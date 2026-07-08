Flytxt s'associe à Digicel Trinidad-et-Tobago pour transformer l'engagement client piloté par l'IA

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, une entreprise spécialisée dans l'optimisation des places de marché d'entreprise pilotée par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Digicel Trinidad & Tobago (T&T), une filiale clé du groupe Digicel, premier fournisseur de services de télécommunications et numériques desservant des millions de consommateurs sur 25 marchés des Caraïbes et d'Amérique centrale.

Ce partenariat renforce la relation stratégique entre Flytxt et le groupe Digicel, qui repose sur la continuité du déploiement réussi de ses solutions pilotées par l'IA au sein d'une autre société du groupe, Wizze. À l'échelle mondiale, Flytxt collabore avec plus de 75 opérateurs de télécommunications en les aidant à optimiser l'engagement client et l'expérience numérique de plus d'un milliard de consommateurs mobiles.

Flytxt a procédé avec succès à la mise en service initiale de sa plateforme NEON-dX cloud-native, posant ainsi les bases d'une gestion de la valeur client (CVM) plus intelligente et disponible en permanence pour l'ensemble des activités prépayées et postpayées de Digicel Trinidad & Tobago. La plateforme associe une intelligence artificielle intégrée et des fonctionnalités d'automatisation pour permettre une segmentation plus fine de la clientèle, un ciblage précis, une hyper-personnalisation et une prise de décision en temps réel dans le cadre de cas d'utilisation clés, notamment le marketing tout au long du cycle de vie, la vente incitative, la vente croisée et la fidélisation.

Dr Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt, a déclaré : « Les entreprises opérant sur des marchés à fort volume et hautement concurrentiels, comme celui des télécommunications, comptent de plus en plus sur l'IA pour les aider à optimiser en permanence l'expérience client et la croissance de leur activité. Nous sommes ravis de nous associer à Digicel Trinidad & Tobago alors que l'entreprise s'engage dans une démarche d'engagement client axée sur le numérique et guidée par l'intelligence artificielle, visant à transformer les signaux émis par les clients et le marché en décisions intelligentes et en actions marketing opportunes qui optimisent la valeur vie client. »

La solution de Flytxt aidera Digicel Trinidad-et-Tobago à passer d'opérations de campagne fragmentées et manuelles à un modèle d'engagement hautement centralisé, évolutif et fondé sur l'analyse des données. En combinant les données clients, la prise de décision pilotée par l'IA et l'automatisation des campagnes omnicanales, Flytxt contribuera à améliorer l'agilité, l'efficacité opérationnelle et l'impact de ses processus de gestion de la valeur client (CVM).

Ce déploiement permettra également de renforcer l'engagement client omnicanal permanent de Digicel T&T sur l'ensemble des points de contact numériques. Les équipes marketing pourront répondre plus rapidement aux besoins des clients et à l'évolution de leurs comportements grâce à des offres personnalisées et à des actions marketing contextuelles.

Pour en savoir plus sur les solutions d'IA et d'automatisation axées sur les résultats proposées par Flytxt, rendez-vous sur www.flytxt.ai.

À propos de Flytxt

Flytxt est un pionnier dans la fourniture d'une IA agentique robuste destinée aux entreprises, qui améliore l'efficacité des places de marché et génère des résultats commerciaux mesurables. Son intelligence artificielle primée s'appuie sur une base de connaissances enrichie par le domaine et sur une architecture d'apprentissage fédéré respectueuse de la vie privée, permettant un apprentissage continu sur l'ensemble des marchés et une compréhension contextuelle approfondie de la dynamique des places de marché. Au-delà des corrélations et des LLM, l'IA agentique de Flytxt a recours à des techniques brevetées de raisonnement causal pour prendre des décisions, simuler et coordonner des actions au sein des flux de travail de l'entreprise, améliorant ainsi de manière constante des indicateurs tels que la croissance du chiffre d'affaires, l'engagement client et la rentabilité des produits. Basée aux Pays-Bas, Flytxt collabore avec plus de 80 entreprises réparties dans plus de 50 pays. Le siège social de la société est situé à Dubaï, tandis que ses centres de recherche et développement en intelligence artificielle sont implantés en Inde. L'entreprise possède ses structures commerciales au Mexique, en Colombie, en France, en Afrique du Sud, en Allemagne et au Kenya.

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