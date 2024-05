Fórum Mundial de Saúde Digital de 2024: IA na vanguarda da inovação em saúde

PEQUIM, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Organizado pela Universidade Tsinghua e seus parceiros, o Fórum Mundial de Saúde Digital de 2024 emergiu como a pedra angular do Dia Temático de IA do Fórum ZGC. Realizado no distrito de Haidian, centro tecnológico de Pequim, este evento atraiu mais de 700.000 participantes online de todo o mundo. O fórum foi uma colaboração com o Governo Popular do Distrito de Haidian, o Instituto Chinês de Eletrônica, a Escola de Medicina Clínica da Universidade de Tsinghua e a Associação Chinesa para a Promoção da Industrialização da Ciência e Tecnologia, que destacam inovações pioneiras e promovem parcerias mundiais para melhorar o bem-estar dos pacientes.

Da esquerda para a direita: Jiahong Dong, Reitor da Escola de Medicina Clínica de Tsinghua; Anke Diehl, Diretora de Transformação do Hospital Universitário de Essen; Chi-Chih Yao, Reitor do Instituto de Ciências Interdisciplinares da Informação de Tsinghua, ganhador do Prêmio Turing em 2000; Hongwei Wang, Vice-Presidente da Universidade de Tsinghua; Mustafa Shehu, Presidente da Federação Mundial de Organizações de Engenharia; Jie Qiao, Vice-Presidente Executivo da Universidade de Pequim; Xunming Ji, Vice-Presidente da Universidade Médica Capital; Tien Y Wong, Diretor da Escola de Medicina de Tsinghua. (PRNewsfoto/Tsinghua University)

O Fórum apresentou um grupo impressionante de palestrantes, cada um contribuindo com percepções únicas sobre o cenário em evolução da saúde digital. Entre eles, se destacam Dong Jiahong, Presidente do Comitê Acadêmico da Escola de Medicina Clínica na Universidade de Tsinghua, e Andrew Chi-Chih Yao, Reitor do Instituto de Ciências Interdisciplinares da Informação na Universidade de Tsinghua e ganhador do Prêmio Turing de 2000. Os discursos de Mustafa Shehu, Presidente da Federação Mundial de Organizações de Engenharia, e Martin Taylor, Representante da OMS na China, enriqueceram as perspectivas gerais apresentadas no Fórum. Com a participação de 19 acadêmicos e 70 reitores, o evento estimulou extensas discussões sobre o futuro dos cuidados de saúde em uma era cada vez mais moldada pela IA.

Um destaque do Fórum foi o lançamento do "Índice de Saúde Urbana de Tsinghua", que fornece uma avaliação abrangente dos serviços de saúde em 296 cidades chinesas, estabelecendo uma nova referência em métricas de saúde para ajudar no planeamento de saúde governamental e regional. Além disto, foi ratificada a "Declaração do Fórum Mundial de Saúde Digital", que estabelece uma estrutura robusta para o acesso universal aos cuidados de saúde e ressalta a importância da cooperação, dos padrões éticos e das mudanças impulsionadas pela inovação em práticas mundiais de saúde.

O Diálogo de Diretores, um segmento fundamental do Fórum, reuniu líderes de universidades de primeira linha para discutir o avanço de novas forças produtivas e a construção de um sistema robusto de cultivo de talentos médicos. Durante esta sessão, a Universidade de Tsinghua destacou seus planos para desenvolver um sistema educativo integrado que conecte hospitais, escolas médicas e instituições de investigação. Esta abordagem visa nutrir alunos que não sejam apenas qualificados em colaboração interdisciplinar, mas também profundamente enraizados em valores humanísticos. O diálogo explorou o impacto transformador da IA e das tecnologias digitais no aumento da precisão do diagnóstico e da eficácia do tratamento. Observaram sobretudo o potencial destas tecnologias para permitir orientação médica remota e em tempo real em regiões com recursos médicos limitados, que melhoram uma prestação de cuidados de saúde equilibrada em todo o país. Além disto, os palestrantes destacaram a importância de manter uma abordagem ética e centrada no paciente ao desenvolver e adotar tecnologias digitais de saúde. Eles defenderam sistemas dinâmicos que possam se adaptar à evolução das necessidades dos pacientes ao longo da vida.

O Fórum Mundial de Saúde Digital de 2024 facilitou discussões de alto nível e catalisou futuras inovações na esfera da saúde digital. O objetivo é fazer avançar o setor da saúde digital, integrar as tecnologias digitais com a saúde e as ciências da vida, e promover novos desenvolvimentos nas carreiras de saúde. Ao fazer isto, busca melhorar os resultados da saúde mundial e contribuir com o bem-estar coletivo das comunidades em todo o mundo.

