FONDAZIONE MAIRE - L'ÉTUDE IPSOS 2025 DONNE DE NOUVELLES INDICATIONS SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L'ÉCHELLE MONDIALE : L'INDE EST EN TÊTE POUR LA SENSIBILISATION (63%) ET L'ENGAGEMENT PERÇU À METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE DÉCARBONISATION (71%)

Les deux pays nouvellement ajoutés à l'enquête, le Qatar et l'Argentine, montrent une prise de conscience différente : Le Qatar fait partie des leaders (67%), tandis que l'Argentine a encore des marges pour améliorer la perception du public sur le rôle de la transition énergétique.

L'étude a maintenant atteint plus de 2 300 entretiens dans 14 pays sur 4 continents, comparés à la sensibilisation à la transition énergétique et à la demande de compétences pour les objectifs climatiques : Qatar, KSA, UAE, Inde, Chine, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turquie, États-Unis, Chili, Argentine, Italie, Royaume-Uni, Algérie

MILAN, 19 fév. 2026 /PRNewswire/ -- La nécessité de disposer à la fois de compétences non techniques et de compétences techniques, afin de former des professionnels bien équilibrés, est essentielle pour faire progresser la transition énergétique. L'expertise technique en matière d'énergies renouvelables et de technologies durables est essentielle pour favoriser l'innovation et la mise en œuvre, tandis que les compétences non techniques telles que la résolution de problèmes, l'adaptabilité et la pensée critique sont vitales pour relever les défis dynamiques des transitions énergétiques. C'est ce qui ressort de l'édition 2025 de l'étude de Fondazione MAIRE - ETS, la fondation du groupe italien de technologie et d'ingénierie MAIRE, réalisée en coopération avec IPSOS, société internationale d'études de marché de renom.

L'étude, « Objectifs climatiques : relever le défi des objectifs climatiques par la création d'aptitudes et de compétences à l'échelle mondiale. Addendum 2 : focus Qatar - Argentina », sponsorisé par MAIRE, ajoute deux pays supplémentaires, le Qatar et l'Argentine, portant le panel à plus de 2 300 interviews sélectionnées depuis 2023 à travers 14 pays sur 4 continents, en plus des leaders d'opinion. Les objectifs climatiques couvrent un groupe diversifié de nations : Qatar, Arabie Saoudite et EAU pour Moyen-Orient; Inde, Chine, Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turquie pour Asie; Etats-Unis, Chili et Argentine pour Amériques; Italie et Royaume-Uni pour Europe; et Algérie pour Afrique.

L'Inde se distingue en tant que leader dans la sensibilisation à la transition énergétique , avec 63% des personnes interrogées qui déclarent être très familières avec le sujet. Le Kazakhstan se classe au dernier rang, avec seulement 29 % de personnes très familières avec le concept, suivi de près par l'Argentine, avec 36 %. La transition énergétique est une priorité pour 70 % des individus en Inde et Turquie, suivie par 67 % de Qatar, tandis que Argentine est la moins prioritaire avec seulement 34 %.

L'engagement du pays est également jugé le plus élevé en Inde (71%), suivi par Arabie Saoudite (62%), et le plus faible en Kazakhstan (15%) et Argentine (23%). Les principaux défis comprennent la sensibilisation (Algérie, Chine), l'engagement des entreprises privées (Chili) et l'implication des parties prenantes (Chine et Inde). Le développement des infrastructures est une priorité pour les EAU, le Kazakhstan et les États-Unis, tandis que l'Azerbaïdjan se concentre sur la formation professionnelle et le Qatar est le plus préoccupé par les pertes d'emplois dans les secteurs traditionnels.

Le Kazakhstan craint que les coûts de la transition ne l'emportent sur les avantages, tandis que l'Arabie saoudite s'attend à des avantages à court terme. Les besoins en matière d'éducation et de formation sont très répandus, l'urgence étant la plus grande en Chine et au Chili. Les compétences techniques et non techniques telles que la résolution de problèmes, la pensée critique et la créativité sont recherchées dans le monde entier. Les compétences techniques spécifiques comprennent l'analyse de l'impact environnemental (Azerbaïdjan), la connaissance des énergies renouvelables (Algérie) et l'expertise des matériaux alternatifs (Algérie, Qatar, Chine, États-Unis). La disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée est jugée insuffisante au Kazakhstan mais appropriée au Chine et au Inde.

Fabrizio Di Amato, président de MAIRE et de la Fondazione MAIRE, a commenté: « La transition énergétique est un processus irréversible : ses avantages, tant environnementaux qu'économiques, sont mondialement reconnus et compenseront ou équilibreront les coûts pour 13 pays sur 14 à court terme et pour 100 % des pays du panel à long terme. Le succès dépend de l'alignement stratégique de la vision, de la politique, de l'innovation et, surtout, du capital humain. Il est essentiel d'investir dans de nouvelles compétences techniques et non techniques pour atteindre les objectifs climatiques et la circularité afin de façonner la compétitivité future des nations. Les pays émergents reconnaissent la nécessité d'accroître la disponibilité des professionnels de la transition énergétique : C'est ici que nous constatons le plus grand dynamisme qui remodèle la géoéconomie mondiale. »

Annexe : Les objectifs climatiques se concentrent sur le Qatar et l'Argentine

Au Qatar, le public et le gouvernement sont très sensibilisés : 95 % des gens connaissent la transition énergétique et 67 % la considèrent comme une priorité. Le pays investit dans les énergies renouvelables et les technologies climatiques, crée de nouveaux emplois et met l'accent sur l'expertise technique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des questions environnementales. L'éducation et la formation sont au cœur de la stratégie du Qatar, les universités et le gouvernement étant activement impliqués dans la préparation de la main-d'œuvre aux changements rapides. Toutefois, les pertes d'emplois dans les secteurs traditionnels sont préoccupantes, ce qui fait de l'adaptation de la main-d'œuvre un défi majeur.

Focus sur l'Argentine: L'Argentine fait preuve d'une grande sensibilisation générale (97 %), mais seulement 36 % des personnes interrogées sont profondément familiarisées avec les concepts de la transition énergétique, et seulement 34 % d'entre elles considèrent cette transition comme une priorité nationale. L'écart entre la sensibilisation du public et l'action du gouvernement est notable, la plupart des initiatives étant menées par des entreprises privées ou étrangères. L'éducation est valorisée, mais 41 % des Argentins ne se sentent pas préparés et reconnaissent la nécessité d'une formation plus poussée. Le pays est confronté à des contraintes économiques et à des investissements limités dans le développement de la main-d'œuvre, ce qui ralentit les progrès.

Les deux pays reconnaissent la nécessité de la formation et d'un mélange de compétences techniques et non techniques, la résolution de problèmes et la créativité étant particulièrement importantes. En fin de compte, si les deux pays considèrent l'éducation comme vitale, le Qatar est mieux placé pour jouer un rôle moteur, tandis que l'Argentine doit surmonter des obstacles structurels et économiques pour tirer pleinement parti de la transition énergétique.

Les grandes lignes des objectifs climatiques :

Sensibilisation. L'Inde est le pays le plus sensibilisé à la transition énergétique, 63 % des personnes interrogées se déclarant très au fait de la question. Le Kazakhstan se classe au dernier rang, avec seulement 29 %, précédé par l'Argentine, avec 36 %.

Priorités. La transition énergétique est une priorité pour 70 % des individus en Inde et en Turquie, suivis par 67 % au Qatar ; l'Argentine arrive en dernière position avec 34 %.

Opportunités. Les Algériens sont les plus convaincus des avantages d'un environnement plus propre et de la santé. L'Inde et l'Arabie saoudite mettent l'accent sur le potentiel de renforcement de l'inclusion des femmes. La Chine est la plus enthousiaste en matière de création d'emplois.

Gouvernements. C'est en Inde (71 %) et en Arabie saoudite (62 %) que l'engagement des pouvoirs publics en matière de priorités est le mieux noté, par rapport au Kazakhstan (15 %) et à l'Argentine (23 %).

Leadership. Les participants chinois estiment que leur pays est en avance sur les autres et près de la moitié des personnes interrogées accordent une grande importance à l'innovation durable des processus de production, des produits et des services, 68 % d'entre elles considérant que la technologie est importante pour la transition énergétique.

Défis. L'Algérie et la Chine s'efforcent de sensibiliser le public ; le Chili se heurte à des obstacles dans le domaine de l'adaptation du secteur privé aux énergies renouvelables. Garantir la participation active de toutes les parties prenantes est un défi pour la Chine. Le développement des infrastructures est une priorité aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et au Kazakhstan. La formation des professionnels est un objectif clé en Azerbaïdjan. Le Qatar s'inquiète des pertes d'emplois dans les secteurs traditionnels. La Turquie, l'Algérie, les États-Unis et le Royaume-Uni soulignent l'importance du développement des politiques énergétiques et environnementales.

Avantages et inconvénients. Le Kazakhstan affiche le plus haut niveau d'inquiétude quant à la question de savoir si les coûts de la transition énergétique dépasseront les bénéfices. À l'inverse, la moitié des personnes interrogées en Arabie saoudite pensent que les avantages de la transition énergétique l'emporteront sur les coûts dans un premier temps, avant de s'équilibrer au fil du temps.

Éducation. La Chine et le Chili reconnaissent l'urgence d'améliorer les programmes de formation sur la transition énergétique, tandis que le Kazakhstan et l'Italie affichent un degré d'urgence moindre, bien que toujours élevé (respectivement 70 % et 75 % au cours des deux ou trois prochaines années). L'Inde affiche le niveau de confiance le plus élevé en termes de préparation. Dans l'ensemble, le consensus mondial souligne la nécessité de disposer à la fois de compétences non techniques et de compétences techniques pour former des professionnels polyvalents, ce qui est essentiel pour faire progresser la transition énergétique. Le Kazakhstan fait état d'une grave pénurie de professionnels qualifiés pour la transition énergétique, les évaluations de la Chine et de l'Inde étant pour la plupart positives.

Compétences. De nombreux pays reconnaissent l'importance de la résolution de problèmes, de la pensée critique, de la créativité et de l'innovation en tant que compétences non techniques essentielles dans ce secteur. Des compétences techniques en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement sont vivement souhaitées en Azerbaïdjan, tandis que des connaissances sur les sources d'énergie renouvelables sont requises en Algérie, et une expertise en matière de matières premières alternatives renouvelables et recyclées en Algérie, au Qatar, en Chine et aux États-Unis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866369/5814895/Maire_bicolor_RGB_Logo.jpg