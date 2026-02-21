FONDAZIONE MAIRE: EL ESTUDIO IPSOS 2025 APORTA NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A NIVEL MUNDIAL: INDIA LIDERA LA CONCIENTIZACIÓN (63 %) Y EL COMPROMISO PERCIBIDO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DESCARBONIZACIÓN (71 %)

Los dos países recién agregados a la encuesta, Qatar y Argentina, muestran una concientización diferente: Qatar se encuentra entre los líderes (67 %), mientras que Argentina todavía tiene márgenes para mejorar la percepción pública sobre el papel de la transición energética

El estudio ha llegado a más de 2.300 entrevistas de 14 países en 4 continentes en comparación con la concientización sobre la transición energética y la demanda de habilidades para los objetivos climáticos: Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, China, Azerbaiyán, Kazajistán, Turquía, Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia, Reino Unido, Argelia

MILÁN, 21 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La necesidad de contar con habilidades interpersonales y técnicas, para desarrollar profesionales completos, es esencial para avanzar en la transición energética. La experiencia técnica en energías renovables y tecnologías sostenibles es fundamental para promover la innovación y la implementación, mientras que las habilidades blandas como la resolución de problemas, la adaptabilidad y el pensamiento crítico son vitales para superar los desafíos dinámicos de las transiciones energéticas. Este es el resultado de la edición de 2025 del estudio realizado por la Fondazione MAIRE – ETS, la fundación del grupo italiano de tecnología e ingeniería MAIRE, en cooperación con IPSOS, reconocida empresa internacional de investigación de mercados.

El estudio, "Objetivos climáticos: cómo ganar el desafío de los objetivos climáticos al crear habilidades y competencias en todo el mundo. Anexo 2: Focus Qatar - Argentina", patrocinado por MAIRE, agrega dos países más, Qatar y Argentina, lo que lleva al panel a más de 2.300 entrevistas seleccionadas desde 2023 en 14 países en 4 continentes, además de líderes de opinión. Los objetivos climáticos abarcan un grupo diverso de naciones: Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en Medio Oriente; India, China, Azerbaiyán, Kazajistán y Turquía en Asia; EE. UU., Chile y Argentina en el continente americano; Italia y el Reino Unido en Europa; y Argelia en África.

India se destaca como líder en concientización sobre la transición energética, ya que un 63 % de los encuestados informa un alto grado de conocimiento. Kazajistán ocupa el puesto más bajo, con solo un 29 % que conoce bien el concepto, seguido de cerca por Argentina, con un 36 %. La transición energética es una prioridad para el 70 % de los individuos en India y Turquía, seguido por el 67 % de Qatar, mientras que Argentina muestra la menor priorización con solo el 34 %.

El compromiso de los países también es el más alto en India (71 %), seguido de Arabia Saudita (62 %) y el más bajo en Kazajistán (15 %) y Argentina (23 %). Los principales desafíos incluyen la concientización (Argelia, China), la participación de empresas privadas (Chile) y la participación de las partes interesadas (China e India). El desarrollo de la infraestructura es una prioridad en los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y EE. UU. , mientras que Azerbaiyán se centra en la formación profesional y en Qatar están más preocupados por la pérdida de empleos en los sectores tradicionales.

Kazajistán teme que los costos de transición superen los beneficios, mientras que Arabia Saudita espera beneficios a corto plazo. Las necesidades de educación y capacitación son generalizadas, con mayor urgencia en China y Chile. Las habilidades técnicas y blandas, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad, tienen una demanda mundial. Las habilidades técnicas específicas incluyen análisis de impacto ambiental (Azerbaiyán), conocimiento de energía renovable (Argelia) y experiencia en materiales alternativos (Argelia, Qatar, China y EE. UU.). La disponibilidad de mano de obra calificada se considera insuficiente en Kazajistán, pero suficiente en China e India.

Fabrizio Di Amato, presidente de MAIRE y Fondazione MAIRE, comentó: "La transición energética es un proceso irreversible: sus beneficios, tanto ambientales como económicos, son reconocidos a nivel mundial y superarán o equilibrarán los costos para 13 de los 14 países a corto plazo y para el 100 % de los países del panel a largo plazo. El éxito depende de la alineación estratégica de la visión, la política, la innovación y, sobre todo, el capital humano. Invertir en nuevas habilidades técnicas y blandas para los objetivos climáticos y la economía circular es esencial para dar forma a la competitividad futura de las naciones. Los países emergentes reconocen la necesidad de aumentar la disponibilidad de profesionales de transición energética: aquí es donde vemos el mayor dinamismo que está redefiniendo la geoeconomía en todo el mundo".

Anexo: enfoque de los objetivos climáticos en Qatar y Argentina

En Qatar, la concientización pública y gubernamental es alta, ya que el 95 % de las personas están familiarizadas con la transición energética y el 67 % la considera una prioridad. El país invierte en energía renovable y tecnología climática, genera nuevos empleos y destaca la experiencia técnica, en especial en energías renovables y cuestiones ambientales. La educación y la formación son fundamentales para la estrategia de Qatar, y las universidades y el gobierno participan activamente en la preparación de los trabajadores para cambios rápidos. Sin embargo, existe preocupación por la pérdida de empleos en los sectores tradicionales, lo que hace que la adaptación de los trabajadores sea un desafío clave.

Enfoque en Argentina: Argentina muestra una alta concientización general (97 %), pero solo el 36 % está conoce en detalle los conceptos de transición energética, y solo el 34 % lo ve como una prioridad nacional. La brecha entre la concientización pública y la acción del gobierno es notable, y la mayoría de las iniciativas son impulsadas por empresas privadas o extranjeras. La educación es valorada, pero el 41 % de los argentinos no se siente preparado y reconoce la necesidad de más capacitación. El país enfrenta limitaciones económicas y una inversión limitada en el desarrollo de la fuerza laboral, lo que ralentiza el progreso.

Ambos países reconocen la necesidad de capacitación y es especialmente importante que haya una combinación de habilidades técnicas y blandas, resolución de problemas y creatividad. En última instancia, si bien ambos consideran que la educación es vital, Qatar está mejor posicionado para liderar, mientras que Argentina debe superar las barreras estructurales y económicas para beneficiarse plenamente de la transición energética.

Lo más destacado de los objetivos climáticos:

Concientización. India se destaca como líder en la concientización sobre la transición energética, ya que un 63 % de los encuestados informó un alto grado de conocimiento. Kazajistán ocupa el lugar más bajo, con solo el 29 %, precedido por Argentina, con el 36 %.

Prioridades. La transición energética es una prioridad para el 70 % de los individuos en India y Turquía, seguido por el 67 % de Qatar; Argentina es el último con el 34 %.

Oportunidades. Los argelinos son los más convencidos acerca de los beneficios mayor limpieza para el medio ambiente y la salud. India y Arabia Saudita enfatizan el potencial de impulsar la inclusión de las mujeres. China es el país más entusiasta para generar empleo.

Gobiernos. El compromiso de prioridad gubernamental se califica más positivamente en India (71 %), Arabia Saudita (62 %), en comparación con Kazajistán (15 %) y Argentina (23 %).

Liderazgo. Los participantes chinos sienten que su país es líder en comparación con los demás y casi la mitad de los encuestados otorgan gran importancia a la innovación sostenible de los procesos de producción, productos y servicios y el 68 % considera que la tecnología es importante para la transición energética.

Desafíos. Argelia y China luchan por concientizar al público; Chile enfrenta obstáculos para adaptar la energía renovable al sector privado. Garantizar la participación activa de todas las partes interesadas es un desafío para China. El desarrollo de la infraestructura es un foco en los Emiratos Árabes Unidos, EE. UU. y Kazajistán. La formación de profesionales es un objetivo clave en Azerbaiyán. Qatar muestra su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales. Turquía, Argelia, EE. UU. y el Reino Unido enfatizan la importancia del desarrollo de políticas energéticas y ambientales.

Aspectos positivos y negativos. Kazajistán muestra el mayor nivel de preocupación sobre si los costos de transición energética superarán los beneficios. Por el contrario, la mitad de los encuestados en Arabia Saudita cree que los beneficios de la transición energética superarán los costos iniciales y se equilibrarán con el tiempo.

Educación. China y Chile reconocen la urgencia de mejorar los programas de capacitación sobre la transición energética, mientras que Kazajistán e Italia muestran menos urgencia, aunque sigue siendo alta (70 % y 75 % en los próximos 2 a 3 años, respectivamente). India informa el mayor nivel de confianza en términos de preparación. En general, el consenso mundial destaca la necesidad de habilidades blandas y duras para desarrollar profesionales completos, lo cual es esencial para avanzar en la transición energética. Kazajistán informa de una grave escasez de profesionales capacitados para la transición energética, con evaluaciones en su mayoría positivas de China e India.

Habilidades. Muchos países reconocen la importancia de la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación como habilidades blandas esenciales en este sector. La habilidad técnica en la evaluación del impacto ambiental es muy necesaria en Azerbaiyán, mientras que el conocimiento de las fuentes de energía renovables es necesario en Argelia, y la experiencia en materias primas renovables y recicladas alternativas es muy necesaria en Argelia, Qatar, China y Estados Unidos.

