Forum für Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen den USA und China zur Erkundung weiterer Möglichkeiten der geschäftlichen Zusammenarbeit

NEW YORK, 6. August 2024 /PRNewswire/ -- Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for Promotion of International Trade (CCPIT), nahm während seines Besuchs in den USA zusammen mit der von ihm geleiteten Delegation chinesischer Wirtschaftsführer am Forum für Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen den USA und China in New York teil und hielt eine Rede. Mehr als 300 Vertreter chinesischer und amerikanischer Wirtschaftsverbände nahmen an dem Forum teil.

On July 29 local time, the U.S.-China Economic and Trade Cooperation Forum was held in New York City. The picture shows Ren Hongbin, President of the CCPIT, delivering a speech.

Ren Hongbin bemerkte: „China und die Vereinigten Staaten haben sehr komplementäre Volkswirtschaften mit stark vernetzten Interessen. Die Stärkung der Zusammenarbeit in der Lieferkette zwischen unseren beiden Ländern ist entscheidend, um eine stabile globale Lieferkette aufrechtzuerhalten und das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern und darüber hinaus zu fördern. Die CCPIT setzt sich weiterhin für die Förderung des freundschaftlichen Austauschs zwischen den Wirtschaftskreisen Chinas und der USA ein. Darüber hinaus ermutigen wir chinesische und amerikanische Unternehmen, die China International Supply Chain Expo (CISCE) als Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Lieferkette zu nutzen."

Huang Ping, Generalkonsul des chinesischen Generalkonsulats in New York, lud US-Unternehmen ein, mit der CISCE zusammenzuarbeiten, um praktische Partnerschaften zu schmieden und die Beziehungen zwischen China und den USA zu fördern.

Peter Tichansky, Präsident und Geschäftsführer des Business Council for International Understanding, betonte die enormen Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovation, Energiewende, künstliche Intelligenz, Chiptechnologie und Handel. Er äußerte den Wunsch, die Beziehungen zur CCPIT zu vertiefen und sich gemeinsam für eine sicherere und wohlhabendere globale Landschaft einzusetzen.

Wang Zhanghua, Präsident des Asian American Business Development Center, , äußerte sich optimistisch, dass die Geschäftswelt Chinas und der USA das Forum als Katalysator nutzen werde, um gemeinsam Herausforderungen anzugehen, neue Kooperationsmodelle zu entwickeln und auf eine blühende, nachhaltige und integrative Zukunft hinzuarbeiten.

Declan Daly, Betriebsleiter des U.S. Council for International Business (USCIB), bekräftigte, dass der USCIB bereit sei, seine Zusammenarbeit mit der CCPIT und ihren Mitgliedsorganisationen zu verstärken, um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken.

Hu Wei, Vorsitzender der allgemeinen chinesischen Handelskammer – USA und Präsident der Bank of China USA, versprach, die Rolle der CGCC bei der Förderung des Dialogs und der Erleichterung des Austauschs fortzusetzen und mehr Möglichkeiten für die chinesisch-amerikanische Unternehmenszusammenarbeit zu schaffen. Er freut sich auf die bevorstehende 2. CISCE in Peking im November dieses Jahres.

Die 2. CISCE wird vom 26. bis 30. November 2024 in Peking stattfinden. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Sowohl inländische als auch internationale Unternehmen sind stark vertreten.

