Flytxt se asocia con Digicel Trinidad & Tobago para transformar la interacción con el cliente impulsada por medio de la IA

DUBÁI, EAU, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, una empresa de optimización de mercados empresariales impulsada por IA, ha dado a conocer hoy un acuerdo con Digicel Trinidad & Tobago (T&T), una filial clave de Digicel Group, el proveedor líder de telecomunicaciones y servicios digitales que atiende a millones de consumidores en 25 mercados del Caribe y Centroamérica.

Esta colaboración sirve para hacer crecer la relación estratégica de Flytxt con Digicel Group, basándose en la exitosa implementación de sus soluciones de IA en Wizze, otra empresa del Grupo. A nivel global, Flytxt colabora con más de 75 compañías de telecomunicaciones, ayudándolas a optimizar la interacción con el cliente y las experiencias digitales para más de mil millones de usuarios móviles.

Flytxt ha completado con éxito la puesta en marcha inicial de su plataforma nativa en la nube NEON-dX, sentando las bases para una gestión del valor del cliente (CVM) más inteligente y siempre disponible en los negocios de prepago y pospago de Digicel Trinidad & Tobago. La plataforma combina IA y automatización integradas para permitir una segmentación de clientes más profunda, una segmentación precisa, una hiperpersonalización y la toma de decisiones en tiempo real en casos de uso clave, como el marketing del ciclo de vida, la venta adicional, la venta cruzada y la retención de clientes.

El doctor Vinod Vasudevan, consejero delegado de Flytxt, destacó: "Las empresas que operan en mercados de alto volumen y altamente competitivos, como el de las telecomunicaciones, esperan cada vez más que la IA les ayude a optimizar continuamente la experiencia del cliente y el crecimiento del negocio. Nos complace asociarnos con Digicel Trinidad & Tobago en su camino hacia una estrategia de interacción con el cliente y que está centrada en lo digital e impulsada por la IA, transformando las señales del cliente y del mercado en decisiones inteligentes y acciones de marketing oportunas que maximicen el valor del cliente a lo largo del tiempo".

La solución de Flytxt ayudará a Digicel Trinidad & Tobago a pasar de operaciones de campaña fragmentadas y manuales a un modelo de interacción altamente centralizado, escalable y basado en datos. Al unificar la inteligencia del cliente, la toma de decisiones impulsada por la IA y la automatización de campañas omnicanal, Flytxt ayudará a mejorar la agilidad, la eficiencia operativa y el impacto en sus flujos de trabajo de Gestión del Valor del Cliente (CVM).

La implementación también fortalecerá la interacción omnicanal permanente de Digicel T&T con el cliente en todos los puntos de contacto digitales. Los equipos de marketing podrán responder más rápidamente a las necesidades y cambios de comportamiento de los clientes con ofertas personalizadas y acciones de marketing contextuales.

Para obtener más información sobre las soluciones de IA y automatización orientadas a resultados de Flytxt, visite www.flytxt.ai.

Acerca de Flytxt

Flytxt es pionera en ofrecer una IA de agentes robusta para empresas, impulsando la eficiencia del mercado y resultados comerciales medibles. Su galardonada IA se basa en una base de conocimiento ampliada por el dominio y una arquitectura de aprendizaje federado que preserva la privacidad, lo que permite un aprendizaje continuo entre mercados con una profunda comprensión contextual de la dinámica del mercado. Más allá de las correlaciones y los modelos de aprendizaje lógico (LLM), la IA de agentes de Flytxt aplica técnicas patentadas de razonamiento causal para decidir, simular y orquestar acciones en los flujos de trabajo empresariales, mejorando constantemente resultados como el crecimiento de los ingresos, la interacción con el cliente y la rentabilidad del producto. Con sede en los Países Bajos, Flytxt trabaja con más de 80 empresas en más de 50 países. La compañía tiene una oficina corporativa en Dubái, centros de investigación y desarrollo de IA en India y presencia comercial en México, Colombia, Francia, Sudáfrica, Alemania y Kenia.

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