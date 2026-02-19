FONDAZIONE MAIRE - DIE STUDIE IPSOS 2025 LIEFERT NEUE ERKENNTNISSE ÜBER DIE WELTWEITE ENERGIEWENDE: INDIEN IST FÜHREND BEI DER SENSIBILISIERUNG (63%) UND DER WAHRGENOMMENEN VERPFLICHTUNG ZUR UMSETZUNG VON DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIEN (71%)

Die beiden neu in die Erhebung aufgenommenen Länder, Katar und Argentinien, zeigen ein anderes Bewusstsein: Katar ist führend (67 %), während Argentinien noch Spielraum hat, um die öffentliche Wahrnehmung der Rolle der Energiewende zu verbessern

Die Studie hat inzwischen mehr als 2.300 Interviews aus 14 Ländern auf 4 Kontinenten erreicht, in denen das Bewusstsein für die Energiewende und der Qualifikationsbedarf für die Klimaziele verglichen wurden: Katar, KSA, VAE, Indien, China, Aserbaidschan, Kasachstan, Türkei, USA, Chile, Argentinien, Italien, UK, Algerien

MAILAND, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Um die Energiewende voranzutreiben, sind sowohl Soft- als auch Hard Skills erforderlich, um gut ausgebildete Fachkräfte zu entwickeln. Technisches Fachwissen über erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien ist für die Förderung von Innovation und Umsetzung von entscheidender Bedeutung, während Soft Skills wie Problemlösung, Anpassungsfähigkeit und kritisches Denken für die Bewältigung der dynamischen Herausforderungen des Energiewandels unerlässlich sind. Dies geht aus der Studie Fondazione MAIRE - ETS, der Stiftung des italienischen Technologie- und Ingenieurkonzerns MAIRE, hervor, die in Zusammenarbeit mit IPSOS, einem renommierten internationalen Marktforschungsunternehmen, durchgeführt wurde.

Die Studie, „Klimaziele: die Herausforderung der Klimaziele durch die Schaffung von Fähigkeiten und Kompetenzen weltweit zu meistern. Nachtrag 2: focus Qatar - Argentina", gesponsert von MAIRE, fügt zwei weitere Länder, Katar und Argentinien, hinzu und erhöht damit die Zahl der Interviews auf über 2.300, die seit 2023 in 14 Ländern auf 4 Kontinenten ausgewählt wurden, zusätzlich zu den Meinungsführern. Die Klimaziele umfassen eine vielfältige Gruppe von Ländern: Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate für den Nahen Osten; Indien, China, Aserbaidschan, Kasachstan und die Türkei für Asien; USA, Chile und Argentinien für den Amerika; Italien und das Vereinigte Königreich für Europa; und Algerien in Afrika.

Indien ist führend im Bereich der Energiewende, 63 % der Befragten gaben an, dass sie sehr gut informiert sind. Kasachstan rangiert an letzter Stelle, wo nur 29 % mit dem Konzept sehr vertraut sind, dicht gefolgt von Argentinien mit 36 %. Die Energiewende ist eine Priorität für 70 % der Personen in Indien und Türkei, gefolgt von 67 % der Katar, während Argentinien mit nur 34 % die geringste Priorität aufweist.

Das Engagement der Länder ist auch am höchsten in Indien (71%), gefolgt von Saudi-Arabien (62%) und am niedrigsten in Kasachstan (15%) und Argentinien (23%). Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören die Sensibilisierung (Algerien, China), die Einbindung von Privatunternehmen (Chile) und die Einbeziehung von Interessengruppen (China und Indien). Die Entwicklung der Infrastruktur ist eine Priorität in VAE, Kasachstan und den USA, während Aserbaidschan sich auf die Berufsausbildung konzentriert und Katar am meisten über den Verlust von Arbeitsplätzen in traditionellen Sektoren besorgt ist.

Kasachstan befürchtet, dass die Übergangskosten die Vorteile überwiegen werden, während Saudi-Arabien kurzfristige Vorteile erwartet. Der Bildungs- und Ausbildungsbedarf ist weit verbreitet, wobei die Dringlichkeit in China und Chile am größten ist. Technische und soziale Fähigkeiten wie Problemlösung, kritisches Denken und Kreativität sind weltweit gefragt. Zu den besonderen technischen Fähigkeiten gehören Umweltverträglichkeitsanalysen (Aserbaidschan), Kenntnisse über erneuerbare Energien (Algerien) und Fachwissen über alternative Materialien (Algerien, Katar, China, USA). Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften wird in Kasachstan als unzureichend, in China und Indien jedoch als angemessen angesehen.

Fabrizio Di Amato, Vorsitzender von MAIRE und Fondazione MAIRE, kommentierte: „Die Energiewende ist ein unumkehrbarer Weg: Die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile sind weltweit anerkannt und werden für 13 von 14 Ländern kurzfristig und für 100 % der Panel-Länder langfristig die Kosten überwiegen oder ausgleichen. Der Erfolg hängt von der strategischen Ausrichtung von Vision, Politik, Innovation und - vor allem - Humankapital ab. Investitionen in neue technische und soziale Kompetenzen im Hinblick auf die Klimaziele und die Kreislaufwirtschaft sind für die Gestaltung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit der Nationen von entscheidender Bedeutung. Die Schwellenländer haben erkannt, dass die Verfügbarkeit von Fachkräften für die Energiewende erhöht werden muss: Hier sehen wir die größere Dynamik, die die Geowirtschaft weltweit umgestaltet."

Anhang: Katar und Argentinien im Fokus der Klimaziele

In Katar ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Regierung sehr ausgeprägt: 95 % der Menschen sind mit der Energiewende vertraut und 67 % halten sie für eine Priorität. Das Land investiert in erneuerbare Energien und Klimatechnologie, schafft neue Arbeitsplätze und legt Wert auf technisches Know-how, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Umweltfragen. Bildung und Ausbildung stehen im Mittelpunkt der katarischen Strategie, wobei Universitäten und Regierung aktiv an der Vorbereitung der Arbeitskräfte auf den raschen Wandel beteiligt sind. Es besteht jedoch die Sorge, dass in den traditionellen Sektoren Arbeitsplätze verloren gehen, was die Anpassung der Arbeitskräfte zu einer zentralen Herausforderung macht.

Fokus auf Argentinien: Argentinien weist ein hohes allgemeines Bewusstsein auf (97 %), aber nur 36 % sind mit den Konzepten der Energiewende gut vertraut, und nur 34 % sehen sie als nationale Priorität an. Die Kluft zwischen öffentlichem Bewusstsein und staatlichem Handeln ist bemerkenswert, da die meisten Initiativen von privaten oder ausländischen Unternehmen ausgehen. Bildung wird geschätzt, aber 41 % der Argentinier fühlen sich unvorbereitet und erkennen die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung an. Das Land hat mit wirtschaftlichen Zwängen und begrenzten Investitionen in die Entwicklung von Arbeitskräften zu kämpfen, was den Fortschritt bremst.

Beide Länder erkennen den Bedarf an Ausbildung und einer Mischung aus technischen und sozialen Fähigkeiten, Problemlösung und Kreativität sind besonders wichtig. Letztendlich sehen zwar beide die Bildung als entscheidend an, aber Katar ist besser positioniert, um eine Führungsrolle zu übernehmen, während Argentinien strukturelle und wirtschaftliche Hindernisse überwinden muss, um in vollem Umfang von der Energiewende zu profitieren.

Die allgemeinen Höhepunkte der Klimaziele:

Bewusstsein. Indien steht an der Spitze des Bewusstseins für die Energiewende: 63 % der Befragten gaben an, dass sie sehr gut informiert sind. Kasachstan liegt mit nur 29 % an letzter Stelle, gefolgt von Argentinien mit 36 %.

Prioritäten. Die Energiewende hat für 70 % der Menschen in Indien und der Türkei Priorität, gefolgt von 67 % in Katar; Argentinien liegt mit 34 % an letzter Stelle.

Möglichkeiten. Die Algerier sind am meisten von einer sauberen Umwelt und den Vorteilen für die Gesundheit überzeugt. Indien und Saudi-Arabien betonen das Potenzial zur Förderung der Integration von Frauen. China ist am eifrigsten bei der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Regierungen. Das vorrangige Engagement der Regierungen wird in Indien (71 %) und Saudi-Arabien (62 %) am positivsten bewertet, verglichen mit Kasachstan (15 %) und Argentinien (23 %).

Leadership. Die chinesischen Teilnehmer sind der Meinung, dass ihr Land im Vergleich zu den anderen führend ist, und fast die Hälfte der Befragten misst der nachhaltigen Innovation von Produktionsprozessen, Produkten und Dienstleistungen große Bedeutung bei, wobei 68 % der Befragten der Meinung sind, dass Technologie für die Energiewende wichtig ist.

Herausforderungen. Algerien und China bemühen sich um eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit; Chile steht vor Hürden bei der Anpassung des Privatsektors an erneuerbare Energien. Für China ist es eine Herausforderung, die aktive Einbeziehung aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Infrastrukturentwicklung ist ein Schwerpunkt in den VAE, den USA und Kasachstan. Die Ausbildung von Fachkräften ist ein wichtiges Ziel in Aserbaidschan. Katar zeigt sich besorgt über den Verlust von Arbeitsplätzen in traditionellen Sektoren. Die Türkei, Algerien, die USA und das Vereinigte Königreich betonen die Bedeutung der Entwicklung einer Energie- und Umweltpolitik.

Pro und Contra. In Kasachstan ist die Sorge am größten, dass die Kosten der Energiewende den Nutzen übersteigen könnten. Umgekehrt glaubt die Hälfte der Befragten in Saudi-Arabien, dass die Vorteile der Energiewende zunächst die Kosten überwiegen und sich im Laufe der Zeit ausgleichen werden.

Bildung. China und Chile erkennen die Dringlichkeit verbesserter Ausbildungsprogramme für die Energiewende an, während Kasachstan und Italien eine geringere, wenn auch immer noch hohe Dringlichkeit erkennen lassen (70 % bzw. 75 % in den nächsten 2-3 Jahren). Indien meldet die höchste Zuversicht in Bezug auf die Vorbereitung. Insgesamt unterstreicht der globale Konsens, dass sowohl Soft- als auch Hard Skills erforderlich sind, um gut ausgebildete Fachkräfte heranzubilden, was für das Vorantreiben der Energiewende unerlässlich ist. Kasachstan meldet einen gravierenden Mangel an qualifizierten Fachkräften für die Energiewende, wobei die Bewertungen aus China und Indien überwiegend positiv ausfallen.

Skills. Viele Länder erkennen die Bedeutung von Problemlösung, kritischem Denken, Kreativität und Innovation als wesentliche Soft Skills in diesem Sektor an. In Aserbaidschan sind technische Fähigkeiten im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung sehr gefragt, während in Algerien Kenntnisse über erneuerbare Energiequellen und in Algerien, Katar, China und den USA Fachwissen über alternative erneuerbare und recycelte Rohstoffe gefragt sind.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866369/5814895/Maire_bicolor_RGB_Logo.jpg