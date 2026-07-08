Flytxt、Digicel Trinidad & Tobagoと提携し、AI主導の顧客エンゲージメント変革を推進

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- AIを活用したエンタープライズ・マーケットプレイス最適化企業であるFlytxtは本日、カリブ海地域および中米の25市場で数百万人の消費者にサービスを提供する大手通信・デジタルサービスプロバイダーであるDigicel Groupの主要子会社、Digicel Trinidad & Tobago（T&T）との提携を発表しました。

今回の提携は、同グループの別会社であるWizzeでFlytxtのAI活用ソリューションが成功裏に導入されたことを土台として、FlytxtとDigicel Groupの戦略的関係をさらに拡大するものです。Flytxtは世界で75社を超える通信事業者と提携し、10億人を超えるモバイル消費者向けに顧客エンゲージメントとデジタル体験を最適化できるよう支援しています。

Flytxtは、クラウドネイティブのNEON-dXプラットフォームの初期稼働を成功裏に完了し、Digicel Trinidad & Tobagoのプリペイドおよびポストペイド事業全体で、よりインテリジェントかつ常時稼働型の顧客価値管理（CVM）機能を実現するための基盤を築きました。このプラットフォームは、組み込み型AIと自動化機能を組み合わせることで、ライフサイクル・マーケティング、アップセル、クロスセル、顧客維持などの主要ユースケースにおいて、より深い顧客セグメンテーション、精度の高いターゲティング、ハイパー・パーソナライゼーション、リアルタイムの意思決定を可能にします。

Flytxtの最高経営責任者（CEO）であるVinod Vasudevan博士は、次のように述べています。「通信業界のように大量の顧客接点を扱い、競争の激しい市場で事業を展開する企業では、AIにより顧客体験を継続的に最適化し、事業成長を促進できるとの期待がますます高まっています。Digicel Trinidad & Tobagoが、デジタルファーストかつAI主導の顧客エンゲージメントの取り組みに乗り出し、顧客や市場から得られるシグナルを、顧客生涯価値を最大化するインテリジェントな意思決定とタイムリーなマーケティング施策へと転換していく中で、同社と提携できることを大変嬉しく思います。」

Flytxtのソリューションは、Digicel Trinidad & Tobagoが、断片的で手作業中心のキャンペーン運用から、高度に一元化された、拡張性の高いインサイト主導型のエンゲージメントモデルへ移行できるよう支援します。Flytxtは、顧客インテリジェンス、AI主導の意思決定、オムニチャネル・キャンペーン自動化を統合することで、Digicel Trinidad & Tobagoの顧客価値管理（CVM）ワークフロー全体にわたり、俊敏性、業務効率、効果の向上を支援します。

今回の導入により、Digicel T&Tがデジタル接点全体で展開する常時稼働型のオムニチャネル顧客エンゲージメントも強化されます。マーケティングチームは、パーソナライズされたオファーや文脈に応じたマーケティング施策を通じて、顧客ニーズや行動の変化により迅速に対応できるようになります。

Flytxtの成果重視型AIおよび自動化ソリューションの詳細については、www.flytxt.aiをご覧ください。

Flytxtについて

Flytxtは、企業向けに堅牢なエージェンティックAIを提供する先駆者であり、マーケットプレイスの効率化と測定可能な事業成果の実現を推進しています。受賞歴のある同社のAIは、ドメイン拡張型ナレッジベースとプライバシー保護型フェデレーテッドラーニング・アーキテクチャを基盤としており、マーケットプレイスの動向を文脈に即して深く把握しながら、市場横断的な継続学習を可能にします。FlytxtのエージェンティックAIは、相関関係やLLMを超えて、特許取得済みの因果推論技術を適用し、企業ワークフロー全体にわたるアクションを判断・シミュレート・調整することで、売上成長、顧客エンゲージメント、製品収益性などの成果を継続的に向上させます。オランダに本社を置くFlytxtは、50か国超で80社を超える企業と協業しています。同社はドバイにコーポレートオフィス、インドにAI研究開発センターを置き、メキシコ、コロンビア、フランス、南アフリカ、ドイツ、ケニアに営業拠点を展開しています。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/3004504/Flytxt_ai_Logo.jpg

SOURCE Flytxt