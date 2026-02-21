FONDAZIONE MAIRE - ESTUDO IPSOS 2025 REVELA NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA A NÍVEL GLOBAL: A ÍNDIA LIDERA EM TERMOS DE CONSCIÊNCIA (63%) E COMPROMISSO PERCEBIDO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DESCARBONIZAÇÃO (71%)

Os dois países recém-adicionados à pesquisa, Catar e Argentina, exibem níveis de conscientização diferentes: o Catar está entre os líderes (67%), enquanto a Argentina ainda tem margens para melhorar a percepção pública quanto ao papel da transição energética

O estudo já alcançou a marca de mais de 2.300 entrevistas com 14 países em 4 continentes e compara a conscientização sobre a transição energética e a demanda por habilidades para cumprir as metas climáticas: Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia, China, Azerbaijão, Cazaquistão, Turquia, EUA, Chile, Argentina, Itália, Reino Unido, Argélia

MILÃO, 21 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A necessidade de competências comportamentais e técnicas, para formar profissionais completos, é essencial para promover a transição energética. Os conhecimentos técnicos em energias renováveis e tecnologias sustentáveis são cruciais para promover a inovação e a implementação, enquanto as competências comportamentais, como a resolução de problemas, a adaptabilidade e o pensamento crítico, são vitais para enfrentar os desafios dinâmicos das transições energéticas. É isso que surge na edição de 2025 do estudo feito pela Fondazione MAIRE — ETS, a fundação do grupo italiano de tecnologia e engenharia MAIRE, realizado em cooperação com a IPSOS, renomada empresa internacional de pesquisa de mercado.

O estudo, "Metas climáticas: vencendo o desafio das metas climáticas por meio do desenvolvimento de habilidades e competências em todo o mundo. Adendo 2: foco Qatar – Argentina", patrocinado pela MAIRE, adiciona mais dois países, Catar e Argentina, elevando o painel para mais de 2.300 entrevistas selecionadas desde 2023 em 14 países em 4 continentes, além de formadores de opinião. As Metas Climáticas abrangem um grupo diversificado de nações: Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para o Oriente Médio; Índia, China, Azerbaijão, Cazaquistão e Turquia para a Ásia; EUA, Chile e Argentina para as Américas; Itália e Reino Unido para a Europa; e Argélia na África.

A Índia destaca-se como líder em conscientização quanto à transição energética , com 63% dos entrevistados alegando conhecimento elevado do tema. O Cazaquistão ocupa o lugar mais baixo, com apenas 29% bem familiarizados com o tema, seguido de perto pela Argentina, com 36%. A transição energética é uma prioridade para 70% dos indivíduos na Índia e na Turquia, seguida por 67% no Catar, enquanto a Argentina apresenta a menor priorização, com apenas 34%.

O nível de comprometimento de cada país também é mais alto na Índia (71%), seguido pela Arábia Saudita (62%), e mais baixo no Cazaquistão (15%) e na Argentina (23%). Os principais desafios incluem aumentar a conscientização (Argélia, China), envolver as empresas privadas (Chile) e as partes interessadas (China e Índia). O desenvolvimento de infraestruturas é uma prioridade nos Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão e EUA, enquanto o Azerbaijão se concentra na formação profissional e o Catar está mais preocupado com a perda de empregos nos setores tradicionais.

O Cazaquistão teme que os custos de transição superem os benefícios, enquanto a Arábia Saudita espera benefícios de curto prazo. As necessidades de educação e treinamento são generalizadas, com maior urgência na China e no Chile. Competências técnicas e comportamentais, como resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade, são procuradas em todo o mundo. As habilidades técnicas específicas incluem análise de impacto ambiental (Azerbaijão), conhecimento sobre energias renováveis (Argélia) e experiência em materiais alternativos (Argélia, Catar, China, EUA). A disponibilidade de mão de obra qualificada é considerada inadequada no Cazaquistão, mas apropriada na China e na Índia.

Fabrizio Di Amato, presidente da MAIRE e da Fondazione MAIRE, comentou: "A transição energética é uma jornada irreversível: seus benefícios, tanto ambientais quanto econômicos, são reconhecidos globalmente e superarão ou compensarão os custos para 13 dos 14 países no curto prazo e para 100% dos países do painel no longo prazo. O sucesso depende do alinhamento estratégico de visão, política, inovação e — acima de tudo — capital humano. Investir em novas habilidades técnicas e comportamentais para as metas climáticas e a circularidade é essencial para moldar a competitividade futura das nações. Os países emergentes reconhecem a necessidade de aumentar a disponibilidade de profissionais de transição energética: é aqui que vemos o maior dinamismo que está remodelando a geoeconomia em todo o mundo".

Apêndice: foco das Metas Climáticas no Catar e na Argentina

No Catar, a conscientização do público e do governo é alta, com 95% das pessoas familiarizadas com a transição energética e 67% considerando-a uma prioridade. O país está investindo em energia renovável e tecnologia climática, criando novos empregos e enfatizando a necessidade de conhecimentos técnicos, particularmente em energias renováveis e questões ambientais. A educação e o treinamento são fundamentais para a estratégia do Catar, com universidades e governos ativamente envolvidos na preparação da força de trabalho para mudanças rápidas. No entanto, há preocupação com as perdas de empregos nos setores tradicionais, tornando a adaptação da força de trabalho um desafio fundamental.

Foco na Argentina: a Argentina mostra alta conscientização geral (97%), mas apenas 36% estão profundamente familiarizados com os conceitos de transição energética e apenas 34% a veem como uma prioridade nacional. A lacuna entre a conscientização pública e a ação do governo é notável, com a maioria das iniciativas impulsionadas por empresas privadas ou estrangeiras. A educação é valorizada, mas 41% dos argentinos se sentem despreparados e reconhecem a necessidade de mais treinamento. O país enfrenta restrições econômicas e investimentos limitados no desenvolvimento da força de trabalho, o que retarda o progresso.

Ambos os países reconhecem a necessidade de treinamento e uma combinação de habilidades técnicas e comportamentais, resolução de problemas e criatividade são especialmente importantes. Em última análise, embora ambos vejam a educação como vital, o Catar está melhor posicionado para liderar, enquanto a Argentina deve superar as barreiras estruturais e econômicas para se beneficiar plenamente da transição energética.

Destaques gerais das Metas Climáticas:

Conscientização. A Índia se destaca como líder em conscientização quanto à transição energética, com 63% dos entrevistados alegando conhecimento elevado do tema. O Cazaquistão ocupa a posição mais baixa, com apenas 29%, precedido pela Argentina, com 36%.

Prioridades. A transição energética é uma prioridade para 70% dos indivíduos na Índia e na Turquia, seguida por 67% do Catar; a Argentina é a última com 34%.

Oportunidades. Os argelinos são os mais convencidos sobre o meio ambiente mais limpo e os benefícios para a saúde. A Índia e a Arábia Saudita enfatizam o potencial de promover a inclusão das mulheres. A China é o país que mais se entusiasma com a criação de empregos.

Governos. O compromisso de prioridade governamental é mais bem avaliado na Índia (71%), Arábia Saudita (62%), em comparação com o Cazaquistão (15%) e Argentina (23%).

Liderança. Os participantes chineses sentem que seu país está liderando em comparação com os outros e quase metade dos entrevistados atribui grande importância à inovação sustentável dos processos de produção, produtos e serviços, com 68% considerando a tecnologia um fator importante para a transição energética.

Desafios. A Argélia e a China lutam para conscientizar o público; o Chile enfrenta obstáculos na adaptação renovável do setor privado. Garantir o envolvimento ativo de todas as partes interessadas é um desafio para a China. O desenvolvimento de infraestruturas é um foco nos Emirados Árabes Unidos, EUA e Cazaquistão. A formação de profissionais é um objetivo fundamental no Azerbaijão. O Catar mostra preocupação com a perda de empregos em setores tradicionais. Turquia, Argélia, EUA e Reino Unido enfatizam a importância do desenvolvimento de políticas energéticas e ambientais.

Prós e contras. O Cazaquistão demonstra o maior nível de preocupação quanto à possibilidade de os custos da transição energética excederem os benefícios. Por outro lado, metade dos entrevistados na Arábia Saudita acredita que os benefícios da transição energética superarão os custos inicialmente, equilibrando-se ao longo do tempo.

Educação. A China e o Chile reconhecem a urgência de melhores programas de treinamento em transição energética, enquanto o Cazaquistão e a Itália mostram menos urgência, embora ainda alta (70% e 75% nos próximos 2 a 3 anos, respectivamente). A Índia relata o mais alto nível de confiança em termos de preparação. No geral, o consenso global ressalta a necessidade de habilidades comportamentais e técnicas para desenvolver profissionais completos, o que é essencial para o avanço da transição energética. O Cazaquistão relata uma grave escassez de profissionais qualificados para a transição energética, com avaliações majoritariamente positivas na China e na Índia.

Habilidades. Muitos países reconhecem a importância da resolução de problemas, do pensamento crítico e da criatividade e inovação como competências comportamentais essenciais nesse setor. A habilidade técnica em avaliação de impacto ambiental é altamente necessária no Azerbaijão, enquanto o conhecimento de fontes de energia renovável é necessário na Argélia, e a experiência em matérias-primas alternativas renováveis e recicladas é altamente necessária na Argélia, Qatar, China e EUA.

