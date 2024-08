Le Forum de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et la Chine se tient pour explorer davantage de possibilités de coopération commerciale

NEW YORK, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a participé et prononcé un discours au Forum de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et la Chine qui s'est tenu à New York lors de sa visite aux États-Unis, en compagnie de la délégation de chefs d'entreprise chinois. Plus de 300 représentants d'associations professionnelles chinoises et américaines ont participé au forum.

On July 29 local time, the U.S.-China Economic and Trade Cooperation Forum was held in New York City. The picture shows Ren Hongbin, President of the CCPIT, delivering a speech.

Ren Hongbin a fait remarquer que « la Chine et les États-Unis ont des économies très complémentaires et des intérêts profondément intégrés. Le renforcement de la coopération entre nos deux pays en matière de chaîne d'approvisionnement est essentiel pour maintenir une chaîne d'approvisionnement mondiale stable et pour stimuler la croissance économique dans les deux pays et au-delà. Le CCPIT reste déterminé à favoriser les échanges amicaux entre les communautés commerciales de la Chine et des États-Unis. En outre, nous encourageons les entreprises chinoises et américaines à se servir de l'Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine (CISCE) comme plateforme pour renforcer la collaboration au niveau de la chaîne d'approvisionnement. »

Huang Ping, consul général du Consulat général de Chine à New York, a invité les entreprises américaines à s'engager auprès de la CISCE afin de forger des partenariats pratiques et de faire progresser les relations entre la Chine et les États-Unis.

Peter Tichansky, président-directeur général du Business Council for International Understanding, a souligné les vastes possibilités de collaboration dans des domaines tels que l'innovation, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, la technologie des puces et le commerce. Il a exprimé son souhait de resserrer les liens avec le CCPIT et de collaborer à la création d'un monde plus sûr et plus prospère.

Wang Zhanghua, président de l'Asian American Business Development Center, a exprimé son optimisme quant au fait que les communautés commerciales de Chine et des États-Unis utiliseraient le forum comme un catalyseur pour relever ensemble les défis, développer de nouveaux modèles de coopération et travailler à un avenir prospère, durable et inclusif.

Declan Daly, directeur des opérations de l'U.S. Council for International Business (USCIB), a affirmé que l'USCIB était prête à renforcer sa collaboration avec le CCPIT et ses affiliés, dans le but de consolider les liens bilatéraux entre les deux nations.

Hu Wei, président de la Chambre générale de commerce de Chine - États-Unis et président de Bank of China USA, s'est engagé à emboîter le pas de la CCGC en encourageant le dialogue et en facilitant les échanges, afin de créer davantage d'opportunités de coopération entre les entreprises sino-américaines. Il attend avec impatience la 2nde CISCE qui se tiendra à Pékin en novembre prochain.

La 2nde CISCE, prévue du 26 au 30 novembre 2024, à Pékin. Les préparatifs sont bien avancés, avec une forte participation des entreprises nationales et internationales.

