中國--美國經貿合作論壇成功舉辦

05 8月, 2024, 14:38 CST
紐約2024年8月5日 /美通社/ -- 7月29日，在中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問美國期間，中國—美國經貿合作論壇在紐約舉行。中國貿促會會長任鴻斌，中國駐紐約總領事館總領事黃屏，國際諒解商務委員會總裁兼首席執行官彼得·提察恩斯基，亞美商業發展中心總裁王章華，美國國際工商理事會首席執行官戴克蘭·達利，美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長胡威等出席並致辭，300餘位中美企業及商協會代表出席。
任鴻斌表示，中美兩國經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動能。中國貿促會將繼續為中美工商界搭建更多友好交流的橋樑，也歡迎中美企業用好「鏈博會」平台，共同推動中美供應鏈合作，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。
黃屏指出，歡迎美國企業用好中國國際供應鏈促進博覽會等平台，拉緊務實合作紐帶，為中美關係穩定發展注入強勁動力。
彼得·提察恩斯基表示，中美在創新、能源轉型、人工智能、芯片、貿易等方面有廣闊合作空間。希望與中國貿促會進一步加強合作，共同推動建設更加安全繁榮的世界。
王章華表示，希望中美工商界以本次論壇為契機，共同應對挑戰，探索合作新途徑，攜手構建一個繁榮、可持續和包容的未來。
戴克蘭·達利表示，美國國際工商理事會願與中國貿促會及其分支機構深化合作，為推動兩國關係向好發展貢獻力量。
胡威表示，美國中國總商會將繼續促進對話、分享交流，為中美企業創造更多合作機會，期待今年11月在北京參加第二屆中國國際供應鏈促進博覽會。
第二屆鏈博會將於2024年11月26日至30日在北京舉辦，設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈和供應鏈服務展區，目前籌備工作進展順利，中外企業報名踴躍。
SOURCE China International Supply Chain Expo
分享這篇文章