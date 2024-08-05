中國--美國經貿合作論壇成功舉辦

紐約2024年8月5日 /美通社/ -- 7月29日，在中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問美國期間，中國—美國經貿合作論壇在紐約舉行。中國貿促會會長任鴻斌，中國駐紐約總領事館總領事黃屏，國際諒解商務委員會總裁兼首席執行官彼得·提察恩斯基，亞美商業發展中心總裁王章華，美國國際工商理事會首席執行官戴克蘭·達利，美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長胡威等出席並致辭，300餘位中美企業及商協會代表出席。

任鴻斌表示，中美兩國經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動能。中國貿促會將繼續為中美工商界搭建更多友好交流的橋樑，也歡迎中美企業用好「鏈博會」平台，共同推動中美供應鏈合作，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。