida, upsell, cross-sell e retenção.

Dr. Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt, disse: "As empresas que operam em mercados de alto volume e altamente competitivos, como as telecomunicações, esperam cada vez mais que a IA as ajude a otimizar continuamente as experiências dos clientes e o crescimento dos negócios. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Digicel Trinidad e Tobago ao embarcar em sua jornada de envolvimento do cliente liderada por IA e digital, transformando os sinais do cliente e do mercado em decisões inteligentes e ações de marketing oportunas que maximizam o valor da vida útil do cliente."

A solução da Flytxt ajudará a Digicel Trinidad e Tobago a passar de operações de campanha fragmentadas e manuais para um modelo de engajamento altamente centralizado, escalável e orientado por insights. Ao unificar a inteligência do cliente, a tomada de decisões orientada por IA e a automação de campanhas omnicanal, a Flytxt ajudará a melhorar a agilidade, a eficiência operacional e o impacto em todos os seus fluxos de trabalho de Administração de Valor do Cliente (CVM).

A implantação também fortalecerá o envolvimento do cliente omnicanal sempre ativo da Digicel T&T em pontos de contato digitais. As equipes de marketing poderão responder mais rapidamente às necessidades do cliente e às mudanças de comportamento com ofertas personalizadas e ações de marketing contextuais.

Para saber mais sobre as soluções de automação e IA orientadas por resultados da Flytxt, acesse www.flytxt.ai.

Sobre a Flytxt

A Flytxt é pioneira no fornecimento de IA agêntica robusta para empresas, impulsionando a eficiência do mercado e resultados comerciais mensuráveis. Sua IA premiada é construída sobre uma base de conhecimento ampliada por domínio e uma arquitetura de aprendizagem federada que preserva a privacidade, permitindo uma aprendizagem contínua entre mercados com uma compreensão contextual profunda da dinâmica do mercado. Indo além de correlações e LLMs, a Flytxt Agentic AI aplica técnicas de raciocínio causal patenteadas para decidir, simular e orquestrar ações em fluxos de trabalho corporativos, melhorando consistentemente resultados como crescimento de receita, envolvimento do cliente e lucratividade do produto. Com sede na Holanda, a Flytxt trabalha com mais de 80 empresas em mais de 50 países. A empresa tem um escritório corporativo em Dubai, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de IA na Índia e presença de vendas no México, Colômbia, França, África do Sul, Alemanha e Quênia.

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FONTE Flytxt