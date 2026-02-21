FONDAZIONE MAIRE 與 IPSOS 聯合發佈的 2025 年研究，為全球能源轉型帶來新觀點：印度在意識 (63%) 及推行脫碳策略的承諾感 (71%) 上均領先各國

是次研究納入卡塔爾及阿根廷，兩國民眾意識可謂高下立見：卡塔爾以 67% 的意識領先在前，阿根廷則在引導公眾正視能源轉型作用方面仍有改善空間

研究至今已訪問了四大洲、共 14 個國家的 2,300 多位受訪者，比較能源轉型意識和氣候目標技能需求。受訪國家包括：卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、印度、中國、阿塞拜疆、哈薩克、土耳其、美國、智利、阿根廷、意大利、英國、阿爾及利亞

米蘭2026年2月21日 /美通社/ -- 為了培養出全方位專業人才，必須軟硬技能並重，才能推動能源轉型。 可再生能源及可持續科技方面的技術專業知識，對於促進創新和實施固然重要；但要駕馭能源轉型過程中千變萬化的挑戰，解難能力、適應力及批判性思維等軟技能同樣是成敗關鍵。 上述洞察分析，摘自由意大利MAIRE 科技工程集團旗下基金會 Fondazione MAIRE - ETS 與國際權威市場研究機構 IPSOS 共同發佈的 2025年度研究報告。

這份研究報告名為「Climate goals: winning the challenge of climate goals through the creation of skills and competences worldwide. Addendum 2: focus Qatar – Argentina」（氣候目標：全球育才賦能，克服氣候挑戰。附錄 2：聚焦卡塔爾及阿根廷）由 MAIRE 贊助，加入了卡塔爾及阿根廷兩國。連同意見領袖在內，研究小組現已涵蓋自 2023 年起，在四大洲 14 個國家進行的超過 2,300 個訪問。 氣候目標 研究涵蓋多個國家，包括：中東的卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋；亞洲的印度、中國、阿塞拜疆、哈薩克及土耳其；美洲的美國、智利及阿根廷；歐洲的意大利及英國；以及非洲的阿爾及利亞。

印度在能源轉型意識上領先其他國家，高達 63% 的受訪者表示對相關議題非常熟悉。 哈薩克的意識則最低，僅有 29%；緊隨其後的是阿根廷，為 36%。 能源轉型在印度及土耳其最受重視，各有 70% 民眾視之為優先事項；卡塔爾則以 67% 緊隨其後。相比之下，阿根廷的則是最低，只有 34% 的人視之為優先事項。

在國家承諾層面，印度 (71%) 所獲評價同樣是最高，其次是沙特阿拉伯 (62%)。哈薩克 (15%)及阿根廷 (23%) 評價最低。 主要挑戰包括提高意識（阿爾及利亞、中國）、吸引私營公司積極投入（智利），以及推動持份者參與（中國和印度）。 阿聯酋、哈薩克、美國以基建為重；阿塞拜疆致力培訓專才；而卡塔爾則對傳統行業的就業衝擊最為擔憂。

哈薩克擔憂能源轉型成本高於實際效益；但沙特阿拉伯卻預料短期內便可收穫成果。 教育培訓需求遍及各國，尤以中國及智利最為迫切。 解決問題、批判思考、積極創新等技術與軟技能，已成全球共通需求。 具體的技術技能包括環境影響分析（阿塞拜疆）、可再生能源知識 (阿爾及利亞)，以及替代材料專業知識（阿爾及利亞、卡塔爾、中國、美國）。 在熟練技術人才的供應上，哈薩克被視為嚴重不足，反觀中國及印度則被視為供應充裕。

MAIRE 與 Fondazione MAIRE 主席 Fabrizio Di Amato 評論道：「能源轉型是不可逆轉的進程，其環境與經濟效益在全球獲得廣泛認可。短期內，14 個受訪國家中將有 13 個能從中獲得與成本相抵甚至更高的回報；長遠而言，所有受訪國家 (100%) 都將受益。 成敗繫於願景、政策、創新，與首重的人力資本，能否策略一致，相輔相成。 若要塑造國家未來競爭力，必先投資於新興技術及軟技能，以應對氣候目標，滿足循環經濟所需。 新興國家深明增加能源轉型專才有多重要，我們正是在此見證到一股重塑全球地緣經濟格局的澎湃動力。」

Appendix: Climate Goals' focus on Qatar and Argentina (附錄：氣候目標聚焦卡塔爾及阿根廷)

卡塔爾的民眾及政府對能源轉型認知度較高，95% 人士表示熟悉相關概念，67% 人士視之為優先事項。 該國正投資可再生能源及氣候科技，創造就業之餘，亦着重培養技術專才，尤其是在可再生能源與環境相關領域。 教育與培訓是卡塔爾能源轉型策略的核心。當地大學與政府攜手，積極裝備勞動力，以應對急速的轉變。 然而，傳統行業職位流失亦引起憂慮，勞動力的適應與轉型，成為關鍵挑戰。

聚焦阿根廷：在阿根廷，雖然公眾對能源轉型的整體意識高達 97%，但深入了解相關概念的只有 36%，而視之為國家優先事項的只得 34%。 公眾意識與政府行動之間存在明顯落差，目前大多數相關項目均由私營或外資企業牽頭。 教育雖受重視，但有 41% 的阿根廷人表示自身準備不足，並認為需要進一步培訓。 該國面臨經濟上的約束，對勞動力發展的投資亦有限，從而放緩相關進程。

兩國皆認識到培訓以及糅合技術與軟技能的重要性，其中解難能力及創意尤為重要。 最終，雖然兩國皆視教育為成敗關鍵，但卡塔爾顯然較具優勢、領先在前；阿根廷則必須先跨越結構及經濟上的障礙，方能充分受益於能源轉型。

氣候目標整體重點：

意識。 在能源轉型意識方面，印度表現突出，居於首位，63% 受訪者表示具高度熟悉度。 哈薩克排名最低，僅 29%；阿根廷以 36% 緊隨其後。

優先事項。 印度及土耳其同樣有 70% 受訪者視能源轉型為優先事項，緊隨其後的是卡塔爾以 67%；阿根廷僅 34%，排名最後。

機遇。 阿爾及利亞人最深信轉型能換來環境清潔、健康裨益。 印度及沙特阿拉伯，則着眼於轉型能促進包容女性的潛力。 中國對創造就業機會最感振奮。

政府。 政府對優先事項的投入在印度 (71%)、沙特阿拉伯 (62%) 得到的評價最正面，相比之下哈薩克 (15%) 和阿根廷 (23%) 的評價則最低。

領導能力。 中國受訪者普遍認為其在能源轉型上領先其他國家。近半數人高度重視生產流程、產品與服務的可持續創新；68% 人士認為科技乃能源轉型之關鍵。

挑戰。 阿爾及利亞和中國仍要努力提升公眾意識；智利則在推動私營機構適應可再生能源上遇到困難。 凝聚各方持份者，使之同心投入，是中國面對的挑戰。 阿聯酋、美國及哈薩克，均以基建發展為重。 培育專業人才，乃阿塞拜疆的關鍵目標。 卡塔爾則憂心傳統產業職位不保。 土耳其、阿爾及利亞、美國及英國則強調，制訂能源及環境政策非常重要。

利弊。 哈薩克最擔憂能源轉型的成本會高於實際效益。 反觀沙特阿拉伯，半數人相信效益初期便能超越成本，長遠更可收支平衡。

教育。 中國及智利意識到需要迫切改善能源轉型的培訓計劃，而哈薩克和意大利的緊迫性則較低，但需求依然殷切（兩國分別有 70% 及 75% 人認為未來兩三年間有此需要）。 印度對自身的準備工作最有信心。 整體而言，全球各地已有共識：要培養全面專才以推動能源轉型，軟硬技能缺一不可。 哈薩克表示當地在能源轉型方面所需的熟練專業人才存在嚴重短；反之中國和印度，情況則效為樂觀。

技能。 不少國家都認同，解難能力、批判思考，以及創造與創新，皆是業界必備的關鍵軟技能。 阿塞拜疆對環境影響評估技術的需求較高；阿爾及利亞需要可再生能源相關知識；而阿爾及利亞、卡塔爾、中國及美國對替代性可再生及回收原料的專業知識需求較高。

